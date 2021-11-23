跑步小品／跑到補給站都要收攤的時候…

兩小時前就定位沒事幹的時候，先來自拍一張～😊

上個禮拜天，是我人生第一次的賽道志工初體驗，身為長跑扶輪社社員的我們，大約出動了近三十人，支援友社–鐵人扶輪社的1114 Gain大事三鐵賽事，分別擔任自行車及路跑賽段的志工。我被分配到的任務很簡單，就是站在一處分叉的路口，指引回程的跑者方向，使他們能在狹窄的賽道上與對向跑者分流；當天是個極適合路跑的大陰天，氣溫大約十七八度左右，跑起來想必很舒服，擔任志工的我們在兩個小時以前就已經手持標示牌在各自位置就定位，透過耳機接收賽事即時動態，等待賽事開始。

👉收聽本集podcast 跑到補給站都要收攤的時候…（約8分鐘）

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很快地，透過耳機，清楚傳來第一位結束單車賽程的選手已經開始跑步的訊息，在路口等待多時的我，也興奮地頻頻遠眺，想看看這位速度極快的選手英姿，不久後，穿著一身車衣，腳穿ㄚ拖的第一號跑者跑來，緊接著，同樣神勇的二號跑者也出現了，我喊著加油，心裡佩服這些剛游完泳又騎過自行車的勇者，雖然這場賽事的里程數比一般鐵人賽來得短，但要在三項不同的運動中轉換，還是需要相當的技巧和體能；由於賽道就位在一般道路上，也有一般市民、單車騎士和寵物在此遛搭，比賽的氣氛比較輕鬆，但許多參賽跑者仍然非常賣力演出，叫人看了也很想跟著跑起來，這麼好的天氣真的很想跑啊！

適合運動的好天氣，跑起來心曠神怡啊～

隨著時間過去，大多數跑者已完成兩趟合計五公里的路跑段賽程，我也開始準備是否要收工，耳機也提示志工們最後一位跑者的號碼布編號，我拉長脖子、睜大眼睛看著選手們的號碼，等待最後一位跑過，志工的任務就圓滿告一段落了。此時，突然有一幕飄上心頭，那是我的初馬–2016年初的貢寮馬拉松，賽道由美麗的海岸線，進入內陸，一條起伏、彷彿看不到盡頭的公路上，大約過了三十公里處，我們幾個殿後、幾乎快跑不下去的肉腳，遙望著賽道左前方的一處補給站，口很渴的我們，想去那兒補點水，卻看到補給站的工作人員正在拆卸、準備收攤了！我們幾個拖著沉重到不行的腳步，死命喊著等一等，好不容易跑到補給站，還來不及喝水，就忙不迭地跟工作人員說，還有夥伴在後頭，能不能請等一等，先不要收攤呢？那幾位工作人員瞪大了眼睛說：「你們後面還有人喔？」

我們一致往後面遙遠的遠方望去，看不見人影，但是我們清楚知道，還有位脫隊的兄弟在後頭，只是不知道他離我們有多遠，也不知道他何時才能跑到這個補給站？匆忙喝了幾口水，我們繼續拜託工作人員再等等，咱們的兄弟應該很快會跑來，繼續我們拖著疲憊的雙腿，朝前方還有十多公里、感覺很遠很遠的終點前進。因為這個補給站準備收攤，讓我們心裡大大警覺，再不趕快跑，怕要被關門了；可是第一次跑馬拉松的我們雙腿根本不聽使喚，沉重到抬不起來，雖然勉強維持像是在跑著，但速度應該比走路還慢了，我的同伴甚至不爭氣地掉下了眼淚，哭著說不想再跑了！

可是這場比賽是當年我們想參加戈壁挑戰賽的最後測驗，必須在六小時內完成全馬才有資格成為戈壁挑戰隊的隊員，當時雖然已經超過六小時，還是得拚著老命趕快完賽，就這樣拖著直不起來的身軀和兩條沉重的腿，我們幾個像是快要不行的傢伙，苦苦向前、巴望著希望趕快看到終點，當來到距離終點兩公里處的最後一個補給站，我深深記得在那個補給站的一位像是護理師的白衣女士，也是同樣瞪大雙眼看著我，直接說：「我看妳就上回收車吧！」

天吶，也許她是好意，可是這句話對我真是莫大的羞辱和打擊，我只不過是跑得慢，還撐得下去啊，在斷然拒絕了她的提議後，我和兩位同樣龜速的夥伴繼續努力，終於看見終點線前最後一段的沙灘，跑在那軟軟的沙上，感覺雙腳有如鉛塊一般重的深陷在沙裡、幾乎快拔不起來，短短約一百公尺的沙灘嚴厲的考驗著我們，好不容易終於通過了，當我疲憊不堪終於進終點時，已經是6小時47分了，接著，兩位夥伴也以將近七小時的成績完成初馬，而那位遠遠落在看不見的後方的兄弟，也終於跑到終點，幾大肉腳又哭又笑地完成了人生初馬，而在終點苦苦等候我們的幾位同學，犧牲了午餐時間，肚子大概都餓壞了！

跑得要死要活，終於跑到終點的肉腳我😅

當年三大肉腳的終點傻照😂😂😂

如今，我站在路口，第一次擔任志工，等待最後一位跑者通過時，讓我想起當年超級龜速的往事，當時真是對不起賽道上的志工啊，也難怪人家要收攤，想到這兒，我忍不住笑了出來！從戈壁回來後，我因為左腿內收肌嚴重撕裂而復健停跑整整四個月，之後在隔年的萬金石馬拉松大破PB，以5:04完賽，比初馬要快上一小時四十多分鐘。如今我雖然跑得不快，但是應該不會再碰到補給站要收攤的情況了，謝謝當年的志工對於我們這些肉腳的忍耐與等待，這次參加鐵人社1114 GAIN大事的選手們都很強，沒有讓志工等太久！

跑馬拉松真是有趣，不論跑得慢或快、途中發生的任何曲折都能讓我們日後可以講很久，最終也都成為腦海中美好的回憶，這就是我們都深愛跑步、愛到深處無怨尤的原因吧！這是今天「肉腳的跑步人蔘」，最近賽事都恢復舉行了，看到大夥兒參賽的照片，真是羨慕！希望我的傷能趕快好，迫不及待想跟大家一起參加比賽，能跑步的感覺真好啊！我們下次再會！

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