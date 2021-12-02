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2022屏東高樹蜜鄉馬拉松 BACK TO NATURE 重返自然

運動筆記 / Opcc Act

跑在大自然中 享受最在地的澎湃水果補給

2022屏東高樹蜜鄉馬拉松將於2022年2月20日熱烈開跑，目前已經正式開放報名，本次馬拉松以「Back to Nature重返自然」為主題發想，希望跟大家一起走出都市的喧囂，回到純真質樸的高樹，享受大自然給我們的禮物。

今年屏東高樹蜜鄉馬拉松邁入第九屆，預計又將吸引破萬名的跑者共襄盛舉，高樹鄉公所鄉公所表示2021年的馬拉松延期至2022年起跑，過了1年絕對要給大家更好的，此次新增健走組(10km)，要讓大家慢走體驗高樹之美，還可以搶先看高樹鄉全新落成的親水公園，歡迎選手們攜手一家大小，一同來高樹住一晚，並帶回在地新鮮的水果伴手禮。

高樹蜜鄉馬拉松的平坦賽道與涼爽天氣，總成為選手們破PB的最佳選擇，而今年選手們除了可以跑在綠油油的田園與大武山旁，還會經過高樹鄉首座親水公園。沿途也將動員全鄉的鄉民與學生，用最熱情的加油聲迎接每一位來到高樹的選手!

補給站也準備好在地最豐富新鮮的水果饗宴，最「青」最「甜」的水果絕對會讓大家一路吃飽飽！新春年後為了讓大家感受鄉下過節的氣氛，摸彩採用紅包牆刮刮樂，讓選手們有機會一刮中大獎！

本賽事由高樹鄉公所主辦，希望藉由本次路跑行銷在地農特產品並推廣觀光產業，讓更多民眾認識這塊純樸的土地。鄉長王樹圍表示，感謝每年各國各地的跑友們的支持，高樹鄉將用最熱情的加油聲迎接跑者們，2022年一起來高樹蜜鄉BACK TO NATURE 重返自然。

📌活動資訊

活動日期：2022年2月20日(日)

活動地點：屏東縣高樹國中、親水公園

報名時間：11/23(二)12:00起~12/16(四)23:59止

報名組別：全馬組(42km)、超半馬組(23km)、挑戰組(12km)、健走組(10km)、休閒組(5km)

👉活動報名： https://opcc.pro/2022GAUSHU

馬拉松

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