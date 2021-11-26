訓練心得／決DUEL萬金石- 跑團訓練營最終章

新北市萬金石馬拉松，有將近20年的歷史是臺灣首場IAAF認證的賽事，也是我人生第二場全馬為了回味這條偉大的海濱賽道，報名了2020年萬金石馬拉松可惜因疫情三度延期到2021年11月21日。。。

2020年的同一天，也是MIZUNO WAVE DUEL NEO跑團訓練營的開訓日大家歷經4個月慘無人道的訓練後，卻因為賽事延期無法大展身手3月結訓後，5月又是一波疫情蔓延，帶著遺憾一路休到9月逐步解封後才慢慢恢復訓練，但時間已經剩下不到3個月。。。

賽事當天，已經有一半的戰友因故棄賽，決定上場的同學們也都難掩緊張的神情我也因為ITBS蠢蠢欲動而略顯不安，在光頭教練的賽前提醒、和大家在場邊稍作暖身後隨著槍響，硬著頭皮跟上3:30的高速列車。。。

6:30起跑後，曙光早已幻化成當頭的烈日，一開始勉強跟上的結果，就是膝蓋外側的劇痛此時也只能目送社長、Robert、VC哥、丹哥，漸漸遠去接著，Zack、和仁哥、勞倫斯在我身後加油打氣，也紛紛消失在視線中。。。

雖然達標已經無望，但過程中，巧遇突然出現的小民哥都因為腳傷所苦，一起走了起來。。。

2019年美津濃接力賽WAVE DUEL II 的老戰友小新，當年的七八棒好兄弟今年結訓測驗也是一起衝線，如今還是無法擺脫彼此，在幾次互有領先後，還是又跑在一起只好一路邊走邊跑、聊天、搞笑，被攝影師稱為「簽約選手」，覺得很不好意思、對不起大乾爹。

幸好在隧道前的最後2K，羞恥心突然大爆發，兩個人終於決定跑一波，直接撐到終點奮力跑出了隧道後，迎接我們的是本團大家長-光頭教練，不斷地幫我們加油打氣還有總是領著我們前進的列車長Aaron哥，幫大家留下珍貴的照片，很感動但也很感傷。

沒想到邊走邊跑的結果，跟2015年第一次跑的成績，恰巧都是4小時46分。

恭喜哈哈哥和ERIC，為本團保住兩枚達標資格，先後以3:27成績衝線賽後還吃到總哥貼心地為大家準備的美味仙草布丁，消暑解渴又暖心雖然成績不如預期，但總算完成了。。。

最後，還是要再次感謝MIZUNO的大力贊助、教練團的悉心指導、運筆褓姆們的協助及照顧，還有決Duel各位夥伴的陪伴，讓我在萬金石賽道上留下滿滿的回憶！

離開會場後，立馬到金山吃在地有名的炸雞馬拉松爆掉沒關係，我還有夥伴。。。和好吃的美食啊！！！

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