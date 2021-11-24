賽事心得／萬金石馬拉松 10K紀錄大挑戰

作為疫情解封後的第一場正式賽道賽事，凌晨出門的微涼天色，替這場賽事有了個好的開始！

３：２０，搭上往會場接駁車，還可以在車上小瞇一下，有月色的陪伴，我相信我不孤單：因為我今天來是要破個人ＰＢ的！凌晨沒有太多車，很快就進入金山市區，抵達會場才４點半，６點５０起跑，這麼早來要幹嗎？(先小抱怨一下，主辦單位把接駁車時間訂太早（３：３０～４：００），搞得搭車的選手必須在指定的時間內出現，其實５點出發都還綽綽有餘，希望明年萬金石可以改善一下！)

找了個位置坐下，一邊暖身，一邊想著起跑後的策略：腳步不要停、遇到補給站速速退散、盡快遠離人龍，然後循著自己的節奏前進，這樣應該隨便都可以跑進五十分內吧？

好不容易捱到６點，換好戰服及跑鞋，寄物及起跑前的廁所排隊，然後是起跑點集結；聽著大會廣播的全馬選手出發（６：３０），希望總有那麼一屆，我要跑一趟萬金石全馬！

６：５０鳴槍起跑，除了腎上腺素躋升之外，還有渾身的雞皮疙瘩，這是我２０２１的第一場賽事，享受比賽的氛圍，第一次跑濱海公路，感受也很特別！依照賽前的自我練習，還有前述擬定的策略，出發後很快擺脫人龍，然後愈跑，就愈覺得怎麼我前面的跑者那麼少？稀稀落落，我像是吊車尾的感覺？

隨著時間過去，里程數增加，在過了折返點後，太陽神也出來了，氣溫及體感溫度直線上升，這才是路跑的終極試煉！還好前五公里沒有掉速，後半段才可以稍微偷秒數；八公里後，進入魔王關卡：萬里隧道！隧道空氣已經很差了，加上跑者跑到這裡，幾乎都已經氣力用盡，只剩下意志力支撐，這一公里多的隧道，感覺永遠都看不到出口！

終於，看到洞口微亮，偷瞄一下左手的計時器，時間來到４３分左右，我的媽啊！這真的是我跑出來的嗎？出了隧道口，繼續大步向前，剩下最後的兩百公尺，我應該可以破個人ＰＢ吧？踏過終點的感應地墊，感恩老天爺讓我平安完賽！

今年因為疫情關係，從三月延期到十一月，轉眼間，２０２２的萬金石又已經開始報名登記了（https://wanjinshi-marathon.com.tw/）放下你的３Ｃ及誘惑，一起跑起來！賽事雖然要抽籤，但有登記有機會，一起來享受海天一色的美景吧！

原紀錄：５３'２２" 2018 Pocari Sweat Run - 10.0 km

新紀錄：４５'３９" 2021新北市萬金石國際馬拉松挑戰馬

#1219台北馬隨後登場#記錄往前大推七分多鐘太神了#明年賽事有壓力也是動力#明年挑戰馬突破四十五分內