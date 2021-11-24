賽事心得／萬金石馬拉松 差點被關門的初馬~解鎖

這場馬拉松因為COVID-19疫情的關係從3月份延宕到11月份舉辦，期間可以讓已報名的跑者選擇退費退賽，但因為這場賽事需要抽籤，既然有名額有資格可以跑，還是決定參加。

但也因為疫情嚴峻，外出都需要戴上口罩，運動也不能例外，所以大半年沒有在外面跑步，在十月初疫情稍微解禁後才開始練跑，一星期的跑量也不會超過30K，自己清楚知道如此要完成一場全馬真的有難度。

前一天灰蒙蒙的天色

前一天即入住離會場最近的飯店，下午到達時天氣濕涼，雨忽大忽小無情的下到半夜，當天凌晨起床再看天空就已放晴，但地板還是濕的。一大早天未亮就看到會場工作人員忙進忙出的很是感動，因為已好久沒有參加大型的路跑賽事了，興奮之餘還是帶點擔憂的到起跑點等待鳴槍起跑，天光漸亮還可看見明月高掛太神奇了吧，跟前一天的天氣狀況也落差太大。

迎接好天氣

月亮還高掛在天空

等待起跑

起跑後感覺狀態還不錯，前一公里必須戴著口罩跑，還可以適應，前半馬有維持住以前的速度，在自己預計的時間內通過折返點，接下來太陽越來越大，氣溫也跟著上升，每次進水站除了喝水外，還一直往自己身上潑水，想讓自己涼快一點，給自己的期望值是至少能跑到30K的距離，超越之前參加的日月潭環湖馬拉松29K。

豔陽高照

跑著跑著也來到了35K，此時的我看見眼前的上坡，開始懷疑自己是否能再繼續跑下去，雙腳已疲憊不堪出現髖關節疼痛現象，才知道自己真是自不量力，可又心想都已來到這個階段了，看看時間用跑走的方式，應該還能在關門前抵達終點吧，於是又1K1K的慢慢前進，看到38K的牌子，自己告訴自己剩下4K了，再努力一下就能抵達終點，但此時小腿出現抽筋的現象，雙腳已不聽使喚不想再跑了，心中好掙扎呀，要不要放棄？會心有不甘嗎？全馬果然不是我這普通平凡人可以達成的。

欣賞著美麗的北海岸風景，基隆嶼清晰的佇立在海上，看著坐在岸邊岩石上休閒釣魚的旅人，再次跟自己對話，不要白白浪費了這迷人的景色，我還有力氣走路，還是繼續努力前進吧，在我年過半百前，我想完成我的初馬。

最後靠著意志力走進了萬里隧道，不間斷的告訴自己在隧道口迎接我的那道光就是終點了，最後200米的衝刺，用盡我全身的力量跑起來，看著大會時間5：50，終究還是在大會關門前完賽了，雖然成績不理想，但我很開心能在48歲時解鎖了人生的第一場全程馬拉松。