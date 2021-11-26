從信任開始 2021新竹市決戰左岸接力賽！

信任與合作的力量無窮。（圖片來源：蔡耀全）

一個人跑可以跑得很快，組團跑可以跑得很刺激！（圖片來源：2021 新竹市決戰左岸接力賽）

在這個舊有賽事都未必得以延續的時刻，2022 年台灣跑界卻有場賽事即將誕生。「2021 新竹市決戰左岸接力賽」原規劃於今年舉辦，卻因為疫情而延宕，主辦人蔡耀全主任並未被動盪擊垮，反倒秉持他一貫的信念——凡事都要經過不斷的練習，只要不放棄，一切就會越來越好，多虧這份堅持，全新的賽事將在明年春天綻放盛開！

這次有幸邀請身兼 Charming Taiwan 創辦人、中華民國陸上運動競技協會理事長、威岳運動行銷執行長等要角的蔡主任，為我們說說「2021 新竹市決戰左岸接力賽」的發想。長年致力運動推廣，且迷戀跑步、越野、登山等各項活動的他，最為人所知的身分是「浪漫台 3 線戀戀桐花路跑賽」主辦人，正是那場每年都逼近 5 顆星的華麗紀錄，且讓所有跑者共同沉浸在戀愛氛圍的魔幻賽事，令人不禁好奇這回將為我們帶來什麼樣的新賽事。

信任創造奇蹟

訪談當天，蔡主任剛突破再登內鳥嘴山的挑戰，相較於上回的交會，此行不僅走得更長遠，且以超乎預期的時間往返，自然得歸功於蔡主任堅守 Practice Makes Perfect 的信念，然而，背後還有一個美好的故事。你肯定很難想像以 6 小時 9 分鐘漂亮完登的佳績，是由穿著平底鞋的登山新手，以及經歷重症後，每一個跨越、踩踏都彷彿是太空漫步般不踏實的蔡主任所共同完成，太神奇了！到底是怎麼做到的？其實，就只是信任與合作罷了。因為相信彼此，我們願意將每一步、每一個足印交付出去，堅定跟隨對方的身影，並全然聽從指引；因為敞開心胸攜手合作，不需要瞻前顧後、綁手綁腳，你知道最忠實的隊友就在你的身旁，你們是並肩同行！

說來巧妙，這正是「2021 新竹市決戰左岸接力賽」的初衷，藉由隊友間通力合作來完成賽事，從適合夫妻情侶的 2 人一組，到全家一起跑的 4 人組合，甚至是同事間組隊參賽，都將創造全民運動的盛況！蔡主任說道：「如果戀戀桐花象徵重生，左岸接力則是生命延續與傳承。」

充滿愛的戀戀桐花，左岸接力延續溫暖，力邀跑友組隊參賽。 (圖片來源：SOUND ONLY、狂射)

從每一位跑者出發

無論是生病前，還是大病癒後，照顧每一位跑者是蔡主任不變的使命，而深刻的賽道關懷正是擄獲跑友心的關鍵因素。「2021 新竹市決戰左岸接力賽」賽事地點為頭前河畔的運動廊帶，從自行車道、各式球場、滑板公園，到放風箏、玩飛盤、露營，各式各樣的活動都可以徜徉於新竹左岸。接力賽道分為東西雙側，單數棒次先往東邊賽道欣賞柯子湖河濱濕地風景，並折返回起點；偶數棒次再往南寮方向跑，欣賞溪埔子人工濕地公園風景，其中第 2 棒次必須為女性。每一棒約 6 公里，接近馬拉松賽制的 5 公里組，對於參與馬拉松賽事具鼓勵作用。

雙接棒區設計，主會場在中間中華路橋下（圖片來源：2021 新竹市決戰左岸接力賽）

每一支完賽隊伍，不但人人有完賽獎牌，以及時尚折疊椅、涼感巾等超值好禮，各組別速度最快的隊伍還可以獲頒新台幣 12,000～4,000 元不等的獎金。蔡主任期許一場賽事可以滿足更多族群，沒辦法跑長距離沒關係，揪三五好友一起來完成；想追求速度，未來進一步挑戰越野接力賽也不是問題，透過獎勵展現對於卓越的欣賞與肯定！

獎牌外型以水滴狀來呈現，代表水質淨化，與「親水」的理念相呼應。（圖片來源：2021 新竹市決戰左岸接力賽）

賽事紀念服以象徵虎年的野性條紋為設計。（圖片來源：2021 新竹市決戰左岸接力賽）

完賽禮為露營、登山、出遊皆適宜的時尚摺疊椅。（圖片來源：Charming Taiwan）

多功能且超實用涼感巾。（圖片來源：2021 新竹市決戰左岸接力賽）

拋磚引玉之愛

為罕見疾病研究發聲，用愛照顧弱勢漸凍人。這不僅是一段宣言，更是蔡主任用盡生命去實踐的願力。2017 年辦完戀戀桐花賽事後，身體開始出現警訊，經詳盡檢查發現是難纏的惡疾「頸椎脊髓腔內惡性腫瘤」，蔡主任從未放棄尋求醫療途徑，所幸最終順利動手術、復健，並重新回到他最鍾愛的賽道上。當年蔡主任承諾漸凍人協會，若出院後能繼續辦理賽事，將為漸凍人略盡綿薄之力。第三屆戀戀桐花賽事起，每年均邀請漸凍人協會出席號召，平均每兩人即有一人將個人晶片捐贈給漸凍人，這樣的熱血、熱情與熱心在其他賽事中實屬少見。「2021 新竹市決戰左岸接力賽」當然也會延續這份溫暖，大會提供每隊接力棒感應晶片一支，邀請並鼓勵參賽隊伍將晶片捐贈給漸凍人協會。

愛來自對生命的尊重。圖為柯子湖生態濕地一隅。（圖片來源：新竹市環境保護局）

特別的是，「2021 新竹市決戰左岸接力賽」將由台灣腦庫協會協辦與贊助。你聽過「腦庫」嗎？你可以想像腦庫在做些什麼嗎？簡單來說，現在的我們已熟悉死後捐贈器官等事宜，或許不少跑友早已簽署捐贈同意書，並有基本概念。但你可以接受捐贈腦嗎？相對於其他器官，我們看待大腦的價值與觀念自然是很不一樣的，但許多神經退化疾病、神經罕見疾病，甚至於精神疾病都非常需要腦庫的建置。蔡主任期許透過賽事宣導「腦庫」的構想，也讓更多民眾了解醫學界正致力於此。

總結來說，你不容錯過「2021 新竹市決戰左岸接力賽」的幾個原因：首先，如果你也是戀戀桐花的擁護者，當然不能錯過同樣是蔡主任用心呵護的左岸接力賽。其次，新竹市政府用心規劃的「親水」運動廊帶，徜徉在母親河的懷抱，新竹人當然要搶先報名；第三，透過接力賽事發現團隊合作的價值，藉由相信來突破表現；最後，蔡主任的座右銘令人玩味——人們的愛心常常來自他人的拋磚引玉，但愛心的茁壯實是發自於個人的心甘情願！

來！一起愛得心甘情願。圖為柯子湖生態濕地一隅。（圖片來源：新竹市環境保護局）

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活動報名 ▷ 2021 新竹市決戰左岸接力賽

責任編輯：Hannah

圖片來源：蔡耀全、2021 新竹市決戰左岸接力賽、新竹市環境保護局、Charming Taiwan

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