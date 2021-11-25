田中馬賽後補給再升級 精選禮盒元氣滿點迎新年

很幸運，近幾年都有抽到田中馬參加名額，每次參與田中馬總是擁有滿滿的回憶及收穫，日後也成為與跑友聚會的最佳話題，多次田中馬經驗，其中印象最特殊是2019年的補給品「田中馬粽」，主辦單位完全翻轉我的思唯。我接觸路跑活動還不到十年的時間，與許多資深跑友及熱血跑友相較，我在路跑活動仍屬幼兒園階段。因為喜愛與人交流且感受熱鬧氣氛，除了平日與大家團練，假日只要時間行程及體能可以負荷，就會參與各式路跑活動，和朋友們一起「顧健康、顧情誼」，摸蛤子兼洗褲一兼二顧。優質路線、活動與好禮，讓我首次參加就馬上被田中馬圈粉，在每年行事曆上，都會為田中馬留下一個位置。自從參加田中馬，就被活動裡的濃厚人情味，以及絕佳氣氛深深吸引，原來路跑活動能夠這麼不一樣，而且路線沿途的補給超級豐富澎湃，完全打趴五星級飯店食材。主辦單位更讓參與者雙手滿載而歸，賽後補給內容完全沒在客氣，雙手很忙不斷拿著食物「進補」。

△田中馬氣氛熱絡，每年都為田中馬留下時間及日期，就怕抽不到。

然而2019年田中馬主辦單位提供跑友們的賽後補給「田中馬粽」，最讓我感到難忘。剛開始看到肉粽時，我完全黑人問號，按常理而言，吃肉粽補給與路跑活動很難搭上，所以我對「田中馬粽」做為賽後補給餐點第一印象，剛開始心裡非常抗拒、無法接受。但看著身邊完賽的跑友們吃得津津有味，也讓我忍不住跟著嚐鮮，結果第一口咬下去感到驚為天人，「哇塞…這肉粽也太好吃了吧…」再一口又感受到食材滿滿的真誠。料好豐富的「田中馬粽」內含栗子、瘦肉、芋頭等食材，米粒透熟香Q不黏牙，打開粽葉就有古早滷香撲鼻而來，遵循古早北部粽口味及做法，加上客家粽才有的菜脯，讓整體嚼感滋味再加倍，讓我不自覺從跑者變成美食評論員的身份，「田中馬粽」透過最實在的豐富美味，瞬間說服我之前所有的疑慮。

△料多豐富且味美的田中馬粽，為世達流通‧原作團隊與田中馬主辦單位的經典鉅獻。

品嚐過後我便馬不停蹄透過Google查詢，田中馬粽是否為彰化地區店家製造，但卻一直找不到相關資料，期間也問了不少跑友，獲得答案更是各式各樣，直到最後透過社群軟體詢問主辦單位，才知道田中馬粽是世達流通‧原作團隊與田中馬主辦單位合作，並以獨立產線之高規格進行生產，透過急速冷凍的方式保存，保留肉粽的香味，覆熱後吃起來就像現包的肉粽一樣好吃，因此並無對外零售，後來在跑友們熱情詢問下，才開啟特別團購。

今年是田中馬正式邁向十週年，極具特別意義，原先希望能夠好運氣可以再度發揮，幸運抽中田中馬的參賽名額，無奈受到疫情的影響，今年的田中馬改採線上方式舉辦，主辦單位並邀請跑友自把日常生活的訓練汗水，轉化成幸福的種樹護台灣、公益捐米做愛心，在首日不到24小時，光速達標捐出4000台斤的米給防疫英雄。改用線上跑活動方式舉辦，主辦單位體貼用心，各式好禮更加澎湃，數量較往年更加富豐。今年只要參與田中馬線上跑並上傳數據者，就可以獲得「澎湃完賽禮包」兌換優惠碼，線上分享成績，還可以獲得價值接近新臺幣6000元的「原作虎年精選禮盒/升級嚴選千貝套組」。

看到關鍵字「原作虎年精選禮盒/升級嚴選千貝套組」，就讓我再度想起了2019年田中馬粽，我特別上網搜尋相關資料，「原作虎年精選禮盒」正是世達流通‧原作團隊在今年與田中馬合作的最新力作，內含佛跳牆、藥燉膳烏骨雞湯、鴻運萬巒豬腳等各種年菜，美味升級迎接過好年。超讚美食完全點燃我的戰鬥力，只要排名在個人總里程前10名，或是隊伍總里程前10名，就可獲得「原作虎年精選禮盒」，前三名更升級為「原作虎年精選禮盒/升級嚴選千貝套組」；此外隊伍打氣只要達到10萬次，就可以參加隊伍打氣抽獎，主辦單位提供7組年菜、3組升級嚴選干貝套組，透過各種方式，要讓跑友們品嚐到原作團隊最新的經典美食。

▌原作虎年精選禮盒介紹 ▌

【福祿壽全】

原作珍饌御品佛跳牆年菜的重頭戲，就是佛跳牆，有時候很容易因為燉煮太久，容易湯頭混濁，那這一款湯頭清澈鮮甜，很大的原因是放入很多海鮮食材增加鮮味。嚴選八珍食材，排骨、豬腳、芋頭、大白菜、豬肚、筍片、鳥蛋、栗子、香菇、蒜頭、紅蔥頭、水翅、開洋、蟳味絲、黃金魚蛋、珠貝、螺貝片等上等食材。歷經泡、炸、滷、悶、燉等多道傳統工藝，再與海鮮高湯悶燉，濃縮山珍海味、湯頭濃郁、味美獨到•鮮味增量 美味大滿足•湯頭清鮮醇味 清爽不油膩•嚴選八珍上等食材•堅持多道傳統工藝。

【闔家平安】

原作藥燉膳烏骨雞湯溫補的雞湯，讓跑者迅速恢復體力，台灣在地烏骨雞，使用草石蠶、人蔘鬚、熟地、桂枝、鹿茸、肉桂、黨參、黃耆、川芎、當歸、糖、桂皮、枸杞等多樣上等藥材一同慢火燉熬。佐以米酒精心調配。雞肉經烹調後不僅肉質細緻吹彈可破，並且鮮嫩濃濃藥材入味，香濃醇順，果然是雞湯首選！•嚴選十全 上等藥材•細火燉熬 香濃醇順•烏骨藥雞 肉細軟嫩•去除藥材生味 暖心呈現。

【財庫飽滿】

原作鴻運萬巒豬腳完賽後容易飢腸轆轆，想要大口吃肉，古法滷製滷香四溢的萬巒豬腳，不容錯過，是選用台灣優質豬肉，並使用醬油、鹽、糖、薑、蒜、八角、小茴香、甘草、桂枝、三奈、肉桂、丁香，口感彈牙、肉鮮味美、富滿濃郁膠質，除此之外，細心剔除最重的豬腿大骨，大口滿足，讓整塊豬腳非常的實在。•堅持傳統配方古法滷製•皮Q肉嫩 富滿濃郁膠質•非基因改造醬油 醇厚豆香•剃除豬腿大骨 豪大享受。

【招財進寶】

原作豬肉熟煎餃講到年菜就少不了元寶，這一款豬肉煎餃，非常方便料理，只要在鍋裡抹一點油再放入冷凍煎餃，等到煎餃底部出現上色就能食用了。也可以淋點麵粉水再下煎餃，蓋鍋中火悶煎5分鐘後就可以吃到色香味俱全的冰晶煎餃啦!!•嚴選台灣豬肉•急凍技術 保留美味時刻•餃皮Q彈 肉鮮多汁•復熱後 即可食用。

【諸事順心】

原作黑胡椒蒜香鹹豬肉蒜香味十足的鹹豬肉，是選用台灣雲林優質珍豬五花肉，堅持無添加無亞硝酸、無防腐劑，高品質飼養的豬肉沒有豬腥味，肥瘦肉完美比例，層次分明，且以各種香辛料、蒜頭、黑胡椒粒等醃漬而成，適用於煎、炒、烤等料理方式，多汁滑嫩豬五花，讓人一口接一口，無法自拔。•嚴選珍豬五花肉無豬腥味•無亞硝酸 無防腐劑•各種香辛料及黑胡椒粒醃漬肥瘦完美比例 層次分明。

【虎年新機(雞)傳佳音】

原作蔥油去骨土雞腿/原作紹興醉土雞腿接下來，跟大家分享兩款高蛋白的年菜，就是這個食用天然穀物的紅羽土雞，口感緊致、味美鮮甜，非常適合大家補充蛋白，嚴選台灣【走地紅羽土雞】飽滿厚實有嚼勁、低脂肪、蛋白質含量高於白肉雞，並以古法醃漬工法入味製作，製程中能保有肉質品質及營養，風味絕佳，皮脆肉Q清爽不油膩！總共有蔥油去骨土雞與紹興土雞。•台灣特有品種洪羽土雞•低脂肪 蛋白質含量高•雞腿經多道工序去除腿骨•古法醃漬入味 皮Q肉彈。

【鴻運當頭】

原作酥炸蝦條再來就是，這一道酥炸蝦條，以原隻鮮蝦製成金黃的外衣包覆住整條鮮蝦，搭配上獨門配方的面衣，一口嚐盡海鮮甘甜滋味濃郁，鬆脆滋味，食不停口，一旦開吃大朋友還是小朋友就好難停下來！太ㄙㄨㄚˋ嘴、太好吃了，超適合團圓聚會親朋好友一同品嘗。•嚴選肥美白蝦仁•麵衣金黃酥脆•蝦肉甜嫩彈牙。

【甜甜過好年】

原作紅豆鍋餅最後甜點的部分，登場的是「紅豆鍋餅」他的內餡是使用台灣產的紅豆，香甜不膩，皮薄餡多。170度氣炸過後，一口咔滋咬下，五星級下午茶點在嘴裡。•嚴選台灣在地紅豆•綿密內餡 皮酥穀香•傳統燙麵工法製成•黃金皮餡比例。

【甘之如飴】

只有前三名才有的「原作六六大順干貝」。原作六六大順干貝來自日本純淨海域的干貝，日本產地直輸台灣，鮮甜美味。•來自日本海域干貝•通過日本漁業協會認證•貝柱肉質甜中帶Q。