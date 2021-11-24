賽事心得／萬金石馬拉松 跑了兩年才到終點

打從投入跑步這個運動的第一年開始，就十分嚮往萬金石馬拉松，不只是因為聽說他是台灣在國際上認證等級最高的賽事，更重要的是北海岸一直是自己北漂以後最愛來的地方，尤其是三芝石門到金山萬里一帶，每次來都不禁讚嘆這裡美不勝收的風景，假如有機會能夠在這邊跑場全馬，一定是個很棒的經歷！於是在2019年的時候，報名參加2020萬金石馬拉松的抽籤，也很幸運抽中了！接下來幾個月，都在每天下班後和假日進行規律的練習，期待能在明年三月的北海岸，跑出讓自己滿意的成績。但天有不測風雲，當疫情來襲，萬金石也第一個受到衝擊，所有跑者都在二月底收到一封令人錯愕的信：

失望之餘也只能坦然接受，所幸台灣的疫情在人民和政府的努力之下快速回穩，在2020年底也獨步全球舉辦了疫情以來的第一場大型賽事：2020台北馬拉松。

自己也在此場賽事，跑出了個人的新PB。帶著這樣的喜悅和熱情，總覺得照這樣練習下去，2021的萬金石，應該有機會跑出破三的成績？然而,這次的COVID-19應該讓大家都體會到，什麼叫做一波未平一波又起，原本已經控制住的疫情，在今年一月底再度面臨新的危機，所有的跑者，又再次收到主辦單位令人心碎的通知信：

隨著夏天的來臨，台灣的疫情也升高到前所未有的警戒等級，每個人即使在室外也必須全程戴上口罩，不曉得其他跑者的狀況，但自己戴上口罩是完全不行，跑不到一公里就覺得快要窒息，於是這次，所有的訓練計畫幾乎歸了零。即使如此，跑步早已變成自己無法戒掉的事情，就算跑不長，跑不快又有什麼關係？撇開破PB的執念，能夠三天兩頭出門吹吹風呼吸新鮮空氣，在這種非常時期已經是件最幸福的事情！於是給了自己一個新的期許，就算每次都只慢慢跑五公里也沒關係，但儘量不要讓自己有超過兩天以上的休息；就這樣從六月開始，一直維持著最低限度的練習，一直到十月再次解封，才慢慢拉長距離到10公里。

轉眼間十一月就到了，終於這次的萬金石不再延期，但其實現在心中十分懷疑，究竟自己還有沒有能力跑完一個全馬？賽前兩天看到氣象預報更是倒抽了一口氣，這是什麼樣神鬼的天氣？

但想起那些曾經看過的故事，他們眼睛看不到，四肢有殘缺，體重過重，仍然用意志力證明了自己可以；我雙眼雪亮，好手好腳，疫情期間雖然胖了五公斤但離肥胖還有些距離，到底還有什麼理由否定自己？於是下定決心，萬金石勢在必行，無論如何，一定要完成這個42.195公里！因為先前延期兩次，附近的住宿也取消了兩次，這次也不想再預訂，不知道當天早上的交通狀況，所以乾脆前一晚就開到附近的路邊夜宿車上，一直睡到被窗外的月光亮醒。

走出車外，路上已經是滿滿的車輛。

進入會場，第一眼就看到煙霧繚繞的防疫門。

通過防疫門的檢疫，立馬把隨身物品送到寄物區，大會發放的寄物袋有點脆弱，不小心撕破，工作人員二話不說又給了我一個（謝謝）。

寄完物上完廁所，就隨著引導走進被分配到的起跑區。

隨著起跑時間的接近，天色也漸漸亮了起來，終於在早上6:30，延期了兩次，晚了18個月的萬金石馬拉松準時鳴槍！

原先賽前設定的是用破四的配速跑完就好，也就是每公里5分40秒。沒想到鳴槍以後，發現自己再怎麼壓還是有4分40秒左右，心想那就順其自然吧！要刻意放慢會不會反而更費力？

但現在身體的素質和訓練量終究還是不足以用這樣的配速跑完一個全馬，加上太陽出來後，氣溫快速升高到達一個臨界點，今天應該是有史以來跑過體感最熱的一場賽事，最後終於在23K以後漸漸失速，33K以後正式爆掉！

平心而論個人覺得萬金石這個新路線不算太難，最具挑戰性的可能是回程33K叉路左轉以後的路段（紅圈圈），這裡有不少的上坡和下坡，主要還是大部分跑者在此時已經進入撞牆期，要怎麼調適得宜，可能會是想要跑好這個賽道的跑者最重要的課題之一。

自己也從這個路段開始陷入走走停停，每每看到前方的水站，就好像看到沙漠中的綠洲一樣開心，在此也不得不大力稱讚沿途的工作人員，除了水站的補給擺放和調度都很得宜，還都會非常熱情的為每位經過的跑者拍手打氣，簡直就跟參加過的日本馬拉松一模一樣！雖然知道這可能是主辦單位事前提供的教育訓練，但你們真的不知道，這樣的應援對身心都瀕臨崩潰的選手來說有多大的意義，再加上北海岸迷人的風景，第一次爆掉還覺得這麼開心！

就這樣咬著牙苦撐了最後10公里，穿過最後一段漫長又陰暗的萬里隧道，終於看見終點線的光明！

用盡身上最後的一絲氣力，奮力的衝過終點線，做一個秒數的小偷！

原來，我還是有能力跑完一個全馬的啊！

賽後看了一下成績，說巧不巧，剛好跟自己2018年的初馬幾乎一樣。

我想，這是個象徵，象徵著讓一切重新歸零，在這個後疫情的時代更加努力，明年一定要再次回到這裡，完成自己想要達到的成績。就如同2021萬金石馬拉松的slogan 一樣：We Can 我們可以！