賽事心得／田中馬線上賽 我愛金門更愛風雞超跑

開始跑的時候，從來沒想過自己要跑多少，11月整整一個月，只要有時間幾乎都在努力奔跑中，完全不想浪費任何一點可以累積里程的時間。以前陪伴照顧媽媽時，媽媽睡覺休息的時間也是我休息的時間。而這個月開始有了變化，只要媽媽睡覺或休息，我就抓緊時間衝出去跑一波，早上跑，中午跑，下午跑，晚上跑，晴天跑，雨天也跑，因為不敢跑遠，所以只能在社區不斷的轉圈圈，5k，10k都好。每天轉呀轉的，本來聽到腳步聲就會狂吠的小狗慢慢習慣我一趟又一趟的經過，坐在門口納涼的阿婆阿公應該內心都在os怎麼有人大中午也在跑步(哈)。

就這樣，跑著跑著，默默的超越了自己跑步以來最大的月跑量；跑著跑著一轉眼也已經來到月底。在大家快要卸下重擔的同時，也開始給自己立下最終目標。從來不喜歡設定目標的我，打從一開始對個人里程數就沒有太多的想法，畢竟瘋雞群裡高手如雲，瘋狂如斯，我只能努力跑，然後在一開始享受一下曾經擁有過的第一名之後，就乖乖依照自己身體可以負荷的量，為團體衝高里程數努力就好。

小宇說我至少要達到一個明星～伍佰的目標，果真很知道團長的性格，給了一個很溫和的目標。於是，在那個當下我內心浮起一個小小的想法，為自己設下一個屬於自己想要達到的目標，這個目標沒有很多，也沒有很厲害，但我個人覺得充滿意義，這個目標比小宇為我設定的再多貪心一點點，那就是520.20ｋ（我愛妳/愛你），是不是一個很棒的數字，很符合紅紅風格呢？

終於，在田中賽結束前三天我達標了，僅以這個數字送給“風雞超跑”所有的伙伴們，很開心和大家在田中賽一起用雙腳捐米種樹，我們再一次用生命跑出屬於自己的最佳成績，更跑出屬於團體的榮譽與驕傲。520.20 我愛你/愛妳 風雞超跑我瘋雞 我驕傲然後我真的很想要翹腳休息了 倒數三天，好想知道團體最後的數字會停留在哪裡呀！！