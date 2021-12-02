田中馬拉松十週年線上跑 金門縣西口國小一家親

呼~終於脫離整天穿著壓力褲、全身運動穿搭，衣服濕了又乾、乾了又濕、分成早班、晚班、夜班跑走，值班繞圈圈的日子了。

敬踏踏實實一步一腳印無愧於心的我們

敬盡自己最大力量無傷完賽的我們

敬生活已經很忙碌但依舊熱血的我們

今天溫度驟降，好冷歐!

幸好田中馬線上跑活動已經在昨天11/30正式畫下句點

幸好我佛慈悲，11月只有30天。

感謝老天爺許我們一個月的好天氣

讓團隊每個人都突破了自己

一早的一杯咖啡

一張紙條

讓我紅了眼眶

金門縣西口國小一家親是一個大家庭的組成

有校長、教職員工、西口村民以及大家的親友團

很多人都很低調

在群組裡不曾出聲

但樂於跟我分享

教職員工的辦公室裡也總圍著田中馬這個話題在打轉

默默地

大家也都不約而同買了澎派禮包

有多人說很感動

他不相信自己可以辦到

有人說看到西口國小師生家長的凝聚力很感人

有人說感謝大家一起瘋狂的一個月有滿滿的回憶

有人說來西口20幾年從不曾有這個活動，一定要盡力為西口爭光，走到腳都起水泡還不停，個人排名爭了個全國第22名呢，講著講著眼眶都紅了

有人掰咖需要輪椅

有人整天在外面趴趴造搞到家庭革命快要被休妻

大家的腿真的都累了

今天終於可以好好休息睡一覺

校長說充滿熱情、活力、驚奇與感動的一個月，感謝所有參與的伙伴，大家辛苦了！

這個月我們幾乎每天帶著孩子們奔跑

孩子們的笑容是最美好的回饋

團隊裡有人徒步環島

也有人說路人說路都被你踏到長不出草了

更有人完成了在烈嶼26個社區巡禮的壯舉

有人日夜用相機紀錄，這才知道原來烈嶼這麽美

有人在田徑場賣力

有人無限的提供補給

而我

這個月的跑量已是過去6個月跑量的總和了

真的也是無法相信自己可以

記得幾個月前強妮月跑量來到310K，我們大家都覺得太神了

沒想到自己這個月的月跑量竟然來到519K

當然我心中最強的妮神又更神了

感謝一路陪跑的宇、妮、三八姬還有仁至義盡的犀利人妻、跟同是烈嶼人的風雞超跑

還有金門縣西口一家親的眾親友

跟同是烈嶼人的風雞超跑

在小小的烈嶼是很容易遇見的

大家相遇時互相加油打氣

是支持彼此堅持到底的力量

下次我們一定不要再互相傷害了

團結一條心

最後一天好刺激決戰之夜

台灣、大金、小金雖然大家在不同的地方

但心緊緊的繫在一起

我們最終成績總里程12733，全國排名17；總獎牌金牌72、銀牌87、銅牌99，全國排名14；種植樹77棵，全國排名15；人氣排名全國第三

學校很正式的為大家列印證書護貝

也提供額外獎勵給前十名的夥伴

更預備正式的舉辦頒獎典禮

這個月有太多太多的堅持

太多太多的突破

太多太多的不可思議

感謝縱容自私的我的你們

我真的無法當忘恩負義的千古罪人

叩謝

有別於環台賽，不同的賽事，不盡相同的夥伴，有著相同的感動

朋友一生一起走

那些日子不再有

一句話一輩子

一生情一杯酒

朋友不曾孤單過

一聲朋友你會懂

還有傷、還有痛、還要走、還有我

字字句句

發自肺腑

將來

你一定會感謝

現在

拼命的自己