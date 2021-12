非洲百米 9.77 秒紀錄保持者 Omurwa 以18分跑完 5K！

如果百米選手跑 5 公里,你覺得跑多少算快?在上週五(11/26)舉行的「2021 Dubai Run」 5 公里路跑賽中,非洲百米 9.77 秒紀錄保持人 Ferdinand Omurwa 以 18 分跑完,也引發了國外跑友們的熱議。在此之前,先來認識一下這位選手。

Today, I managed to complete the 5KM Dubai Run in 18mins.

It’s one of the many ways to prepare and build-up ahead of the busy season.

Body still on fire 🔥🔥#dubai run#expo2020#2022season pic.twitter.com/ZJ2Fm0ngtT