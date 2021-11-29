跑團天地／晨跑尬一下 一日雙港

幾經波折的金虎爺路跑賽，終究還是停辦了!但停辦，卻停不了我們愛跑的心。經專業的跑友路線規劃，促成了本次一日雙港(新港、北港)>的路線，準備來趟廟宇古蹟(奉天宮為縣定古蹟、朝天宮為國定古蹟)與美食之旅。早晨雖還下著毛毛細雨，但彷彿跑友們都擁有永不放棄的跑者魂般，眼神堅定且態度歡樂的踏上一日雙港之路。

以嘉義果菜市場為起點，沿途跑在鄉間小路上，不管是經過台塑新港廠區，還是跑在嘉南大圳北幹線的自行車道上，亦或是充滿鄉土味的板陶窯和頂菜園，一切都覺得新奇。

全程約半馬，期待當踏在北港馬拉松最著名且充滿儀式感的北港朝天宮前紅地毯星光大道(想像力就是你的超能力)，接受買早餐民眾的注目禮後，遇見不同的自己，並在終點感受最完美的自己。

麵線糊是北港有名的小吃之一，在冷冷的天裡跑完步，品嚐一碗經肉燥提味後的加蛋麵線糊，不僅暖心也暖胃唷。另外，經查原來阿賢油飯攤麵線糊是間不接受媒體採訪的在地名店耶!

吃完麵線糊還不過癮，繼續續攤的店叫《山水豆花》，有冰品也有熱湯，小編點了碗熱花生湯來喝，不管如何，完賽後的所吃的美食，都會有種幸福的滋味唷!

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