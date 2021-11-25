賽事心得／萬金石馬拉松 擁抱第一個十年

一輩子，有幾樣興趣可以維持10年？有甚麼活動可以樂此不疲（？）參加10回？萬金石賽道上奔跑，是目前絕無僅有。

第10年參賽，許多老朋友一年一聚!

【2021 新北市萬金石馬拉松】

賽事日期：2021.11.21

賽事距離：42.195KM

晶片成績：4:19:12

許多選手賽前賽後內心OS應該都少不了這幾句，「疫情三級這麼久，今年只求參賽不求破PB了。」「賽前一天微雨，賽後一天濕冷，怎麼就比賽當天就剛好那麼熱？！」僅6成多的完賽率，可見當天之酷熱難熬。參賽多年，萬金石極少起跑前天已大白、地近乎乾爽，原想著從3月延期到11月，理當能感受深秋的涼意吧，豈知，才享受卸下口罩的暢快沒多久，又將面臨4個多小時意圖使人棄械投降的硬仗。過去，半馬後的孤獨時刻，目光總在飄向蔚藍海水、片片波浪時，暫且緩解開始磨人的煎熬。但這次，海洋再也無法直視，只因海平面上閃爍的點點亮光，太過刺眼，使人暈眩。儘管照片中的光線如此完美，顏色如此飽和，細看，回程每張照片不是低頭就是瞇瞇眼，實在是頂頭豔陽刺得使人無法正眼迎向前方大砲啊！難得一次，完賽後痠疼的竟非如往常的腰背，而是一路低頭閃躲烈日的肩頸......

跑馬拉松很感恩的一件事，每次都有專業攝影師幫你留影，你的痛苦、笑容、高速飛騰或舉步蹣跚，身材勻稱或最近吃較好，一張一張，都紀錄著每季、每年的變化。參賽10年，從還算年輕跑到不復年少，在回顧年復一年照片，試著擁抱自己真實的樣貌時，想到很喜歡的一位健身教練幾天前IG的文字，談到我們都活在媒體包裝下，大家都想保有更明亮的肌膚、更年輕的面容，都苦於追求不老、凍齡的社會指標；但年齡漸增，逐漸浮現的皺紋不是理所當然的事嘛，或許，我們要做的是，讓自己能「優雅地慢慢變老」。優雅地慢慢跑，或許也是一個不錯的選項......(只是，還是不免俗地覺得瘦一點會更好 XDDDD)

2013年6K完賽名次

2021 一起跑下去~~

千算萬算，也沒算到第50場馬拉松會落在第10年的萬金石，相較於我的神人朋友們，50馬只是個尾數，百馬也離我太遙不可及。與此相較，倒更期待能繼續優雅地迎接，萬金石的下一個十年。