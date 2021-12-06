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跑步小品／凃老師的跑步日記

運動筆記 / 凃偉祥

一旦決定持續跑步，可以預期的就是，往後訓練過程中要面對的傷痛，人生不也是如此，只要持續呼吸著，就不可能祈求一切順利，重要的是，當傷痛與挫折出現時，我們該如何讓自己安然度過，然後繼續迎向自己的目標。

週五夜晚的第8K，右腳小指開始隱然的疼痛，是指甲稍微外翻的感覺，將腳掌落地的地方放在腳跟多一些，也就勉強跑完了最後的2K。所幸外觀看來傷情並不嚴重，雖然走路得需要稍微偏跛，不過休息一日之後，穿上兩雙運動襪，換上一雙很讓人安心的跑鞋，還是能夠出門跑完今天的課表。

身為這個5個月以來，大部分以穿休閒級跑鞋的經驗分享，如果真的想好好跑步，還是買一雙真正的跑鞋吧！除了可以跑得更快、更遠一些，重點是可以讓兩隻腳更舒服和更安全一點。

本日：17.23K

12月累積：47K

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