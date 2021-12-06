賽事心得／雲林虎尾馬拉松 初馬得烤雞

開始跑馬拉松到現在也過了幾個年頭了，海內外大大小小的賽事也參加了不少，但是雲林縣的賽事卻還真是從來沒有參加過，早就聽聞烤雞馬的好評不斷，又有號稱地表最狂補給，加上自己也是一個愛做雞⋯肉料理且有養很多品種的雞來生不同顏色的雞蛋來品嚐，但每次都跟別的賽事衝突到，加上對北部的我來說也是有點遙遠的距離，所以總是一再錯過⋯

在今年新一波疫情持續肆虐下，加上又有史上最嚴格的防疫措施，使大家跑馬的心情都跌落谷底，所以我決定要來添加一份正能量，要去個陌生賽道且充滿新奇有趣的好地方來挑戰一場馬拉松賽，於是腦海中就浮現了雲林虎尾烤雞馬拉松，好吧！就是這一場了。

這一場賽事還是受到了疫情的影響，報名的人數似乎不如以往的熱烈，從一再延長報名時間以及修改規則可以看出，但還是吸引了數千人參與，大會的停車場規劃的很好，就在起跑點旁邊，給了大家很方便的大空間可以縮短路程及上廁所、熱身的時間。 起跑的溫度只有14度左右，但卻是非常適合跑馬拉松的溫度，但跑前一天看天氣預報就知道今天會是個萬里無雲的大晴天，後半段一定會是非常的辛苦，果不其然，果然是艷陽高照⋯⋯

正如雞要烤過才會皮脆肉嫩多汁好吃，人也要烤一下才會有熱能散發出滿滿的正能量（不過可以陰天會更好ಠ_ಠ）。

整個馬拉松路線規劃的很好，大都平坦順暢，好多花生田跟玉米田，空氣很好，整整一大圈42公里，而且還可以線上追蹤即時成績，半馬後回程時那歡樂的黃金烤雞、極品烤鴨等豐盛美味補給這些都看到了，也聞到了，但就獨缺品嚐了😞，沒關係，留給下一次才不會有遺憾，哈哈。

這麼曬的天也感謝志工們在烈日下一樣熱情付出，還有感謝尋寶網及很多的攝影大哥賜照，也感謝上帝賜給我們一場美好的賽事，也很珍惜著疫情下還有跑馬拉松的機會，能夠大口呼吸新鮮的空氣，忘卻疫情帶來的不方便、不開心，真的很幸福，於是就一路懷著感恩的心及滿滿的正能量奔向終點了。

烤雞馬今年的獎杯是好可愛的小雞獎杯，果然有被那可愛的造型設計暫時忘卻了剛跑完全馬的疲憊。

頒獎台上也開心見到好久不見且每次賽場上都會為我加油打氣的意如，今天一直被妳追著跑，壓力很大啊。下次再一起拼搏💪💪。

還有感謝「元進莊」公司贊助得獎的每人好大一隻燻雞，讓一整天都充滿好心情，唯一美中不足的就是小雞獎杯小了點，比我家鳥生的蛋還小，只不過我養的是鴕鳥⋯哈哈

在此也要感謝錸德慢跑社大家及社長源金哥，給了我在疫情下每週日都有列車可以跟，雖然五點就要準時就位起跑每次都很掙扎，但每次我卻又會準時出現，除了今天烤雞馬請假一回。

一樣是再次希望討人厭的疫情從此從地球上消失殆盡，大家都能健健康康、平平安安繼續朝著自己的夢想前進。