賽事心得／萬金石馬拉松 六週許自己一個SUB4

記憶猶新

記憶猶新

疫情讓跑步完全停擺四個多月

稍趨緩 第一次跨出家門

跑在附近的田間小路

6分多速吧！不到30分鐘 竟然鐵腿了

六週 檢視自我

確定萬金石如期舉辦（延期賽事）

六週！從0開始要完成一場馬拉松

真的！一點點信心都沒🤢🤢🤢

面對吧！就從彰體跨出第一步

用同樣課表 檢視每週自己身體的變化吧！

（第一次完成課表 開心 差點淚崩）

課表：

週二 5000/4000/3000/2000/1000

週四 Tempo 60分鐘（目標90分鐘）

假日長課 預計30k*3

結果！結果！

對啦！

54321 每次也543就爆

陷入地獄般的輪迴

對啦！

目標90分鐘 哪次不是50幾分就放棄

對啦！

三次長課 第一次就喝醉睡過頭啦

還好最後二次長課撐完啦

感覺信心恢復了些 好像有希望喔…

萬里 “無雲”

今天的萬里 真的萬里無雲

昨晚還下著大雨 今晨太陽已經魚肚半白

完蛋了 怕熱的我 內心這樣想著

面對吧！

起跑不到1小時 太陽完全露臉

凱文哥：要不要在降目標啊~

我：順順跑吧！

才18k 哥你不用等我 你加油吧！

（熱爆了！水是用來淋的）

完曬

半馬過後 說多慘就有多慘

整瓶水往頭淋也撐不到下一個補給站

乾了又濕 濕了又乾

26k樣子吧！330列車刷過身邊

車長幫打氣喊著 叫練加油💪

熱氣騰騰 以為自己頭暈 眼前一片海市蜃樓

頭大的是 33.5k 獅頭山的波浪舞 還等著

（起起伏伏的獅頭山丘陵地 足足有五公里）

自己都笑了

面對獅頭山波浪舞

亦步亦趨 謹慎跨出每一次小碎步

好像古裝劇的裹小腳 深怕跨大了就完蛋

終於！

最後酷曬四公里

隧道！萬金石完賽的標誌

看到了陽光 此時並沒衝刺

享受著終點前的每一步

告訴自己 原來我可以

六週前這是夢想

六週後夢想達標

最後3：36過了終點

（賽前吸了仙氣 這張要珍藏啦）

（疫情期間 常常收到FOOTLAND團隊鼓舞讓自己不敢忘記跑步這件事關心你的是朋友 感恩）