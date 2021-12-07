城市盃兩千障礙賽 亞青少男組葉享朋奪冠 亞青少女組前三名均達標！

110年新北城市盃全國田徑公開賽」暨「亞青少國手選拔賽」於12/3（五）～12/6（一）舉行。今日（12/6）是最後一天賽程，早上舉行了 2000 公尺障礙賽的「亞青少女組」、「亞青少男組」，拼達標明年的「亞洲青少年田徑錦標賽」（以下簡稱「亞青少」）。亞青少女組前三名 嘉義高工 鄔心語、桃園高中 吳佳芸、楠梓高中 潘秀莉 的成績均達標亞青少的 7:40， 並分別晉身 U18 女子 2000 公尺障歷代第三、第四與第六傑！亞青少男組的部分，則由 湖口高中 葉享朋 以 6:07.83 淚灑奪冠，成功達標亞青少，更成為 U18 男子 2000 公尺障(0.838m) 首傑！接下來，就來看這次的比賽實況！

2000公尺障礙賽 亞青少女組

2000 公尺障礙賽的亞青少女組原本預計於 9:20 登場，後來賽事有些延遲，約在 9:40 正式開跑！亞青少女組與國中女子組一同登場。第一圈時 桃園高中 吳佳芸 以 1:28 率先通過，緊跟在後的是 嘉義高工 鄔心語、楠梓高中 潘秀莉 、玉山國中 朱婕瑀 、 金門高中 林玟，以及員林農工 權歆 。

在 2000 公尺障亞青少女組拿下前三名的嘉義高工 鄔心語（17號）、桃園高中 吳佳芸（15號）、楠梓高中 潘秀莉（16號）均達標亞青賽的 7:40， 並分別晉身 U18歷代第三、第四與第六傑！（攝自：Joanna）

第二圈換成 鄔心語 以 2:56 通過，並與 吳佳芸、潘秀莉、朱婕瑀、 林玟 形成 5 人領先集團。第三圈依然以每圈 88 秒速度穩定輸出，陣形依舊，但五人的間隔距離拉長。第四圈時，吳佳芸 再度超越，並以 5:52 通過，鄔心語 緊跟其後。搖鈴進入最後一圈，吳、鄔兩人爭第一。最後由 鄔心語 以 7:16.53 率先通過終點，成為 U18 歷代第三；吳佳芸 隨後以 7:19.12 衝線，擠身 U18 歷代第四；潘秀莉 以 7:26.72 拿下第三，3 人成績均達標亞青少 7:40 標準。雖然最後只會擇優兩名，但 3 人仍表現亮眼！

鄔心語（17號）、吳佳芸（15號）、潘秀莉（16號）3 人賽後握手致意（攝自：Joanna）

📍「110年新北城市盃全國田徑公開賽」暨「亞青少國手選拔賽」

【亞青少女組】2000公尺障礙(0.762m)

🥇鄔心語 嘉義高工 7:16.53（達標亞青少，U18歷代第三）

🥈吳佳芸 桃園高中 7:19.12（達標亞青少，U18歷代第四）

🥉潘秀莉 楠梓高中7:26.72（達標亞青少，U18歷代第六）

2000公尺障礙賽 亞青少男組

比完亞青少女組後，接著進行國中男子組第一組，亞青少男組則與國中組的第二組一同進行，並在 10 點開跑。第一圈由 新社高中 田睿祥 以 1:13 通過，身後還有海山高中 林祐安、員林農工 王羿承、湖口高中 葉享朋，以及員林農工 許有鈞 等人。第二圈約以 2:29 通過，田睿祥、林祐安 幾乎是並排跑， 葉享朋 緊跟在後，領先集團瘦身為 3 人。後頭還有 王羿承、許有鈞、岡山國中 李祐宸、湖口高中 徐立紘。

田睿祥（中）、林祐安（左）、葉享朋（右）約在第二圈後，形成 3 人領先集團（攝自：Joanna）

到了第三圈時，領先集團剩下 林祐安 與 葉享朋，兩人以 3:44 通過半程，田睿祥位居第三，徐立紘 位居第四。第四圈 葉享朋 超越位居第一，並以 4:58 通過。林祐安 位居第二，徐立紘 超過 田睿祥 分居三、四名，第五位是 李祐宸。最後一圈 葉享朋 一路獨跑，並以 6:07.83 奪冠，成功達標亞青少的 6:12.26，並成為 U18 男子 2000 公尺障(0.838m) 首傑！林祐安 以 6:15.46 摘銀，成為第二傑；徐立紘 6:26.74 摘銅，晉身第五傑；接著是 李祐宸 衝線，並以 6:30.59 拿下國中男子組冠軍，成為第六傑！

這次奪冠的 葉享朋（右二）與摘銅的隊友 徐立紘（右一）相擁；摘銀的 林祐安（左二）與以第四名作收的田睿祥致意（攝自：Joanna）

📍「110年新北城市盃全國田徑公開賽」暨「亞青少國手選拔賽」

【亞青少男組】2000公尺障礙(0.838m)

🥇葉享朋 湖口高中 6:07.83（達標亞青少，U18歷代第一）

🥈林祐安 海山高中 6:15.46（U18歷代第二）

🥉徐立紘 湖口高中 6:26.74（U18歷代第五）

＊備註：根據 洪國治 老師的統計，2000 公尺障礙賽(0.838m) 目前僅辦過 3 場比賽，十傑有 7 個是今天跑出的成績，故目前 2000 公尺障礙賽(0.838m) 十傑參考價值還不大。葉享朋 原先是 800 公尺、1500 公尺的中距離選手，去年為了 2000 公尺障礙賽的亞青少選拔賽做準備，練了 83.8 公尺的欄架兩個月，卻因為那時的賽事只有 91.4 公尺的欄架，成績大受影響。由於疫情延賽又能再選一次，故今年 葉享朋 捲土從來，加上這次城市盃有 83.8 公尺的欄架，成功打破 U18 紀錄，並達標亞青少！「我相信每個練田徑的選手，都會想當個國手。這是每個田徑選手的夢想。」

今年 葉享朋 捲土從來，成功打破 2000 公尺障 U18 紀錄，並達標亞青少！（攝自：Joanna）

在衝線的當下，享朋留下了激動的淚水，因為這一年他宛如在做雲霄飛車。疫情期間沒什麼訓練的他，在全中錦 1500m 跑出 4 分整摘銀，讓他非常意外；但下一場的秋季盃卻跑了最後一名；在秋季盃到城市盃這段期間，無論是心情，還是肌肉狀況都沒有恢復；在上週的 2000 公尺障模擬賽，曾有 6:08 秒水準的他卻跑了 6 分半......但在這一週，他積極調整肌肉狀況與睡眠狀況，並抱持一種既有野心又有平常心的態度，來迎戰這場城市盃暨亞青少國手選拔賽，最後成功達標！面對這一切，他語帶哽咽地感謝教練一直以來的支持與信任。

至於明年會比亞青少，還是選擇全中運？享朋說看教練的安排。不過，眼下最需關注的是明日的 800 公尺決賽跟1600 公尺接力賽！「我要馬上調適心情，不能鬆懈！」享朋笑著說道。在此也祝福享朋明天能有好的表現。

參考資料：田徑協會、長跑競技網

責任編輯：Joanna

＊田徑賽報，盡在運動筆記