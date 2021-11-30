跑步小品／跑步是「中年危機」的解方？

為什麼這個禮拜會說這個題目：「跑步是中年危機的解方？」咧…，首先應該定義何謂「中年」，在這裡我有個根據公部門定義的解釋：就是四十歲以上為「中年」。我還記得在台北市政府任職時，有一次要提報部門裡的「優秀青年公務員」名單，當時我心裡毫不猶豫地想起部門中一位戮力從公、四十多歲的同仁，興沖沖地想要提報他，卻赫然發現提名標準是年紀必須在四十歲以下，方為「青年」，當年我自己也才四十出頭，一下子被這個年齡標準打擊到，因為我覺得四十多歲還很年輕啊，怎麼不算「青年」呢？

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人到「中年」

人對於年齡的感受，隨著自己年紀的增長而大有不同。當我才二十多歲時，覺得三十歲簡直超老！等到自己三十了，覺得若到了四十歲會是很悲慘的一件事，若是五十歲那更簡直是直通老朽了！可是，當越過了重重的年齡山頭往回望，現在的我，看三、四十歲，都覺得年輕得不得了啊！我身邊的厲害跑步夥伴，幾乎全是超過四十歲，還有很多是五十多歲、甚至超過六十歲的跑者，他們練跑的勤快、參加比賽破PB，或設定更高的百馬、千馬、超馬…等目標大有人在，且一個比一個認真不服輸。當我為了寫「一起出發，一起到達！」這本書而上網找資料時，發現大陸有戈友曾形容「跑步是中年危機的解方」，當下覺得很有意思，開始思考，跑步是中年危機的解方嗎？跑步為什麼是中年危機的解方呢？

我觀察周遭的朋友，人到中年，四十歲以後，家庭與工作都發展到了某個階段，相較於年輕時的懵懂，這時似乎更了解自己、更知道自己要什麼；為人生打拼著的同時，也會想要生活有些不一樣，這時接觸到了跑步，如果跑出了興趣，會是種意外的收穫，原來跑步這麼好玩、可以交到一群不一樣的朋友，跑步的時光總是汗水與熱血齊發，生活的日常因為跑步而有了新的目標，不論是破5破4破3破2…，追求這些目標讓人充實，達到目標時更是欣喜若狂，那份喜悅可以持續很久很久，並感到十分踏實，似乎跟其他的享樂完全不同。

「中年危機」真實存在？

跑步可以紓壓，我想這是為什麼有人會說跑步是中年危機解方的原因，不過，到底什麼是「中年危機」？為什麼是中年？人到中年就一定有危機嗎？中年危機確實存在？或只是人云亦云的一個名詞？人生難免遇見挫折，不管幾歲都一樣，相對於青春年少，中年人也許會有是不是各方面要開始走下坡的危機感，於是在媒體大量傳播、人們口耳相傳之下，很容易把生活中遇見的各種問題與挫折、大環境的改變等等歸咎於所謂的中年危機，使得這所謂的「危機」好像真實存在。然而，中年不該是人生的黃金時段、最燦爛的時候？中年人不都是社會的中流砥柱嗎？

再講下去，這集podcast好像變成要探討心理和社會現象了，其實我只是好奇罷了，「跑步是中年危機的解方」這句話其實不須深究，只是象徵跑步是某種紓解良方，不論壓力也好、難題也好、危機也好，遇上了，如果能暫時拋開，出門跑步去，跑完了，因為心情的轉換，腦內啡大量分泌，讓人產生愉快的感受，肯定對於自己所面臨的困境會有不同的心態，不再被負面情緒綁架，而能以正向的心情面對困難。因此，我更喜歡形容，跑步是日常的最佳調劑，不僅能對你的心產生具體的化學作用，也像個繽紛調色盤，為日子添上不同的色彩。

雖然理論上人的體能會隨著年齡而下降，但事實卻並非如此，我身邊的許多四十歲以上的跑友，不但越跑外型越年輕，體能更是比開始規律運動以前要好上好幾倍，像我的兩位EMBA老師，李吉仁教授和郭瑞祥教授，一個年過六十、另一位年近六十，都在馬拉松這件事上不斷破PB，他們不但都完成了世界六大馬，郭瑞祥教授已跑了一百多個全馬，李吉仁教授更要挑戰超馬國手資格，在在證實了年齡絕對不是問題，跑力還在持續進化中。

「策略大師」李吉仁教授2022年初將再度挑戰超馬國手資格

八度率隊赴戈壁的前台大管理學院院長郭瑞祥早已跑過一百多個全馬

另外，我也觀察到中壯年人士對於事情認真、執著的程度，各個練很大，持續不間斷；也許喜歡馬拉松的人本身的心性就能沉得住氣，具有馬拉松必須的耐力與毅力，好、還要更好，快、還要更快！尤其當興趣相投的一群人相揪團練，那更是能彼此激勵、互相傷害、刺激進步的夥伴，所謂一群人可以很瘋狂、一群人也逼得自己非自律不可，擁有這樣的特質，相信一旦面對個人生活、事業上的考驗時，也能勇於解決問題、正面以對。那麼所謂的「危機」也就不容易有空間了。相較於從小就運動，或自小就走上競技運動之路、成為專業運動員的菁英跑者，半路出家、在人生邁入下半場時才發現跑步這塊新大陸的我們更為珍惜跑步的時光和跑步帶來的改變，甚至對於跑步相見恨晚。也正是因為如此，讓我們樂此不疲吧！

肉腳就是這樣開始了跑步人蔘，很高興在跑步的路上，與你相遇！歡迎訂閱肉腳的跑步人蔘podcast謝謝收聽～賽道上見面時，別忘了打個招呼喔！

《一起出發，一起到達！》時報出版社

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