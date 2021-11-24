快訊

雞兔同籠的正義？美國教育的「數學課大戰爭」

賽事心得／萬金石馬拉松 10K紀錄大挑戰

運動筆記 / 周鶴樺

作為疫情解封後的第一場正式賽道賽事，凌晨出門的微涼天色，替這場賽事有了個好的開始！

　　

３：２０，搭上往會場接駁車，還可以在車上小瞇一下，有月色的陪伴，我相信我不孤單：因為我今天來是要破個人ＰＢ的！凌晨沒有太多車，很快就進入金山市區，抵達會場才４點半，６點５０起跑，這麼早來要幹嗎？(先小抱怨一下，主辦單位把接駁車時間訂太早（３：３０～４：００），搞得搭車的選手必須在指定的時間內出現，其實５點出發都還綽綽有餘，希望明年萬金石可以改善一下！)              

找了個位置坐下，一邊暖身，一邊想著起跑後的策略：腳步不要停、遇到補給站速速退散、盡快遠離人龍，然後循著自己的節奏前進，這樣應該隨便都可以跑進五十分內吧？　　       

好不容易捱到６點，換好戰服及跑鞋，寄物及起跑前的廁所排隊，然後是起跑點集結；聽著大會廣播的全馬選手出發（６：３０），希望總有那麼一屆，我要跑一趟萬金石全馬！       

６：５０鳴槍起跑，除了腎上腺素躋升之外，還有渾身的雞皮疙瘩，這是我２０２１的第一場賽事，享受比賽的氛圍，第一次跑濱海公路，感受也很特別！依照賽前的自我練習，還有前述擬定的策略，出發後很快擺脫人龍，然後愈跑，就愈覺得怎麼我前面的跑者那麼少？稀稀落落，我像是吊車尾的感覺？

     

隨著時間過去，里程數增加，在過了折返點後，太陽神也出來了，氣溫及體感溫度直線上升，這才是路跑的終極試煉！還好前五公里沒有掉速，後半段才可以稍微偷秒數；八公里後，進入魔王關卡：萬里隧道！隧道空氣已經很差了，加上跑者跑到這裡，幾乎都已經氣力用盡，只剩下意志力支撐，這一公里多的隧道，感覺永遠都看不到出口！　　       

終於，看到洞口微亮，偷瞄一下左手的計時器，時間來到４３分左右，我的媽啊！這真的是我跑出來的嗎？出了隧道口，繼續大步向前，剩下最後的兩百公尺，我應該可以破個人ＰＢ吧？踏過終點的感應地墊，感恩老天爺讓我平安完賽！　　

今年因為疫情關係，從三月延期到十一月，轉眼間，２０２２的萬金石又已經開始報名登記了（https://wanjinshi-marathon.com.tw/）放下你的３Ｃ及誘惑，一起跑起來！賽事雖然要抽籤，但有登記有機會，一起來享受海天一色的美景吧！

原紀錄：５３'２２"     2018 Pocari Sweat Run - 10.0 km

新紀錄：４５'３９"　　2021新北市萬金石國際馬拉松挑戰馬

#1219台北馬隨後登場#記錄往前大推七分多鐘太神了#明年賽事有壓力也是動力#明年挑戰馬突破四十五分內

萬金石馬拉松

延伸閱讀

賽事心得／萬金石馬拉松 彌鬥子參上

賽事心得／萬金石馬拉松 路線真的超難跑

第126 屆波士頓馬拉松 有達標就能跑！

賽事心得／萬金石馬拉松 10公里跑進一小時內！

相關新聞

賽事心得／萬金石馬拉松 10K紀錄大挑戰

作為疫情解封後的第一場正式賽道賽事，凌晨出門的微涼天色，替這場賽事有了個好的開始！ 　　 ３：２０，搭上往會場接駁車，還可以在車上小瞇一下，有月色的陪伴，我相信我不孤單：因為我今天來是要破

賽事心得／萬金石馬拉松 差點被關門的初馬~解鎖

這場馬拉松因為COVID-19疫情的關係從3月份延宕到11月份舉辦，期間可以讓已報名的跑者選擇退費退賽，但因為這場賽事需要抽籤，既然有名額有資格可以跑，還是決定參加。 但也因為疫情嚴峻，外出都需

賽事心得／萬金石馬拉松 炎戰！爆爆樂全記錄

這是一場跑到爆掉的賽事................. 讓我先用影片來回顧一下整個賽事過程 今年的新竹海洋馬拉松賽事，首次達成Sub4的目標，而這場賽前的設定是高標345，低標保400取

賽事心得／萬金石馬拉松 跑了兩年才到終點

打從投入跑步這個運動的第一年開始，就十分嚮往萬金石馬拉松，不只是因為聽說他是台灣在國際上認證等級最高的賽事，更重要的是北海岸一直是自己北漂以後最愛來的地方，尤其是三芝石門到金山萬里一帶，每次來都不禁讚

賽事心得／萬金石馬拉松 老天鵝我又遇到路跑三寶

先說結論好了，沒睡飽、曬到飽，爬坡爬到飽，你其實有更好的選擇譬如在家吹著冷氣看萬金石轉播？或是睡到自然醒悠閒吃個早午餐？或是專心寫科技部計畫？改學生作業？．．．痾應該也是不會這麼正經啦 今年雖然不是第

賽事心得／萬金石馬拉松 彌鬥子參上

萬金石馬拉松歷經2020疫情延期到2021，又從3月延期到11月；終於在21日開跑了。準備已久的彌豆(鬥)子也登場了，歷時5:37順利完賽。 早上六點半準時起跑，最初一公里戴著口罩在隧道中奔跑，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。