快訊

矽谷大詐騙「惡血女王」 自揭遭恐怖情人「調校人格」控制

日本馬拉松紀錄保持者鈴木健吾 與女子現役最速一山麻緒結婚！

運動筆記 / Joanna

恭喜馬拉松屆一對佳偶誕生！鈴木健吾（左）與 一山麻緒（右）今天對外宣佈兩人結為連理（圖片來源：月陸Online

號外！號外！馬拉松屆的夫妻檔誕生啦！

日本男子紀錄保持者 鈴木健吾 與 日本現役最速的 一山麻緒 今天正式對外宣佈結婚！「我們會一直朝著相同的目標，互相支持、互相提升，每一天都會繼續努力。」鈴木說道。他在今年 2 月的末代琵琶湖馬拉松，以 2:04:56 打破 大迫傑 先前所創的日本紀錄 2:05:29 半分鐘，更是首位突破 2:05 大關的黃種人！

而 一山麻緒 在 2020 年的名古屋國際女子馬拉松跑出 2 小時 20 分 29 秒，成為日本歷代第四，是日本現役最快的女子馬拉松選手。今年更在東京奧運馬拉松拿下第八名。

「雖然我們倆人還不夠成熟，但很幸運有你們溫暖地照料著我們。今後也請多多指教。」鈴木在社群平台發布此消息，並謝謝所有粉絲一直以來的支持。

（出處：@kengo_suzuki_）

而在台灣長跑界也不乏跑步佳偶，像是女子馬拉松紀錄保持人 曹純玉 與古人 陳囿任，又或者是「南霸天」成大情侶檔 陳柏勳郭沛靈 等等（亂Cue），筆者非常樂見台灣的跑步夫妻檔誕生！最後也鼓勵廣大的單身跑友們，大家還是有機會在長跑路上遇到自己的另一伴，讓我們一起繼續跑下去吧！

祝各位有情人終成眷屬，愛情短跑、長跑都能開花結果～

參考資料：デイリースポーツonline鈴木健吾 Instagram

＊跑步愛情故事，盡在運動筆記

相關新聞

曹純玉備戰台北馬拉松 拚亞運、世錦賽達標

全國女子馬拉松紀錄保持人曹純玉將參加12月19日登場的台北馬拉松，她今天表示，目標跑進2小時29分30秒內，希望亞運、世...

台新女子路跑北、高接力舉辦 打造組合心型獎牌

台新女子路跑明年3、4月將首度在高雄與台北接力舉行，希望號召女性跑者活出健康與美麗生活外，大會今年也特別以主視覺意象打造...

跑步知識／重返台北馬 營養師傳授最全面的飲食法！

今年12月19日的台北馬拉松，你準備好了嗎？不論你是參加21公里的半馬、還是42公里的全馬，都得具備不屈不撓、堅持到底的心智，還得擁有訓練良好體能。而為了挑戰自己、造就優良的運動表現，好的營養策略也絕

非洲百米 9.77 秒紀錄保持者 Omurwa 以18分跑完 5K！

Ferdinand Omurwa 在東京奧運百米項目，兩次打破肯亞國家紀錄（圖片來源：BBC） 如果百米選手跑 5 公里，你覺得跑多少算快？在上週五（11/26）舉行的「2021 Dubai R

賽事心得／萬金石馬拉松 氣氛超棒

做完最後一次質量課表，鬆了一口氣，無傷完成了，最後一星期輕鬆跑就可以了~賽前3天開始補下去，吃的飽睡的好，賽前一天老闆娘還讓我提早30分鐘下班，早點回去休息~老闆娘對我真好~順邊往金山去泡個溫泉，沿路

跑步小品／跑步對你而言是什麼？ 我沒有變。

跑步對你來說是什麼？ 「我變了」沒有什麼、你覺得是什麼，就是什麼。#跑步 #對我而言其實從三年前，創立這個粉絲專頁，開始到現在沒有改變過、卻也改變了；我一直是位跑者、運動員、跑步教練、文字創作者，到現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。