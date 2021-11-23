第126 屆波士頓馬拉松 有達標就能跑！

運動筆記 / Joanna

波士頓體育協會於上週四宣布，明年第 126 屆波士頓馬拉松「錄取低標時間」是 0 分 0 秒，而上一次是發生在 2013 年（圖片來源：Canadian Running Magazine

波士頓馬拉松之所以難，是因為你除了必須要達標「波馬門檻」（BQ），還要減去「錄取低標時間」（cut-off time），才是你該年真正能錄取的時間。「波士頓體育協會」（B.A.A.）於上週四宣布，2022 年第 126 屆波士頓馬拉松 cut-off time 是 0 分 0 秒，也就是說只要達到 BQ 的跑者都將能站在波馬起跑線！

（出處：@bostonmarathon）

上一屆 2021 波馬因為疫情延到 10 月舉行，cut-off time 高達 7 分 47 秒，是史上最高的波馬門檻；2022 年波馬開放 30,000 人參賽，而這次申請的跑者近 24,000 人，因此造就了難得的 0 分 0 秒 cut-off time，上一次發生在 2013 年。

年份2013201420152016201720182019202020212022
錄取低標時間（cut-off time）0分0秒1分28秒1分02秒2分28秒2分09秒3分23秒4分52秒1分39秒7分47秒0分0秒

歷年來波馬的錄取低標時間。2021 年為歷屆最高，2013 年與 2022年均為 0 分 0 秒。

「這將是愛國者日的歷史性回歸，我很高興歡迎這群敬業的預選賽選手在 4 月的第三個星期一回到霍普金頓到波士頓的道路上，這是三年來的第一次。」BAA 的總裁兼執行長 Tom Grilk 說道。明年波士頓馬拉松的將回歸到在 4 月的愛國者日舉行，筆者在也祝福有申請報名的跑友們，到時候能順利當一個波馬跑者！

祝跑友們順利跑波馬！（圖片來源：NBC Boston

參考資料：Canadian Running MagazineNBC Boston

＊六大馬賽事，盡在運動筆記

馬拉松

延伸閱讀

「我金山我驕傲」健走路跑成功 明年319再見

路跑／萬金石馬拉松爭衛冕 男子周庭印鎩羽女子蔡昀軒戴后冠

影／萬金石馬拉松爭霸 印帝爭三連霸失利 黑色閃電奪冠

影／比賽前一晚爆肯亞選手確診 萬金石馬拉松如期開跑

相關新聞

烏干達好手Kiplimo 半馬 57:31 更新世界紀錄一秒

Jacob Kiplimo 以 1 秒之差突破世界紀錄（圖片來源：Athletics Weekly） 11/21 在里斯本半程馬拉松，世界半馬和越野賽霸者、奧運萬米銅牌，烏干達雙雄之一 Jaco

第126 屆波士頓馬拉松 有達標就能跑！

波士頓體育協會於上週四宣布，明年第 126 屆波士頓馬拉松「錄取低標時間」是 0 分 0 秒，而上一次是發生在 2013 年（圖片來源：Canadian Running Magazine）

跑步小品／跑到補給站都要收攤的時候…

兩小時前就定位沒事幹的時候，先來自拍一張～😊 上個禮拜天，是我人生第一次的賽道志工初體驗，身為長跑扶輪社社員的我們，大約出動了近三十人，支援友社–鐵人扶輪社的1114 Gain大事三鐵賽事，分別擔

賽事心得／萬金石馬拉松 彌鬥子參上

萬金石馬拉松歷經2020疫情延期到2021，又從3月延期到11月；終於在21日開跑了。準備已久的彌豆(鬥)子也登場了，歷時5:37順利完賽。 早上六點半準時起跑，最初一公里戴著口罩在隧道中奔跑，

賽事心得／萬金石馬拉松 路線真的超難跑

紀錄一下今年最長距離LSD，也是今年首場馬: 2021萬金石馬拉松。依照習慣前一天睡前一包胺基酸，起跑時間兩小時前起床吃早餐: 御飯糰or手卷+一杯咖啡，喝500CC的水。 進到會場先暖身，

賽事心得／萬金石馬拉松 最痛苦的一場跑馬

這場萬金石是我跑過最痛苦的一場馬拉松，為了明年的 226 一共報名了三場馬拉松來體驗一下最後的馬拉松路段，這一場在一個星期前就知道是一個很熱的天氣了，奇怪ㄟ，前一天後一天都是寒流超冷，就比賽這天最熱，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。