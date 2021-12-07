賽事心得／虎尾烤雞馬拉松 兩年五千五百公里的準備

【故事的開始】

要從兩年前的2019南投初馬(11/24)說起，順順的前半馬和抽筯的後半馬，情況和試馬的2019萬金石一模一樣，成績卻是退到4：55，說不沮喪是騙人的，心得都懶得寫了，想說報了來年的2020新竹馬可以補考，誰知隨之而來的肺炎疫情打亂一切，新竹馬也就取消了。取消就取消吧，啊不然能怎樣呢?！2020年上半年的賽事取消的取消、停辦的停辦，終於能在第四季跑了幾場半馬，尤其是長榮半馬因為追馬尾妹跑出了個人PB，於是腦波弱的跟著團報來年的2021渣打全馬，然後一個疫情嚴峻，渣打馬在賽前一週取消。取消就取消吧，啊不然能怎樣呢?！

【準備】

從南投馬跑完，就把”四三Ｏ不抽筯“當作目標，期待在第二場馬拉松上達標，這個目標對於神人高手來說或許不算什麼，但對於我來說卻是個衝量自身能力後訂出的合理目標。因為這個目標，兩年來的疫情期間共跑了5500K，沒有課表沒有教練，每天跑常常跑有空就跑，即使疫情嚴峻要戴口罩跑也不敢放鬆，總想著如果疫情一旦趨緩，賽事馬上舉辦，我是不是可以隨時上場？

終於疫情在九月底趨緩，也在10月底打了疫苗，隨即報了2022的渣打馬，想著它就是我的二馬，前陣子的萬金石沒抽到，再來的台北馬沒有報，看跑友們為了備戰紛紛出來練，想到我還要再等三個月，於是從跑友口中得知虎尾烤雞馬的報名截止一直在延，趁著截止的最後一天，選了它來當渣打馬的模擬考，也是對這兩年的考績驗收。因為怕它又取消，不敢跟別人講。#兩年五千五換一個全馬四三Ｏ不抽筯#計劃均速620#拼一拼

【出發】

前一晚，十點，洗完碗叮嚀兩個小孩早點睡後，就拎著行李和睡袋，直接導航大會公佈的座標點往南出發，夜間高速公路車少，想著上賽道要怎麼配速，想著這居然是今年除了夸父追日接力外的唯一一場正式賽事，還全馬，想說警車應該不會這麼晚還在值勤，想著想就到達座標點，卻發現空無一人，除了高鐵站以外連個房子都沒有，連條狗也沒有可以問，趕緊拿出手機查地圖翻找，所幸差距不遠沒多久就找到會場，會場旁有一大片空地，看已有車停在那裡，車上顯然有人在休息，熄燈緩緩開進去，趕緊拿出睡袋休息，看了一下溫度計，13度。五點不到鬧鐘都還沒響陸續有車到了，交管的指揮、車輛駛進的聲音、跑友間的“我都沒練”、”今天輕鬆跑“把我叫醒，由於車停離會場實在太近，先穿著外套在14度的早晨跑個3K暖身，跑完脫外套到車上才到起跑區準備，全場沒遇到一個熟人，只有巧遇小比媽。站在起跑線前，我心想著:我都來了，你來不及取消了吧~~哈哈哈~~

【起跑】

起跑前發現沒有配速列車，就打算跟著體感跑好了，鳴槍一響，跟縣長招手後往賽道前進，由於是全馬大家很有默契的放慢速度出發，第一個路口右轉，整排的紅花（我不知道花名）行道樹美得不像話。

雲林，這個我不熟的縣，沒想到這麼美。第二公里開始，太陽就上班了，斜照著一望無際的稻田，大地也隨之逐漸甦醒，有老爺爺帶著小孫子在河堤邊散步，小孫子稚嫩的聲音喊著加油，繼續跑著看到農民們也開始上工了，揹著一個鐵桶手拿噴頭在田間來回走動，看他們無瑕理我，只好快步經過。再經過滿滿農村味的豬舍，裡面的豬或躺或臥或吃的看著我們跑步，看牠們也無瑕理我，一樣快步經過。

不久的再來，賽道上出現曬花生，期待今天好事會花生。

再往前不久，看到總一折返，我剛好跟身後的一個馬尾妹讚嘆總一的速度，然後就聊起來了，馬尾妹嘉義來的，這一聊就一路聊到21K折返點，而我也把配速策略什麼的都放一邊去，可能丟在排水溝放水流了。你以為會有馬尾妹的相片....可惜我沒有。

【折返】

到折返點看了錶，1：57，感覺比計劃的配速來說，有快了十幾分鐘，於是做了第一次舒展再往回跑，再起跑時發現馬尾妹不見了，只有日頭赤炎炎相陪，所幸還有風涼涼的吹，不久看到馬尾妹在前方，保持相等距離持續前進，直到大約到27K左右，就看不到她的車尾燈了，因為我的左腿發出了溫馨提醒，要我把速度慢下來。

【撞牆】

來到半馬21K折返，全馬30.5K的補給站，約剩10.5K喝過飲料吃了點雞肉後，我就到旁邊蹲著拉筯了，心理想著，我不要再在35K抽筯了！！然後再起跑就把速度再放慢，心裡的小劇場此時不斷上演，想像抽筯會像隻野狗突然衝出來咬我一口，（不對啊！我又不怕狗）此時看到對向的跑者仍在努力的前進，有一位年長的跑者還帶著兩支拐杖在跑，我只能對自己：只要我還能跑，就要感謝。就這樣如履薄冰的看著34K、35K的里程牌經過，正慶幸沒有在35K抽筯時，雙腿就開始任性了，心理推算著剩下的距離和時間，想說還在430的目標內，就偶爾步兵一下，結果，39K還是抽筯了。所幸，跑走跑走還可以，終點線就不衝了，大會時間04：20：05，想想初馬4：55，我覺得對得起自己了。

然後真正的大抽筯出現在完賽後的休息區，位置是左小腿。

【達標】

四三Ｏ不抽筯，目標達成一半。革命尚未成功，同志仍須努力。

【收場】

戴口罩跑雖然辛苦，但目標無法達成的等待更苦，常有人問為什麼可以天天去跑? 什麼因素讓你堅持?我想說的就是，有個目標在那裡，看你有多想要達到?對我來說，就是那句:忘記背後，努力面前，向著標竿直跑。