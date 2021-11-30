賽事心得／萬金石馬拉松 氣氛超棒

做完最後一次質量課表，鬆了一口氣，無傷完成了，最後一星期輕鬆跑就可以了~賽前3天開始補下去，吃的飽睡的好，賽前一天老闆娘還讓我提早30分鐘下班，早點回去休息~老闆娘對我真好~順邊往金山去泡個溫泉，沿路看到的標示牌，感覺真不賴。泡完回家後檢查好裝備，10：30分就床上躺平，算是有睡好吧，三點半就自己醒過來了，鬧鐘還沒叫耶，趕快把早餐吃下肚，整理一下，騎車出發到會場（住的近的好處）。

到了會場哇賽人好多啊，先找寄物區後開始熱身，6點往起點出發，第一次參加，被發在D區，到了看看其他跑友的裝備，發現哇！我的晶片綁反了，趕快拆鞋帶重綁，真是好家在啊。準備鳴槍起跑前跟幸運女神祈禱，起跑後，哇~~滿滿的人啊，一直都是孤狼的我，看了好興奮啊，出了隧道後才比較有空位能鑽，稍為拉開後以計畫進行，不爆衝，為持好步頻心率，過了折返點後再打算，一路上的志工與加油團都很熱情，氣氛超棒的。

約到了10幾km處，看到了印帝和黑色閃電呼嘯而過，哇~菁英選手真的かっこいいですね，帥氣，終於到了折返點，看著不遠處的4：00列車，不得不說列車長身上的氣球像極了戰國武士的母衣眾，帥慘了，越過了4：00列車後，心想低標應該是沒問題了，稍為提一下速度想往3：45去。

總算是回到了金山區了，提速也沒啥效果反爾覺得小腿有點緊繃，哇~~是前輩們說的撞墻期了嗎？進入了有名的波浪路後，狀況還ok還撐的住，可以的，這樣跟自己喊話。進入了金青的坡道後，哇股四頭肌炸裂啊啊啊啊啊，還是把它爬完，撐住，再跑下斜坡後小腿撐不住了啊，還是停下來拉筋了，還好只是小抽筋而已，還可以。回來了大馬路後，看一下時間，免抽籤門票應該是沒問題了，順順的就好。

到了核2廠這條緩坡，哇哩咧小腿又撐不住啦，只好又停下來拉筋，浪費了一些時間後繼續往終點前進，總算到了隧道前了，這裡的加油團特別的嗨啊，呵呵，進入隧道後，真的是同一條隧道嗎？怎麼那麽長啊~~出了隧道後老婆小孩在天橋上，舉起我2手跟他們打招呼，啊啊啊啊啊啊啊啊整個背都要抽筋啦，撐住別跌倒啊，總算是回到終點了，，，，開心，但沒力了。