賽事心得／萬金石馬拉松 炎戰！爆爆樂全記錄

這是一場跑到爆掉的賽事.................

讓我先用影片來回顧一下整個賽事過程

今年的新竹海洋馬拉松賽事，首次達成Sub4的目標，而這場賽前的設定是高標345，低標保400取得萬金石賽事免抽資格。賽前的天氣預報顯示如果四小時跑完的話，氣溫會分佈在22-26度之間，雖有點小熱，但還在可以接受的程度，加上平常中午都有在練跑，其實並沒有很擔心氣溫這件事情。

然而，起跑後才一出隧道，曬在身上的陽光馬上告訴我不是這麼回事，熱啊⋯ 原訂用520均速一路跑到底的計畫，可能因為腎上腺素的關係，一下子就跑破了五分速，加上前一晚睡眠不足，心率一下子就達到馬拉松配速心率的上限，時不時的探往閾值心率的區間。 不曾注意到閾值心率對體力耗損的關聯性的我，就這麼的一路跑著，發現平均速度一直在下滑，心中不斷盤算著該如何保持狀態以求最佳成績的同時，也隱約感受到狀況正在變差當中。

不守紀律的配速與飆高的心跳

圖：前半段開心跑的畫面

約莫到28k時，突然一口氣出現了雙腳僵硬、噁心、冒冷汗還有快要失去意識等症狀，改成跑走策略後仍未有起色，大概撐到31k時，因為實在害怕，乾脆整個停下來用走的。等到感覺稍好後，打算重新起跑時，發現上述情況又再出現⋯只好再停下繼續走。（事後發現就在這段時間氣溫不斷飆高，Garmin的記錄有到37度）

Garmin手錶的溫度記錄

這一走，竟然就是好幾k，眼看著旁邊的跑者不斷經過，我覺只覺得厭世、疲憊，過了不久，我竟然第一次在賽道上萌生退賽的念頭（初馬中了ITBS都沒有這樣），因為，身體實在太難受了⋯ 我反覆思索問題在哪卻不得其解，眼看著PB無望、保四無望以後，乾脆就邊走邊觀察自己的狀況，能跑則跑，不行就退賽了吧⋯⋯

一路上厭世的神情

後來可能休息有效，狀況開始逐漸好轉。在原訂低標都難以達成的情況下，我反而心情輕鬆，開始回復到快樂跑馬的初心，開始玩賽了。 看著凡目視可見上坡就有跑者自動退到旁邊拉筋、有攝影師大家就跑起來、有水就往頭上倒的種種，老實說，身為賽道上的旁觀者，其實也還蠻有趣的⋯

好轉後的賽事攝影照片

就這樣走著看著玩著，赫然發現只剩3k就到終點了，於是我再度跑了起來，出了隧道時，發現時間是4:40分，想說就來湊一下4:44:44 作為完賽時間好了，無奈天不從人願，按下手錶時竟然多了一秒，好啦，也行啦⋯

沿途拍攝的美景

最後的路途開心玩賽

出隧道

進入終點

完賽時間4:44:45(錶沒按好只收集到鐵支)

賽事就在這異常飆高的溫度下結束了，回過頭解析了運動手錶記錄的數據後，給自己三條結論：

1.賽前一定要睡足（沒睡飽我心跳會多20bpm)

2.設定的配速要遵守（還要同時觀察心跳）

3.補給要適量不能過頭（這次喝到肚子裡的水都在晃了

希望自己在台北馬能確實做到上述三點⋯

#還好沒有倒在賽場上#自己的身體自己注意#備戰台北馬#練不夠要承認不用不好意思