賽事心得／萬金石馬拉松 老天鵝我又遇到路跑三寶

先說結論好了，沒睡飽、曬到飽，爬坡爬到飽，你其實有更好的選擇譬如在家吹著冷氣看萬金石轉播？或是睡到自然醒悠閒吃個早午餐？或是專心寫科技部計畫？改學生作業？．．．痾應該也是不會這麼正經啦 今年雖然不是第一次參加，但肯定會是令人印象深刻的一場，因為我又遇到路跑三寶了夜貓族～沒睡飽～不建議參加這場比賽不耐熱～曬到飽 ～不建議參加這場比賽爬坡爬的飽～怕爬坡的～一半一半（因為日月潭更虐心，但我比較喜歡日月潭直接了當的大長坡，而不是一坡未平一坡又起，坡坡相連到天邊，有種有完沒完的感覺。）

以上是我自己個人立場，不代表所有人的想法～萬金石馬拉松還是很棒的呦～不然也不會有人年年都擠著被虐，因為我就是啊！

由於疫情的關係，很久沒練長距離，本來很糾結是否要退賽，妹子團的幾個大哥說跑啦～於是在確定熟悉的魁哥、妹子團大將軍以及中四組的老師還有Will哥要參賽後，有一種找到夥伴的感覺，就決定不退賽當作台北馬熱身場了，順便練習疫情下的比賽該怎麼補給。

而後聽到加入的夥伴越來越多，心安許多，像是溫暖的阿嘉還有突然說要加入的彬哥，本以為只是在賽道上會遇到打招呼而已～沒想到卻是我此行的大天使。

連續三屆都處於沒睡飽參賽的狀態，因為路程太遠，雖然這次挑選了離台北國光號接駁車最近的民宿，但是要一個平常兩點半還沒睡的人，九點上床睡覺，凌晨兩點半起床真的有點煎熬，尤其在看完大師兄逆轉全壘打後，亢奮到依稀快十二點才睡著，可能擔心睡過頭，兩點就醒了，翻來覆去，決定爬起來整裝。

在前往接駁車時，腦中都是擔憂～由於八月車禍的關係，傷勢還沒好，側腹還是有時候會有些感覺，這邊謝謝中四組Fun4的莎莎、TORO哥還有老師以及Will哥的鼓勵，團練時練習狀況不是很好，TORO哥說看著我這幾週的練習，有看到我慢慢恢復中，萬金石就先用ｍ配速試試看，用5:40撐公里看看，想到這些拎著路跑袋，緩緩走向國光號接駁車，是啊怕什麼～更何況魁哥跟大將軍說要陪我跑完，有夥伴不用怕，要跑得快，就一個人跑，要跑得遠，那就一群人跑。

在接駁車見到大將軍還有雯君，大家一起拍了出發照後就準備上車了，大將軍像個導遊一樣，提醒我們車票要拿對，回程票也要收好，在接駁車上聽到窸窸窣窣的聲音，跑者們開始吃著早餐，我也一邊觀察著大家都吃什麼，幾乎都是小七不然就是全家的麵包或飯糰，還有各式營養品及咖啡，吃完晃啊晃，還是很想睡，一邊聽著大將軍介紹（也忘記介紹什麼）睡著了幾分鐘，快抵達會場時才慢慢睜開眼。

哇窗外已經好多跑者在整裝待發，真的好像個大型嘉年華會，可能久沒參加正式比賽，有些興奮，但還是有些疲憊，走出車外，深吸一口氣，這就是大自然的味道啊～天上的星星月亮因為光害不多的關係，顯得格外清晰，看著大家臉上掛著的笑容，我也放下煩憂跟自己說：「你可以的，別擔心」。跟大將軍找了塊空地開始整裝，而後又遇到魁哥，本來還擔心找不到他，沒想到魁哥聽到大將軍講到今日要挑戰330威志的名字，我們就直接捕獲魁哥。

跑步不要聽真的是讓全台跑友串起來的優質運動Podcast，在準備裝備時，觀察到不少人聽到魁哥聲音而回頭甚至注視很久，終於有個先生鼓起勇氣來認親了，詢問能否合照，親民的魁哥馬上答應，而後大將軍還加碼問是否要簽名，魁哥喂了一下～我說，是跟魁哥拍照送大將軍合照喔。一陣嬉鬧後，大家開始準備寄物，主辦這次的袋子，雖然我東西不算多但還是不小心劃破，賽前才說大將軍不要帶太多東西，沒想到我自己先用指甲劃破寄物包，整坨抱去寄物區，工作人員說 我不是第一個不用擔心，不要緊，不知道是不是我看起來很緊張，覺得工作人員好溫柔。

接著，聽到富邦啦啦隊隊長ANU的聲音，告訴大家活動即將開始，請大家到舞台前進行開幕儀式以及暖身操，很驚喜的妹子團大概太大陣仗，一到現場就看到彬哥被記者採訪，而後又發現雯君跟朋友也被採訪，魁哥不愧是經驗豐富，提醒大將軍可以拿旗子到後面去，我笑著說：「是柯賜海嗎？」，接著迎來今日第一個高峰，ANU說：「接下來讓我們歡迎富邦Angels帶大家一起來做熱身操」，現場馬上響起一陣驚呼，熱身操是由富邦應援曲改編的，我很自然的跟著「吼吼吼 吼吼吼 吼吼吼吼吼吼」、「We go We fight！」，長年在新莊混不是白混的，雖然我是兄弟球迷，但富邦應援曲也是略懂略懂，對於身體有這樣的自然反應我不禁笑出來，很可惜帶手機跑，不然大家應該只聽過魁哥轉播球賽沒看過他跟著跳應援曲吧？

在約莫6:15左右，魁哥說走吧，我們先去起跑點等待吧，從舞台到起跑點還有些距離，還好有先來準備，到起跑點前，幾乎菁英跑者都在這準備了，怎麼辨識出菁英跑者呢，基本上穿著飄衣飄褲，腳上踩著碳板鞋，我都認為他是菁英跑者，可能大家都悶久了，發現 WOW，這次穿上nike碳板鞋的族群多好多，而NB碳板也有不少人，我這次也是穿著NB第一代Elite鞋，他帶我去年在台北馬創下個人最佳PB 3:46，因此這次帶他一起來陪我挑戰萬金石，希望能繼續加持我Power。大將軍真的很像旅跑導遊，幫我們開道一邊提醒我們先開錶抓GPS定位，不然等等可能會抓不到里程會失準，起跑前，大將軍說他今天無憾了，感覺已可回家，有記者採訪又近距離看富邦Angel表演，看他這麼興奮不想壞了他興致，只能跟他說留點體力等等才是大事。

起跑後，魁哥在Ｂ組等我們，由於大將軍知道我想設定5:40均速，一路很細心的報速度，每公里像中央廣播電台報時般精準，看到晶片感應區時提醒著大家記得踩，因為我狀況不太好，所以跟魁哥說不用等我可以先跑，怕大將軍每公里每公里這樣報太累，於是我跟大將軍說，沒關係你跑前面，我會去追你，於是我們三個就大概各隔著兩個車身的距離共跑著，本來以為會這樣順順的，萬金石官方的運動口罩真的如他所說可以呼吸，出隧道時體感還不錯，想說今天應該會很順利吧，沒想到十二公里後，太陽公公出來say hello了，啊～我這吸血鬼體質見光死型跑者～開始感受到體溫迅速地升高中，然後突然想到，剛剛請大將軍先走，我我我剛忘記把鹽糖帶在身上了，怎麼辦，難道要棄賽了嗎？突然跑到一個完全無遮陰的地方，旁邊出現一個聲音「你是台中來的對嗎？我是你的粉絲，我看你的衣服認出你來的我有加你的粉絲團」，啊這位大哥應該是認錯人了，他以為我是FUN4的正妹跑友小虫，因為我今天穿著她設計的跑衣，被誤會了，但我還是給了他一個微笑「說加油喔」。

再過了一段，就在我手上的水快喝完時，旁邊突然出現一個聲音「亭廷 我終於追到你了」，我轉右手邊看了一下，居然是彬哥，「彬哥～我快跑不下去了～我好想放棄喔」，此時看到妹子團福祿壽大長老之一的彬哥彷彿看到綠洲一樣，「可以的啦～亭廷你沒問題的，你看你前半馬很快，兩小時就能完成了，後半馬有兩個半小時可以慢慢跑，你2022一定能達標」彬哥溫暖著說著。「我想我今天先完賽就好」我無力的喵了他一眼邊跑邊說著。

「啊彬哥你有沒有鹽錠，我忘記帶了，我放在寄物袋內，然後大將軍離我好遠我追不上他」，我無力地指著前方，「有有有～來你先吃這個，我還有高效的」彬哥緩緩的從腰包內拿出鹽錠遞給我，我馬上或著水吞下去，彬哥接著說「慢慢跑，來得及，一定來得及」，於是這一路彬哥不斷問著我的狀況，用跑走的狀態，慢慢撐到半馬，在那之前先看到魁哥還有大將軍，但過了半馬晶片感應區後，隨著太陽越來越高掛，跟著我一樣跑跑走走的人越來越多，再加上炎熱的氣溫或著大家的汗水，矮小的我跑在巨人身後，忍不住一直乾嘔，彬哥發現後，提醒我越過去，我才舒緩一些，但可能被太陽曬到昏頭了，我居然指著基隆嶼（應該是基隆嶼吧？）問彬哥那是龜山島嗎？對不起我的地理老師，我只是想看點別的事物來分散我注意力。

撐著撐著，跟彬哥說我們努力撐到30公里見到玉米哥後再走路補給吧，在看到30公里補給站的帥氣玉米歌時，我跟自己說沒事沒事再12公里就完賽了，玉米哥幫我們拍了合照，我撐起微笑，而後繼續往前邁進。對了～在這之前看到我的隊友大將軍居然也在步兵了，這天氣啊～著實考驗。在35公里看著那三連坡，彬哥鼓勵著我，沒事可以完成，你現在只要跑七分速到終點就好，這對你來說沒問題的，沒想到我也有被鼓勵的一天，在好不容易撐過去，卻又迎來一個大長坡，我跟彬哥說來吧，先走這一段等等下坡就加速，途中遇到一對夫婦，我們彼此鼓勵著，於是後面這一段，我們四人就這樣一前一後互相激勵著，我一直看著遠方，看著那該死的隧道到底什麼時候才到。

越來越多人開始走路了，我一直在想是否要放棄，但看看錶似乎還來得及，這時天空突然有些聲音，我抬頭看，哇居然是老鷹群，這邊居然有老鷹，於是我看著老鷹，想像著我在京都跑步，雖然體感差距很多，但這樣的念想，讓我撐著看到希望的隧道，本想進隧道後衝一下，但我體溫已經來到最高點，彬哥問我說要衝嗎？現在想想有點後悔，原本以為出去還很長，結果原來短短的，人還是要比氣長啊～

進終點後，我跟彬哥說好一起進，回頭看到那對夫妻也進終點了，相互道賀，才知道太太是初馬，跑馬就是一件神奇的事，即使初次見面但因為目標相同，讓賽前不認識的我們也能真心的相互打氣加油，並給予真心祝福，只是我都還沒領完物資，彬哥說「恭喜亭廷，取得2022萬金石免抽門票」，我忍不住笑出來「好啦～我思考看看」。

謝謝萬金石帳篷收留我短暫休息，看到熟悉的威志、書萍，北四的和仁大哥，大家都完賽了，在看到大將軍也平安歸來後，由於還要趕回台中洲際球場的關係，在終點沒有逗留太久就先行搭接駁車趕高鐵了，而我也不知道到底哪裡來的體力，居然還看完中信兄弟主場最後一場比賽，謝謝大師兄用滿貫給了我11/21這天有個完美的句點。

至於那個2022萬金石報名的部分，先讓子彈飛一下吧～容我再想想～應該簽下去的機率很高萬金石三連坡 明年見謝謝彬哥～

祝妹子團福祿壽喜身體安康，謝謝萬金石最強應援團：陪伴我的企鵝先生72度C 舒肥健康餐/水煮餐 新莊店賽前一天給我最強的肝醣補給美麗天使送的星巴克加油拿鐵妹子團全體清新健康BL幹話王謝謝各大攝影師賜照

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