日本馬拉松紀錄保持者鈴木健吾 與女子現役最速一山麻緒結婚！

恭喜馬拉松屆一對佳偶誕生！鈴木健吾（左）與 一山麻緒（右）今天對外宣佈兩人結為連理（圖片來源：月陸Online）

號外！號外！馬拉松屆的夫妻檔誕生啦！

日本男子紀錄保持者 鈴木健吾 與 日本現役最速的 一山麻緒 今天正式對外宣佈結婚！「我們會一直朝著相同的目標，互相支持、互相提升，每一天都會繼續努力。」鈴木說道。他在今年 2 月的末代琵琶湖馬拉松，以 2:04:56 打破 大迫傑 先前所創的日本紀錄 2:05:29 半分鐘，更是首位突破 2:05 大關的黃種人！

而 一山麻緒 在 2020 年的名古屋國際女子馬拉松跑出 2 小時 20 分 29 秒，成為日本歷代第四，是日本現役最快的女子馬拉松選手。今年更在東京奧運馬拉松拿下第八名。

「雖然我們倆人還不夠成熟，但很幸運有你們溫暖地照料著我們。今後也請多多指教。」鈴木在社群平台發布此消息，並謝謝所有粉絲一直以來的支持。

（出處：@kengo_suzuki_）

而在台灣長跑界也不乏跑步佳偶，像是女子馬拉松紀錄保持人 曹純玉 與古人 陳囿任，又或者是「南霸天」成大情侶檔 陳柏勳、郭沛靈 等等 （亂Cue） ，筆者非常樂見台灣的跑步夫妻檔誕生！最後也鼓勵廣大的單身跑友們，大家還是有機會在長跑路上遇到自己的另一伴，讓我們一起繼續跑下去吧！

祝各位有情人終成眷屬，愛情短跑、長跑都能開花結果～

參考資料：デイリースポーツonline、鈴木健吾 Instagram

＊跑步愛情故事，盡在運動筆記