快訊

北韓學生偷看「魷魚遊戲」送勞改 走私者處死、老師也遭殃

賽事心得／萬金石馬拉松 擁抱第一個十年

運動筆記 / Shih-Wen Huang

一輩子，有幾樣興趣可以維持10年？有甚麼活動可以樂此不疲（？）參加10回？萬金石賽道上奔跑，是目前絕無僅有。

第10年參賽，許多老朋友一年一聚!

【2021 新北市萬金石馬拉松

賽事日期：2021.11.21

賽事距離：42.195KM

晶片成績：4:19:12

許多選手賽前賽後內心OS應該都少不了這幾句，「疫情三級這麼久，今年只求參賽不求破PB了。」「賽前一天微雨，賽後一天濕冷，怎麼就比賽當天就剛好那麼熱？！」僅6成多的完賽率，可見當天之酷熱難熬。參賽多年，萬金石極少起跑前天已大白、地近乎乾爽，原想著從3月延期到11月，理當能感受深秋的涼意吧，豈知，才享受卸下口罩的暢快沒多久，又將面臨4個多小時意圖使人棄械投降的硬仗。過去，半馬後的孤獨時刻，目光總在飄向蔚藍海水、片片波浪時，暫且緩解開始磨人的煎熬。但這次，海洋再也無法直視，只因海平面上閃爍的點點亮光，太過刺眼，使人暈眩。儘管照片中的光線如此完美，顏色如此飽和，細看，回程每張照片不是低頭就是瞇瞇眼，實在是頂頭豔陽刺得使人無法正眼迎向前方大砲啊！難得一次，完賽後痠疼的竟非如往常的腰背，而是一路低頭閃躲烈日的肩頸......

跑馬拉松很感恩的一件事，每次都有專業攝影師幫你留影，你的痛苦、笑容、高速飛騰或舉步蹣跚，身材勻稱或最近吃較好，一張一張，都紀錄著每季、每年的變化。參賽10年，從還算年輕跑到不復年少，在回顧年復一年照片，試著擁抱自己真實的樣貌時，想到很喜歡的一位健身教練幾天前IG的文字，談到我們都活在媒體包裝下，大家都想保有更明亮的肌膚、更年輕的面容，都苦於追求不老、凍齡的社會指標；但年齡漸增，逐漸浮現的皺紋不是理所當然的事嘛，或許，我們要做的是，讓自己能「優雅地慢慢變老」。優雅地慢慢跑，或許也是一個不錯的選項......(只是，還是不免俗地覺得瘦一點會更好 XDDDD)

2013年6K完賽名次

2021 一起跑下去~~

千算萬算，也沒算到第50場馬拉松會落在第10年的萬金石，相較於我的神人朋友們，50馬只是個尾數，百馬也離我太遙不可及。與此相較，倒更期待能繼續優雅地迎接，萬金石的下一個十年。

萬金石馬拉松

延伸閱讀

賽事心得／萬金石馬拉松 10K紀錄大挑戰

賽事心得／萬金石馬拉松 差點被關門的初馬~解鎖

賽事心得／萬金石馬拉松 炎戰！爆爆樂全記錄

賽事心得／萬金石馬拉松 跑了兩年才到終點

相關新聞

賽事心得／萬金石馬拉松 擁抱第一個十年

一輩子，有幾樣興趣可以維持10年？有甚麼活動可以樂此不疲（？）參加10回？萬金石賽道上奔跑，是目前絕無僅有。 第10年參賽，許多老朋友一年一聚! 【2021 新北市萬金石馬拉松】

賽事心得／萬金石馬拉松 爆掉沒關係、我還有夥伴啊！

去年十一月參與了MIZUNO 決DUEL萬金石訓練營，由光頭神童 李翰暄教練以及鄭豪/張偉紹 教練協助指導，提拱完整的訓練計畫及精實的跑步技巧動作演練，讓我從腳傷後慢慢地恢復跑感，並且越跑越輕鬆。但原

精華影輯／萬金石馬拉松 鞋子跑到脫膠

這一次的萬金石馬拉松可以說是一波多折，報名已經是前年的事情了，去年因為疫情言到今年初，今年初又再延到年底，終於在11/21順利的舉辦了2021萬金石馬拉松。 今年雖然延期到了11月份，但是天氣仍然保有

賽事心得／田中馬拉松線上跑 風雞超跑用雙腳捐米種樹

還記得「風雞超跑之海防媽媽環台賽的奮鬥血淚史」嗎？本來以為環台賽結束後我們就可以翹腳休息，誰知道用雙腳捐米種樹的故事才正要悄悄開始….. 是的，這是一個關於用雙腳捐米種樹的故事，在環台賽結束後，

田中馬賽後補給再升級 精選禮盒元氣滿點迎新年

很幸運，近幾年都有抽到田中馬參加名額，每次參與田中馬總是擁有滿滿的回憶及收穫，日後也成為與跑友聚會的最佳話題，多次田中馬經驗，其中印象最特殊是2019年的補給品「田中馬粽」，主辦單位完全翻轉我的思唯。

賽事心得／萬金石馬拉松 10K紀錄大挑戰

作為疫情解封後的第一場正式賽道賽事，凌晨出門的微涼天色，替這場賽事有了個好的開始！ 　　 ３：２０，搭上往會場接駁車，還可以在車上小瞇一下，有月色的陪伴，我相信我不孤單：因為我今天來是要破

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。