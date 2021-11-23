第126 屆波士頓馬拉松 有達標就能跑！

波士頓體育協會於上週四宣布，明年第 126 屆波士頓馬拉松「錄取低標時間」是 0 分 0 秒，而上一次是發生在 2013 年（圖片來源：Canadian Running Magazine）

波士頓馬拉松之所以難，是因為你除了必須要達標「波馬門檻」（BQ），還要減去「錄取低標時間」（cut-off time），才是你該年真正能錄取的時間。「波士頓體育協會」（B.A.A.）於上週四宣布，2022 年第 126 屆波士頓馬拉松 cut-off time 是 0 分 0 秒，也就是說只要達到 BQ 的跑者都將能站在波馬起跑線！

（出處：@bostonmarathon）

上一屆 2021 波馬因為疫情延到 10 月舉行，cut-off time 高達 7 分 47 秒，是史上最高的波馬門檻；2022 年波馬開放 30,000 人參賽，而這次申請的跑者近 24,000 人，因此造就了難得的 0 分 0 秒 cut-off time，上一次發生在 2013 年。

年份 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 錄取低標時間（cut-off time） 0分0秒 1分28秒 1分02秒 2分28秒 2分09秒 3分23秒 4分52秒 1分39秒 7分47秒 0分0秒

歷年來波馬的錄取低標時間。2021 年為歷屆最高，2013 年與 2022年均為 0 分 0 秒。

「這將是愛國者日的歷史性回歸，我很高興歡迎這群敬業的預選賽選手在 4 月的第三個星期一回到霍普金頓到波士頓的道路上，這是三年來的第一次。」BAA 的總裁兼執行長 Tom Grilk 說道。明年波士頓馬拉松的將回歸到在 4 月的愛國者日舉行，筆者在也祝福有申請報名的跑友們，到時候能順利當一個波馬跑者！

參考資料：Canadian Running Magazine、NBC Boston

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