Warholm 和 Thompson 獲選年度世界田徑運動員

圖/World Athletics

世界田聯公佈了 2021 年度最佳運動員的獲獎者，由來自牙買加的 Elaine Thompson-Herah 及挪威 Karsten Warholm 獲獎；兩人在週三以虛擬方式舉行的 2021 年度世界田徑頒獎典禮上評為年度最佳運動員。

Olympic champions @FastElaine 🇯🇲 and @kwarholm 🇳🇴 crowned World Athletes of the Year.



This way 👇 for the full list of winners at this year's #WorldAthleticsAwards — World Athletics (@WorldAthletics) December 1, 2021

評選方式則是由國際田徑記者與世界田徑理事會代表及社交媒體上的粉絲組成的小組投票選出。Elaine Thompson-Herah 及 Karsten Warholm 兩人在今年奧運會及世界田徑巡迴賽中都有出色的表現，令所有田徑迷印象深刻。Thompson-Herah 在今年跑出了歷史百米第二快的成績，並且在 Prefontaine 經典賽上跑出了 10 秒54 的成績，東京奧運時更是發揮了她在短跑上的主宰力，衛冕了 100m 及 200m 奧運金牌，並且在 4 x 100m 接力賽中幫助牙買加獲得第三枚金牌。

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在接受採訪後，Thompson-Herah 說：「我只是年復一年的去練習。我非常接近世界紀錄，所以我想一切皆有可能。」更指出，她並不打算在短期內掛起跑鞋，希望明年能夠參加在尤金舉行的世錦賽，來繼續突破。

圖/Pat Holleran/Shannon Digital Imaging

而另一名獲獎者 Karsten Warholm 真的只有「強大」可以形容他的表現，他先是奧運會前夕的奧斯陸鑽石聯賽上飆出 46 秒70 打破了塵封 29 年的世界紀錄，接著他在奧運舞台上華麗演出歷史最佳一戰！再度以 45 秒94 刷新世界紀錄；當他衝過終點，看到時間時，他本人甚至不敢相信，第一時間還認為這當中是不是有什麼誤會（笑）

圖/路透社

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其他獎項像是新星獎，頒發給了年僅 19 歲的美國田徑新星 Athing Mu ，她在今年的東京奧運上 800m 及 4 x 400m 接力雙項金牌，不僅如此，她同樣在奧運結束後的 Prefontaine 經典賽中飆出 1 分 55 秒04 的成績，打破 NR、地區 20 歲以下紀錄、國家 20 歲以下紀錄。

圖/World Athletics

新星獎的另一位得主則是 Erriyon Knighton ，說起這位新興新秀在 16 歲參加美國少年奧林匹克運動會時就展現了絕佳的短跑天賦，在 100m 、200m 中分別跑出 10 秒29 及 20 秒33 的驚人成績，被眾人看好能夠打破 Usain Bolt 的 U18 紀錄，就在今年 6 月份，Knighton 不負眾望在比賽中飆出 20 秒11 成功打破 U18 世界紀錄！

圖/World Athletics

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而其中還有頒發了靈感獎給了來自義大利、卡達的跳高運動員 Gianmarco Tamberi 及 Mutaz Barshim ，兩位都是在東京奧運跳高決賽上有著超強的發揮，兩人一路廝殺至 2.39m 後兩人皆三跳失敗，而裁判詢問兩位選手們是否要加賽決勝負，不過 Mutaz Barshim 卻提出了一個出人意料的想法，那就是他們是否可以「共享」金牌，就在大會認可下兩人都成為了東奧跳高金牌，也為這次奧運寫下了一段佳話。

圖/World Athletics

責任編輯：Ian

新聞來源：RunningMagazine、World Athletics

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