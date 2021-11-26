賽事心得／萬金石馬拉松 人生中的第一次

人生中畢竟都有所謂的第一次，而這一次是要挑戰人生中第一次的萬金石馬拉松，跑友都說路線很有挑戰性後半段會有點緩上緩下的不太好跑，越有挑戰的路線自己就很想嘗試看看到底難度在哪邊，之後也可以規劃必跑賽事之一。當天三點多起床打開手機訊息，看到群組說外籍選手12位突然不能參賽了，心中抱有喜也抱有憂，喜事這樣有機會可以拚總排名賺取高額的獎金，憂事這樣就沒辦法跟著外籍選手一起突破自己的最佳成績，就這樣抱著喜跟憂的心情到達會場，因為防疫關係整體防疫管制都做得非常到位，再來也很多警察維護周邊安全，萬金石馬拉松真的很盛大。

我因為怕擠不進去A區於是就在6點10分進去，發現這一次的報名人數相當的少人，A區人數相當的少，總共全馬人數也才4014人這人數真的相對來的少，一站在起跑區就遇到了清大山神賴怡廷學長也是今年全運會第四名也創了自己最佳成績，起跑前還對學長說:學長等等就我跟著你就好了，因為自己比完全運會後訓練都斷斷續續的怕等等跑不完。 學長就對我說:不用怕你實力是有的搞不好還會前幾名，於是6點半鳴槍就跟著學長開出去了。

出去就成了第一集團有黑色閃電 蔣介文學長 印帝 周庭印學長 馬來西亞紀錄保持持人 陳洪龍 清大山神賴怡廷學長 以及小弟我 蔡政軒 五位領先在前面，前面我也有稍微領頭帶一下，但有可能是我配速太慢了陳洪龍就直接上前把配速拉快，於是我就降到後面跑自己的配速，前三名就變成 蔣介文 周庭印 陳洪龍 ，我則變第四名那時就想說這樣順順跑完就好，因為後面的應該也追不上來，結果跑到11公里溫連忠學長也追了上來，心想就讓他過吧！最差至少要守住第五名，名次不能在往下掉了。

前半程通過是1:14:47 想說這樣跑應該有機會突破2020台北馬2:30:07秒的成績，結果跑到25公里我就開始體能有點浩劫，當天天氣真的很炎熱加上自己訓練量沒有到一定的程度，所以就開始掉速，心中一度很想跳車，又想到大學許老師常說:堅持到底，不要放棄，於是我後面就以輕鬆的速度給他跑完。至少要守住第五名啊！

跑到34公里的時候看到一座橋我就想說完了，它有點波浪形一上一下的自己又對爬坡不行，於是速度又放更慢跑完那一段想說應該沒上坡了，一轉彎就是接獅頭山上坡上到最頂在下坡，要回到終點路真的很艱辛又痛苦。

最後進隧道空氣真的很悶，加上視覺空間給人家很有壓迫感，有可能是我真的累了，一出隧道看到終點我心中開始笑了，因為我終於完成跑友說艱難的萬金石馬拉松了，也順利守住第五名，最終以2:36:59 完賽總排第五名 國內第四名，也走出全運會的陰霾。自己11月初也重新踏入職場工作，也期許自己工作跟跑步都能順順利利。

(公司大團照)