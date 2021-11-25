賽事心得／萬金石馬拉松 爆掉沒關係、我還有夥伴啊！

去年十一月參與了MIZUNO 決DUEL萬金石訓練營，由光頭神童 李翰暄教練以及鄭豪/張偉紹 教練協助指導，提拱完整的訓練計畫及精實的跑步技巧動作演練，讓我從腳傷後慢慢地恢復跑感，並且越跑越輕鬆。但原為2020三月的賽事，一延再延地改到了2021十一月，一年八個月的等待，本該是做足了準備，只因一場疫情打亂所有節奏。

久違了。各位。

感謝美津濃為決DUEL訓練營選手們精心準備專屬休息帳篷，讓我們可以輕鬆寄物、整裝，賽後也有地方好好休息！大家參與訓練營的目標就是男子330、女子400完成萬金石，但歷經漫長的三級警戒休跑了好幾個月，解封後大家無不加緊訓練，很可惜也因如此許多同學都受傷了，很可惜不能一同站在起跑點上。

而小新呢，前陣子訓練還是把重點放在一日雙塔上，因此賽前假日長距離練得不夠，330這個目標太過遙遠，今天就把它當Long Run吧。賽前一周的10K配速跑，跑的結果不那麼輕鬆，但也期望可以達到萬金石Sub 4 的免抽標準，雖然很挑戰，反正就且戰且走吧！

隨著鳴槍起跑，眾同學早已向前噴走，只能不斷向自己對話，練多少跑多少，一路上評估自身狀況。也因開賽的興奮感，前10K配速都在5:10~5:20遊走，雖不感到疲累，但還是不斷告誡自己，現在快的10秒鐘後面得用10分鐘來還。因此10K後強迫自己降到5:30來跑，但在降速後體感仍不覺得輕鬆。而且天氣相當炎熱，嗯！看來後面完蛋了...

天氣炎熱，每進水站補足應有水分後都趕緊淋水降溫，但後續因艷陽高照身體反而變成悶熱，阿唷威呀我的媽，這不該是11月的天氣吧。一路上尋找著對向已折返的選手，如有認識的身影都會向其打氣加油！也因這樣才能持續轉移自身的疲憊。

半馬折返 1:56:11

砰！爆了！一過半馬後，兩小腿的持續緊繃，訴說著它們已經擋抹條了，於是找了補給站停下腳步，好好補給並且稍作休息，後續也就這樣一路跑跑走走回到終點。雖說心情相當沮喪，但也深知自己練不夠。雖說賽前也曾有想過棄賽，但放棄也需要相當地勇氣，可惜我沒有，最後仍然早起來完成當初與夥伴們的約定。

YES！WE CAN！

在進35K的磺港大橋前，追到了剛中ITB的士茗，只能以左腳推右腳的他，也是跑得相當辛苦。想起當初我們可是2019美津濃接力賽的七、八棒呢，這路段咱們都相當熟悉。

而訓練營最後在台大的5K測驗也是你陪我跑完的，剩下來的路我們就一起完成吧！後續兩個人就是上坡走路，下坡跑步，跑不動就走，邊走邊聊天，休夠了能跑就繼續跑。後面的7K還真是漫長阿，過了獅頭山，咱們兩個也被後面的小民哥/國鴻哥給追到了，一起走了一小段，原以為我們四個可以一塊進終點，但沒想到要跑起來時，卻怎樣也追不到他們兩個，哇塞！原來我狀況這麼廢阿...更可惡的是此時知味香烤玉米就在旁邊，吼~真惹人犯罪！

持續的打屁聊天，在最後的補給站前討論，想說最後一段我們還是衝一發吧，試著隧道內不停看看。

果真，剛好搭著隧道內一公里多的緩下坡，如果換氣突然不順了，就試圖大聲吶喊，相互鼓勵，雖然有點喘，但感覺好像沒之前那麼疲累，因為我們都知道終點就在隧道口不遠處。也在隧道內追到了正在步行的小民哥/國鴻哥。「跑起來~」小新大聲喊著，期待咱們四個一起跑進終點。可惜兩位真的跑不動了，就沒跟上來了。出了隧道，看到光頭教練還待在天橋下，等待著眾學員們跑回終點，真的感動。除了訓練課表外，教練真的給足了我們內心的建設及激勵！而我們倆在此時也沒有放慢腳步，甚至還能提高速度，因為終點就在前方不遠處。195公尺是吧！半圈的田徑場都不到！可以吧！衝得完吧！

感謝Aaron哥即使因傷無法參賽，仍然早起協助接送夥伴參賽還有幫我們攝影留下紀錄。

完賽 4:46:26

在衝線前，我們倆相互把手放在對方的背上，推著對方前進，共享完賽的喜悅，感謝夥伴一路上的相互扶持，成績早已不是那麼重要的事，爆掉沒關係，我還有夥伴阿！進終點後，士茗提醒我「按錶」，對齁！轉身向賽道鞠躬後，頭暈暈的啥事都忘了。雖然距離達標時間非常遙遠，但有這成績也不太意外，畢竟練多少跑多少，賽前長距離練太少，才不是什麼事前打針自我安慰呢，但也因此知道自己不足的地方，補足長距離的訓練，明年！明年等我回來！(阿你也要抽的到，才有資格回來跑阿...)

最後，非常感謝美津濃及運動筆記籌辦MIZUNO決DUEL萬金石訓練營，精選優質教練團隊，提供自家頂級跑鞋裝備及高品質的貼心服務，還能認識積極參與訓練的眾多學員，有人能一同訓練、討論更是難得可貴。一起成長一起快樂運動！

WAVE DUEL NEO 跑鞋體驗MIZUNO 決DUEL萬金石訓練營

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