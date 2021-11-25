賽事心得／田中馬拉松線上跑 風雞超跑用雙腳捐米種樹

還記得「風雞超跑之海防媽媽環台賽的奮鬥血淚史」嗎？本來以為環台賽結束後我們就可以翹腳休息，誰知道用雙腳捐米種樹的故事才正要悄悄開始…..

是的，這是一個關於用雙腳捐米種樹的故事，在環台賽結束後，所有夥伴們都深深的鬆了口氣，緊繃了一個月是該好好休息了。誰知，好日子過沒幾天就傳來”2021台灣米倉田中馬拉松線上跑”的活動訊息。其實團長一聽到這個訊息是很想裝死的，畢竟疲憊的雙腳好不容易才有了感覺。誰知道夥伴們經過環台賽的洗禮後，對線上賽事倒是跑出興趣來了，畢竟有目標就有動力，本來逐漸沉寂的環台賽群組突然熱絡了起來，看著伙伴們摩拳擦掌，蓄勢待發，整個氣氛已經來到這種地步了，就算團長裝死似乎也改變不了，好吧~那就組隊參加吧！

有了組隊的想法後，就想起了環台賽被我們搞軌的流金歲月夥伴們，原本是希望結合大小金門的跑友一起衝里程，把金門衝上前十名，結果天不從人願，先是風雞超跑的神力女戰士小買想要出走幹大事！小買的正職工作是西口國小的校護，平日認真用心的她，希望能以學校的名義結合社區成立一個隊伍參賽，借此鼓勵學生與家長一起養成運動的好習慣，遠麗離三C，也能增加親子間的互動與情感交流，。向來很有衝勁與行動力的她，很快的獲得學校校長和老師們的肯定與支持，然後就著手開團的事宜，這並不是一件容易的事，但我們相信有心就能改變。雖然她是我們風雞超跑的超級大戰將，雖然她還挖牆腳把風雞超跑裡面的夥伴挖走，但是我們覺得，如果她真的可以把學校和社區的運動風氣帶動起來，那真的是一件很棒的事，我們風雞超跑也會以她為榮的。所以我們只能帶著祝福的心情看著她離去，創立了與我們競爭的敵隊~金門縣西口國小一家親。

(我們和西口國小一家親一起團跑也一起互相傷害)

走了個小買，接下來想著邀約流金歲月的朋友們一起參與，結果大家終究各自有各自的團體情感歸屬，她們在聽聞這個訊息之後決定也自己組隊參加，於是在大金門又多了一隊”金門人跑江湖”參賽 ，最後我們又看見青岐村的岐心志工隊也加入種樹的行列。就這樣，一場本來在金門可能不會被看見的線上賽，因為我們的分享創造了更多人的參與，這不就是我們一直想要在小島上看到的運動氛圍嗎？

最終，在11月1日正式起跑的“2021台灣米倉田中馬拉松線上跑” 金門出現了四個團體參賽。因為這場賽事是公益性質，所以沒有人數上限，也就是說能夠招收越多人一起參與，就能累積越多的里程數，雖然不是那麼正式公平，但有了比賽就會有競爭，有了競爭才會激發更多的動能與潛力。為了激勵團員們，我們只好把從風雞超跑分化出去的”金門縣西口國小一家親”列入我們的第一個假想敵😂😂😂，雖然當初是帶著祝福的心看著他們的隊伍形成，但是，俗話說親兄弟明算賬，無論如何風雞超跑一定要跑在西口國小一家親之前，絕不容許被超越。

（到學校踢館去🤣🤣🤣）

（到敵友家嗆聲加……討補給😂）

所謂冤家路窄（其實是小金門很小啦！）~兩隊的團員們跑到哪裡都會遇見，所以不管在群組裡，在馬路上，你來我往的嗆聲，踢館一定少不了，這也讓比賽的過程多了許多有趣的畫面，有互相下戰帖的，有內鬥的……總之目的都是為了激勵彼此努力往前進，用雙腳種出更多的米。

（深門踏戶到小買家……瞧～臉色多臭呀～😂）

(冤家路窄互相傷害)

面對這場沒有人數上限的比賽，本就勢單力薄的風雞超跑，又開始面對一場硬仗，成隊只有31個人參賽的風雞超跑，在用生命認真地跑了十幾天之後才發現，原來人數才是決定勝負的關鍵，於是為了壯大薄弱的參賽數字，只好開始把親朋好友都被抓了進來，我們給他們的目標就是只要種一棵樹就可以，畢竟瘋雞的名號在烈嶼已經有點響亮，大家聽到風雞超跑都會害怕，深怕自己也瘋了(哈)，所以其實要招生是有點困難的。

給了一棵樹40K的具體目標似乎比較能夠打動人心，於是我們的人數慢慢往上增加，私心是很希望能夠湊滿100棵樹的，可惜剩下的時間有限，很多人也都分散了，最後數字來到89個。於是本來單純只有烈嶼成員的風雞超跑，有了來自台灣，大金門，和烈嶼三地的夥伴，雖然分散在各地，但從田中賽的網頁裡可以看得到所有隊伍的累積數字，當然也可以看到自己隊伍彼此的努力，或許因為感受到我們對團體的這股熱情，所以不知不覺也跟著中毒般的管不住雙腳，在完成一棵樹的階段性目標後，還是繼續前進。就是這一股氣氛圍繞在整個團體中，所以才能有力量帶著團體往前進在超過500多個隊伍中讓風雞超跑站上15名，想對於動則1～300人的隊伍，我們其實是完全沒競爭力的呀~ 但是我們一點都不喪志，一如往常的認真面對比賽。在風雞超跑裡面沒有誰比誰厲害，只有一股腦往前進的傻勁。表面上我們內鬥的很激烈，其實鬥歸鬥，我們鬥出的是團隊更深厚的情感還有更堅強的實力呀。

看著大小金門四個隊伍各自努力奔跑在自己的目標上，為了讓風雞超跑維持金門第一的名號，海防媽媽們還是一樣用生命在努力，這次的參賽其實最值得開心的是，風雞裡面的男生們終於覺醒了，一開跑就跟著大家努力衝，有人訂下超越環台賽累積里程數的目標，有人訂下500K的目標，還有人訂下我連想都不敢想的目標，總之大家都在一起為地球努力，這才是最溫馨的目的。

風雞超跑所有的核心成員都不是專業的跑者，我們只是一群喜好運動積極聚在一起的朋友，我們贏的不是速度，也不是距離，而是一股圍繞著風雞超跑而形成的向心力，就是這股向心力才能把風雞超跑在幾百個隊伍當中推進到15名，離比賽截止日期還有倒數七天，到底這一次風雞超跑最終可以站上第幾名?到底風雞超跑可以累積多少斤米，到底伙伴們的個人成績會有多可怕，讓我繼續看下去吧!!