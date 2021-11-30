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跑步小品／跑步對你而言是什麼？ 我沒有變。

運動筆記 / 黃俊麒

跑步對你來說是什麼？ 「我變了」沒有什麼、你覺得是什麼，就是什麼。#跑步 #對我而言其實從三年前，創立這個粉絲專頁，開始到現在沒有改變過、卻也改變了；我一直是位跑者、運動員、跑步教練、文字創作者，到現在多了影片創作者。

或許有些人會覺得你變了，沒錯我是變了，很多事情變得沒辦法更效率、更直接的、更簡單的去執行了； 至於為什麼？現在不像初期，一個人沒有顧慮、沒有團隊、沒有體力限制。以前我覺得「想像力加上行動力會轉化成超能力」但現在，想做的事情、想顧的更多了，如果凡事都用行動力，口袋也真的不夠力。有天我某個姊姊告訴我：你想做的太多，你必須先顧好自己；才能好好的幫助他人。

「時間不見了」，一開始真的還不太明白這句話，到後來「時間」這件事讓我發現，原來我一堂課只有這樣的時間。一週的時間就是只有168個小時，扣除休息、吃飯、課程介面開會、課程開會、廠商開會、影片開會、確認對帳、開設遠端線上課表、一對一教課、團體課程、通車時間、訓練、拍片、學術提升、kobe教練客服時間，長大後會發現原來「超人不會飛」…..我沒有覺得自己很忙，可是時間就這樣不見了；我也沒有朋友，所以學生、支持我的人，就等同於我的朋友；我沒有改變過，開課的時候為了延續自己「運動生命」成為了跑步教練。至於現在為了維持這個平衡、與課程等狀態；我也沒辦法請更多人，因為請下去，我承認我沒有那個評估承受這個壓力。

現在這樣的團隊我已經，用了自己最大的能力去維持，如果在此你覺得我變了，聽我說：我沒有變 但我忽略你（妳）我會盡力去做的更好！

我的初衷仍然是：到更多地方推廣跑步、用跑步推廣、幫助更多人。如果這裡可以讓你獲得快樂、健康、生活的一個平衡與目標，那是我想做的。謝謝每一位支持「Kobe麒跑步訓練班」的你，我會更努力讓我們更好、並帶給你們更好。

謝謝看到這裡的妳（你）深深感謝❤️

Kobe

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