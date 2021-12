Warholm 和 Thompson 獲選年度世界田徑運動員

世界田聯公佈了 2021 年度最佳運動員的獲獎者,由來自牙買加的 Elaine Thompson-Herah 及挪威 Karsten Warholm 獲獎;兩人在週三以虛擬方式舉行的 2021 年度世界田徑頒獎典禮上評為年度最佳運動員。

Olympic champions @FastElaine 🇯🇲 and @kwarholm 🇳🇴 crowned World Athletes of the Year.



This way 👇 for the full list of winners at this year's #WorldAthleticsAwards