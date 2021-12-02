賽事心得／冬山河100K SUB 930的第4馬

沒有山哥 就沒有初百K完賽的我

雨夜10點站在100K起跑線上，不真實感、襲来，還是無法回憶起，當時只跑過2場全馬以上賽事的我，為何會報名百K。「60＋30＋10」拆成三段，這是超馬經驗極為豐富的高志明大哥賽前給我的建議；但，想像總是美好，實際執行30K就累了，趕快轉念說服自己別管掉速，先以距離跑到60K為主，60K到90K跑跑走走也行，就這樣，從45K開始，搭配著5K就能休息一次的想法，慢慢凸完。賽中時而風雨交加，在加禮遠橋下補給站的王雅芬大姐，絕對是我能完賽的精神支柱，每次進站，除了閒聊之外，他也會給予我這超馬菜鳥加油打氣，沒齒難忘！歷經無數次的自我懷疑後，終於順利以9:25'26 完成初百K，也很幸運獲得100K夜組總排名第2名。

從下圖可以發現，後來真的是拆分成5K為一單位（Strava活動：https://www.strava.com/activities/6311098927）

關於賽前準備：雖然今年不巧碰到疫情嚴峻，但因為有一群從不休息的0720跑友們，戴著口罩也要跑，才讓我有動力可以維持月跑量400K的基本門檻（洪薇晴也就順理成章被迫加碼）。尤其是山哥，半年來不離不棄地陪我半夜跨日練習5、60K長距離，在這5個漫漫長夜，看到牛、被狗追、燒襠、烙賽，小弟真的學到很多，感謝山哥！另外，賽前5天的萬金石馬拉松，竟然出乎意料如期舉辦，所幸法克大大願意讓我在嬉鬧中度過，才來得及恢復體力應戰冬山河。

後記：這篇網誌，沒有百K配速策略、也沒有補給計畫，理由別無其他，就是因為跑馬經驗少的我還太嫩了，一切都還在學習。（小弟我的馬拉松普查頁面：http://www.taipeimarathon.org.tw/survey/grade_detail.aspx?id=33697）

我不強（2年半前才第一次10K跑進50分）所以我堅信：我跑得到，想跑的你絕對辦得到！