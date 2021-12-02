落實體育運動素養 品德公益融入課程

田中馬拉松十週年線上跑，飛沙國中師生「玩跑」321.66KM，完成挑戰300KM的目標，總結此項活動，師生合力種植1棵樹，募得321台斤白米，快樂完賽。

108課綱強調素養導向教學，一般人重視的「素養導向評量」大多聚焦於升學考科的學習成就，但是飛沙國中的教育目標是「生活素養」，要讓學生關注到生活周遭的人、事、物的變化，生態環境的永續發展，以及生命的存在價值，為此教師群積極蒐集生活資訊，將生活中可用於教學的各種素材融入其中，此次的「田中線上公益馬」就是一個教學案例，雖是體育課，也將品德與公益融入教學，集結孩子們的能力，一起珍愛這片土地。

因新冠疫情關係，田中馬改為線上跑，並將原為實體賽事的「一日跑」改為為期一個月(11/1～11/30)的「線上公益跑」，得知該訊息後便發想出全校參與跑步做公益的想法，經過與同仁細部討論後在「安全」及「二不原則」為前提下辦理此項活動：

一、因學生在10/14施打第一劑的BNT疫苗，所以在學生休養一個月後觀察身體狀況再行辦理。

二、在「不增加行政工作量」及「不影響教學」的「二不原則」下辦理活動，因此決議於「體育課」實施。

三、將品德教育融入此次學習活動，並以「種一棵樹」及「募集300台斤白米」為目標。（跑40KM以上，富邦金控為我們種一棵樹；每跑1KM，三好米就捐贈1台斤白米）

四、將此項活動作為學生「體適能」的前測，瞭解學生施打疫苗後的體能狀況。

五、因個人喜好跑馬拉松，且主辦單位有提供APP即時上傳里程數，因此便以個人帳號申請註冊，作為此次活動的學校帳號：「飛沙國中&陳昭龍」；再者學生實際跑步的日期從11/15開始，又顧及學生身體狀況，每人每節最多跑3圈，全校學生102人下場跑，還有部分老師參與，大約只有10天的時間融入體育課，要達成300KM實不容易，因此以學生跑操場1圈（外圈1圈約230M），校長跑1KM的折算方式進行，剩下不足里程數由校長補足。

今天田中線上公益馬活動結束，經過1個月的努力，飛沙國中總共完成321KM的里程數，同時也寫下飛沙國中的新紀錄。飛沙國中一直接受社會善心人士的關懷與幫助，今天全校師生也參與公益活動回饋社會，這不僅是生活的教育，更是生命的教育，我們已將「施比受更有福」的生命體驗融入學校教育中，期待孩子們永遠記住這件「用雙腳跑出生命力」的品德教育課程！

後記：

一、感謝田中線上公益馬小編，得知校長要帶著學生跑及目標後，特別為本校製作一張海報，為我們加油打氣。

二、活動過程中以參賽跑友身份以NT200購買「澎湃完賽禮包」，真是物超所值！活動結束後洽詢主辦單位，我想以參賽跑友價NT200購買10份「澎湃完賽禮包」，做為學生獎勵品，感謝小編的聯繫，以最快速的時間回應我的問題，傳來的訊息是「沒問題喔！贊助商願意直接贊助喔！」，真是感恩。

▲田中線上公益馬小編 特別為本校製作的加油海報

▲完賽總里程數