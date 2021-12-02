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桃園市民 城市跑團免費5000公尺競速測驗聯誼賽

運動筆記 / Z編

預計3日舉辦的「桃園市民 城市跑團免費5000公尺競速測驗聯誼賽」將在桃園市立體育場熱血開跑，本次活動係由台灣運動賽事協會主辦，桃園市政府體育局列名為指導單位，全統運動用品股份有限公司為協辦單位。為推廣路跑運動，提升本市運動風氣，故邀請愛好路跑運動之男女老少及協會跑團報名參加本賽事，活動內容為進行免費5000公尺測驗，依測驗成績再取男女各前6名跑者進行1200公尺競賽，並提供成績證明、獎金及獎品予測驗者、績優者。   

桃園市政府體育局指出，今年受疫情影響，各項大型路跑賽事皆延期或取消辦理，現疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心持續鬆綁各項管制措施，並宣布自110年11月2日起室內外運動得免戴口罩，許多路跑活動也陸續解封，故特地辦理本次活動，提供市民朋友檢測暖身的機會，每一位參加的跑友除了在賽事結束後能知道自己的成績，為其他的路跑賽事做準備外，也是鼓勵自己維持體能、甚至追求進步的指標。未來本府體育局也將持續辦理免費5000公尺競速測驗賽，讓更多市民朋友參與挑戰自我，以響應本市打造運動城市之願景。   

本次活動主辦單位也以專業計時設備來服務參與活動的跑友們，不僅提供超優獎品，包括知名品牌ZEPRO運動背心及ZEPRO天弓跑鞋，頒贈給活動男女組前6名選手，體驗 ZEPRO 為專業菁英跑者打造的競技跑鞋的魅力，另進入第2階段男女12強爭霸冠亞軍選手也將分別獲得獎金1,000元及500元。

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