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Akebono曙光 備戰臺北馬講座

運動筆記 / 李翰暄

好成績是準備出來的

免費賽前賽後金牌全攻略在這裡！！

🔸賽前一週了解如何吃出好狀態

🔹比賽前一天早晨的早餐跑，帶你提前熟悉最後衝刺路線

🔸賽後恢復的重要性絕對不小於賽前的準備滾筒放鬆幫助你恢復疲勞的身體全方位為跑者的賽事準備，讓你安心準備比賽。

🏅賽前運動營養講座

📍活動講師：運動營養師-Lexie

📍活動時間：12/12（日）15：00-17：00

📍活動地點：台北市內湖區瑞光路468號1樓

📍地點資訊：近捷運西湖站

✔️身為跑者的運動營養

✔️肝醣超捕+賽前中後飲食用食補創造更健康、有活力、精神好的身體狀態，本次「營養講座」中，營養師Lexie都將為你解惑！

🏅賽前早餐跑

📍活動講師：光頭神童-李翰暄

📍活動時間：12/18（六）7:45

📍活動地點：台北田徑場A門

📍地點資訊：近捷運小巨蛋站2號出口

✔️賽道路線暖身5km

✔️賽事策略指導 前一天由光頭神童帶領大家暖身跑， 並分享國手級的專業賽事經驗！

🏅賽後滾筒恢復

📍活動講師：小洢

📍活動時間：12/20（一）19:30

📍活動地點：台北田徑場A門

📍地點資訊：近捷運小巨蛋站2號出口❗️參與者需自備滾筒

✔️滾筒肌筋膜放鬆

✔️跑者伸展舒壓  經歷了辛苦的比賽，賽後必備恢復放鬆～ 最懂女性運動的小洢帶大家一起來滾滾筒。

❤️活動報名資料連結：https://forms.gle/z7KvZB627CiBgJMHA

💡本活動為免費體驗活動招收30人數，錄取將於活動前兩天收到 E-mail通知則為錄取可參與本活動，未收到E-mail則為未錄取。

ps.為保障其他跑者權益，若報名但無法出席者請於活動前兩天告知。

💡活動注意事項

1.請穿著合適的運動服裝。

2.本活動為實名制報到時須出示身份證件。

3.報到程序將在課程前10分鐘開始，請至少在活動前5分鐘到達並完成報到。

4.如有垃圾請丟棄於分類垃圾桶內。

5.請降低音量，避免跑跳，影響到他人的安寧。

6.防疫期間，請配合測量體溫，室內活動期間請戴口罩。

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