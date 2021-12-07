跑步小品／原來太陽也會有累的時候

說來很巧也不巧，自從本集podcast上架後，台北又轉為陰雨的天氣，難道太陽公公也聽了這一集，累了？😅

因為不能跑步，多出了許多時間，腦袋裡一向有很多想法的我，這段時期更常在許許多多思緒中漫遊，而所有的思緒最後好像也都可以跟跑步聯想在一起。這一集podcast是繼上集「跑步是中年危機的解方？」之後，再一次胡思亂想的結果。

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「陽光普照」的啟示

不久前和朋友一起看了「瀑布」，這是疫情之後第一次進電影院，也是好久好久沒看的國片。印象中鍾孟宏執導的影片總是陰暗晦澀的，但這部片卻意外的好看！而且觸動了我心裡的什。麼。於是，我又到Netflix看了他的另一部「陽光普照」，而「原來太陽也會有累的時候」就是我的看後感。小時候我們都讀過「北風與太陽」的故事，呼呼狂嘯的北風好像很厲害，其實卻不如暖洋洋的太陽，小時候故事書上畫的北風有張氣鼓鼓、憤怒的臉，太陽公公則是笑嘻嘻的金黃色面龐，討人喜歡；太陽的溫暖讓人卸下了厚重的外衣，但，我們似乎從來沒有想過總是給人溫暖的太陽是不是也會累？「陽光普照」和「瀑布」一樣，都是導演試圖透過劇情中的寓意，讓人深思家庭中的情感與關係。我不能透露劇情，以免爆雷，看完這部片以後，我想的是，總是給人溫暖力量的太陽累了，該怎麼辦呢？太陽也需要休息吧！太陽應該也可以卸下它的外衣，讓別人來溫暖、照亮它？

當太陽累的時候。。。。。

總是在團體中扮演正面角色，總是讓人佩服勵志、又自律的「太陽們」要注意了，你們也有累的權利，可以休息，甚至罷工、脫下亮麗的金黃色外衣，讓真實的自我露出來，相信你也有需要幫助、需要別人鼓勵的時候！社群媒體眾聲喧嘩，人人都急於把自己最美好的那一面展示出來，這些看似美好的表象有時也許是一種矯情。不記得在哪個女明星的臉書上曾經看過，這位女明星批評那些總是鼓勵別人、凡事都以正面角度表達的人很虛偽，直呼這些人應該脫下面具，露出真實的面貌，因為人不可能永遠正面，老是呼籲別人正面、樂觀其實可能也是一種病態。

有個朋友曾說過，她最討厭老是正面思考的人，當時我聽到她這樣講嚇了一跳，正面思考不是很好嗎？我也是習慣正面思考、鼓勵別人正面思考的人，然而，朋友這番直白的表態讓我領悟到，刻意的叫人正面思考可能缺乏同理心、無法引起共鳴；當別人感到沮喪失意時，沒有同理的就教化對方正面思考並不是真的關心對方，同樣地，當自己感到受挫時，一味避開問題的核心而想扭轉為正面思考，其實就不知不覺給自己造成了壓力，因此最好的方法應該是要自然真實的面對。人生總有低谷，有負面的情緒並不可恥，只要設立停損點，不讓負面情緒無限擴大而落入黑暗，適度的釋放應該是必需的。

講到這裡，我那容易天馬行空的腦袋有了個念頭：如果舉辦一個「吐苦水大會」好好宣洩一番，應該比聽到什麼「應該正面思考」的話語要來得有效紓解情緒吧？！舉個例子，就拿最近我深受左臀疼痛困擾，直到痛得無法再跑、只好完全停練接受治療的這件事，盡管我常努力對自己說，休息是為了走更長的路啦…等等「正面」的話，但其實心裡的小劇場經常充滿哀怨，有一次幾個跑友聽了我的情況，A立刻回應，她曾經因為跑步的疼痛就醫，醫師告訴她，她的骨盆歪掉了，必須從走路的姿勢改起才有救，於是她得從慢慢學走路開始調整她的骨盆；B也忙不迭地說，他也曾經小腿肌肉痛到齜牙咧嘴，停跑治療了好幾個月才痊癒。C這時撩起了褲管，指著自己的阿基里斯腱說：我也是啊，曾經看遍中西醫，直到一個物理治療師按摩按到他痛不欲生哀哀叫之後，他的阿基里斯腱才終於好了…。

聽到他們口沫橫飛地描述受傷時的慘狀，我真的被療癒了！原來我不孤單！不是只有我才會受傷，連這些跑得很厲害的跑友也一樣！心裡小劇場的哀怨於是被大大安慰了。所以啊，「寶寶心裡苦但寶寶不說」是錯的！一定要說出來！活在社群媒體營造的凡事美好氛圍中，每個人都想扮成太陽，陽光燦爛、充滿幸福歡笑，但是在光芒萬丈的背後，太陽真的會有累的時候，勇敢地表現出你的累吧！讓月亮出來照亮這大地，讓太陽好好放電、休息一番，當日出時，太陽又能充飽電力、陽光四射，普照自己的內心和四方！

這是今天肉腳的跑步人蔘，你是不是也有同感呢？謝謝你的收聽/閱讀，我們下回見！

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