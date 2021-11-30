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配速心得／萬金石馬拉松 疫情後的第一場全馬

運動筆記 / 宋庭帆

蓄勢待發，準備前往起跑線(圖片來源:Footland)

不知道大家是否也跟我一樣因為疫情的關係休跑(偷懶)了好長一段時間，然後又因為疫情趨緩後為了即將到來的賽事開始瘋狂練習呢？

6月開始緩慢增加的里程數

因為太久沒跑步了怕受傷，所以只能先慢慢將跑量拉高；還記得剛回來練跑時，因為太久沒練跑加上運動也要戴口罩，連用六分速都無法把五公里跑完。

剛回來練跑的數據真的是慘不忍睹

直到9月我才知道原來有適合運動使用的口罩，然後才順利把跑量拉高；然而就在我慢慢進入狀況時，接收到了一個晴天霹靂的消息，那就是要去萬金石出配速任務!!於是在收到消息後馬上調整訓練方式，先以配速任務為主來實施訓練，馬上開始了一周至少一次的半馬訓練。

第一次的半馬訓練還好還能在一百分鐘內跑完

經過一陣子的訓練後，時間不知不覺就來到了萬金石的前一周，而我也希望能夠讓乘客們有更穩定的列車可以跟，選了一個離家最近且一路都有微起伏的139線道做最後一次的配速模擬訓練。

還在山上巧遇車友感謝她幫我拍照陪我慢跑散步(照片來源:小管)

當天的自信心建立非常成功，訓練後的當下覺得萬金石配速一定是穩當當了(很感想)，模擬訓練過程中全程無補給並且可以用邊跑邊聊天的方式完成目標配速，相信只要在萬金石配速的當天加上適當的補給一定也可以輕鬆配完，終於放下心中的一顆大石頭。

當天就像同學會一樣許多許久未見的朋友再次相聚

然而來到了出任務的時間，站在起跑線前還是不自覺得緊張了起來，等待起跑的過程中還緊張到跑去上了一次廁所，果然訓練還是訓練，雖然不是第一是初配速任務了，但這次因為疫情因素中止過一段時間的訓練這是從來沒有過的經驗。

我和我的配速夥伴百傑女神素雅(照片來源:運動筆記)

還好經過這段時間的練習，當天的配速過程一切都按這配速計畫在進行，最後也成功帶領了多位乘客回到終點，也讓我完成了下周冬山河50公里的信心建立。最後感謝配速列車這個大家庭，也感謝萬金石讓我們有機會來配速，最重要的是感謝所有認同我們並願意在我們受到質疑時幫我們出聲的跑者朋友們。

歡樂的330列車感謝各位乘客的搭乘(照片來源:萬金石馬拉松)

萬金石馬拉松

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