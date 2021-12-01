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非洲百米 9.77 秒紀錄保持者 Omurwa 以18分跑完 5K！

運動筆記 / Joanna

Ferdinand Omurwa 在東京奧運百米項目，兩次打破肯亞國家紀錄（圖片來源：BBC

如果百米選手跑 5 公里，你覺得跑多少算快？在上週五（11/26）舉行的「2021 Dubai Run」 5 公里路跑賽中，非洲百米 9.77 秒紀錄保持人 Ferdinand Omurwa 以 18 分跑完，也引發了國外跑友們的熱議。在此之前，先來認識一下這位選手。

Ferdinand Omurwa 在上週五（11/26）的「2021 Dubai Run」 5 公里路跑賽跑出 18 分（出處：@Ferdiomanyala）

他是誰？

現年 25 歲的 Ferdinand Omurwa 來自肯亞，在今年九月的 Kip Keino Classic 跑出了 9.77 秒，打破了非洲的紀錄！2016 年開始他了田徑生涯，但在 2017 年卻因為違反興奮劑禁蒙上一層陰影，不過他仍然繼續跑，並在今年有了一連串的突破。Ferdinand Omurwa 在年初跑出 10.01 秒，打破肯亞紀錄；接著在東京奧運跑出 10 秒整，再破紀錄；之後他紀錄持續刷新，8 月奧地利田徑邀請賽的預賽跑出 9.96 秒，突破 10 秒大關，接著在決賽飆出 9.86 秒；9 月進一步跑出 9.77 秒，成為非洲最速！而他的目標是突破 9.70 秒，目前只有牙買加「閃電」 Usain Bolt、他的同胞 Yohan Blake，以及美國的 Tyson Gay 達到這樣的成績。

百米選手 5K 跑多少算快？

再回到開頭所說的，Ferdinand Omurwa 這位短跑好手近日參加 5 公里路跑賽跑進 18 分，在國外跑步論壇 LetsRun 引發熱議，有些人認為對一個 9.77 秒成績的百米選手來說，這樣的成績很驚人；也有人認為菁英跑者們在各領域的素質都很強，5K 跑 18 分大有人在。不過對於筆者這樣的休閒跑友來說，不管是百米跑進 10 秒還是 5K 跑出 18 分，絕對是投以滿滿敬意！你怎麼看呢？也歡迎在底下分享你的想法喔～

不管是百米跑進 10 秒，或是 5K 跑出 18 分，都給予滿滿 Respect！（圖片來源：@Ferdiomanyala

參考資料：中時新聞網BBCLetsRun

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