烏干達好手Kiplimo 半馬 57:31 更新世界紀錄一秒

運動筆記 / Bigfish

Jacob Kiplimo 以 1 秒之差突破世界紀錄（圖片來源：Athletics Weekly）

11/21 在里斯本半程馬拉松，世界半馬和越野賽霸者、奧運萬米銅牌，烏干達雙雄之一 Jacob Kiplimo 從開賽就以 2:45/k 左右的高速度推進並獨跑遙遙領先！

開局 Jacob Kiplimo 穩紮穩打以 13:40 通過 5k、 13:35 跑過第二個 5k，持續加壓以 13:22 完成第三個5k，通過 15k 時只花了 40:27，遠遠超過世界紀錄配速！最後 6k 稍微失速到 2:48/k，驚險得以 1 秒之差突破 Kibiwott Kandi 去年在瓦倫西亞創下的世界紀錄！

Jacob Kiplimo 賽後和烏干達記者合影（圖片來源：Twitter

驚險破世界紀錄的Jacob Kiplimo 賽後慶幸得表示，最後 1k 時有信心破世界紀錄，但最後直線看到終點計時發現時間快到了，趕快全力加速衝線！本場比賽有九位選手突破一小時，二到五名衝線完賽的差距更是在一秒上下，但第二名 Esa Huseyidin Mo 的 59:39 比 Jacob Kiplimo 慢上兩分鐘以上，差距之大凸顯 Kiplimo 強大的獨跑！

烏干達雙雄的霸業版圖不斷擴張（圖片來源：Worldathletics）

烏干達長距離王者 Joshua Cheptegei 在 2020 年突破 5000m、10000m 世界紀錄後不久，廿歲的 Jacob Kiplimo 即展露頭角，在世界半馬錦標賽擊退包括 Cheptegei 等名將奪冠，今年在奧運獲得一面銅牌，這次收下個人第一項世界紀錄，烏干達雙雄已收下三項非常具指標性的世界紀錄，將 2020 年代長距離霸業的版圖再度擴大！

延伸閱讀：【國際快訊】世界半馬 烏干達又一新星降臨 未滿廿歲 Kiplimo 奪冠

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