曹純玉備戰台北馬拉松 拚亞運、世錦賽達標

全國女子馬拉松紀錄保持人曹純玉將參加12月19日登場的台北馬拉松，她今天表示，目標跑進2小時29分30秒內，希望亞運、世錦賽能同時達標。

中華民國路跑協會今天舉辦「2022 Taishin WomenRun 台新女子路跑賽事」記者會，宣布2022年賽事增設高雄場，預定明年3月27日登場，台北場將於明年4月10日舉行，曹純玉受邀出席活動，她也期待屆時能順利完賽。

曹純玉近期持續備戰12月19日舉行的台北馬拉松，除了沿著賽道練習外，也模擬比賽當下可能遭遇逆風的狀況，她期許自己能跑進2小時29分30秒內，「跑到這個成績，就可以去明年亞運和世錦賽」。

教練陳囿任評估曹純玉近況不錯，預計台北馬有9成5機率達到明年杭州亞運標準（2小時35分），「以她的實力，最近順順跑完都有2小時35分以內」。

曹純玉預計明年初參賽將以場地賽為主，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，還無法確定要參加哪些國際賽。

陳囿任表示，明年2、3月國內有春季盃和青年盃等賽事，後續再視狀況決定是否出國，或是留在台灣備戰亞運或世錦賽。