賽事心得／萬金石馬拉松 路線真的超難跑

運動筆記 / Uriah Wu

紀錄一下今年最長距離LSD，也是今年首場馬: 2021萬金石馬拉松。依照習慣前一天睡前一包胺基酸，起跑時間兩小時前起床吃早餐: 御飯糰or手卷+一杯咖啡，喝500CC的水。

進到會場先暖身，暖身後寄物，去上廁所。起跑時間前45分鐘，一包咖啡因。起跑時間前30分鐘，能量膠一包+胺基酸一包，去上廁所(在此之前除飯店喝過的水以外沒再攝取水份)。在預定時間進起跑區，等待起跑。起跑後順著人流一起前進，配速比設定的速度快了一點，但也沒辦法想這麼多，等空曠一點再穩定也沒關係。(根據賽前的計畫: 30K LSD穩定跑完，剩下的12KM看天氣隨意，應該會在3:28~3:45之間完賽。)

才出萬里隧道就看見陽光，雖然知道今天會很熱，但沒想到這麼快就看見陽光。所以從第一個水站開始，身體跟鞋子全濕了，每個水站都攝取一口水(我很少抓運動飲料，這次是完全沒有)，剩下的全部降淋在頭上。因防疫規定，水站提供的是瓶裝水，用來降溫剛好，因為一瓶水的水量比水杯多很多。另外一提的是，這次是左去右回，去程都是用左手抓，不知道換成水杯我會不會抓？跑到10K的時候，又想上廁所，所以就看到廁所就去上了。這時候在想下次應該要調整賽前喝的水量，500CC是不是太多了？

加上在會場一共上了3次廁所...起跑後15K胺基酸、20K能量膠、25K鹽碇(視天氣)、30K能量膠、37K咖啡因。然後終點前200公尺突然爆餓!不知道是因為看見拱門就放鬆了，還是補得這麼剛好跑完剛好耗盡XD。萬金石的路線真的不好跑，雖然修改過路線，去程沒有爬山了，但回程還是爬爆。好多速度差不多的選手到這裡就開了，抽筋的抽筋、步兵的步兵....還有一位速度差不多，去程跟我輪車輪了30K(感謝您)的台北馬EMT跑者，也在此遇到他步兵了。(30K後我就說我課表結束了，你還有機會330快去吧)...台北馬再見囉。

這次雖然是LSD課表，但還是有很多比賽時才會遇到的情況可以檢討，賽前攝取的水量是否要調整?左手抓水需不需要練習?30K~42K之間有沒有吃能量膠的需要? 終點前200公尺突然爆餓是不是代表剛好??以上。

這次萬金石好艱難，令人印象深刻。

萬金石馬拉松

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