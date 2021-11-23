賽事心得／萬金石馬拉松 10公里跑進一小時內！

耶，我好棒!!雖然曾經在練習時跑進60分過，但這次是第一次在10公里的賽事中跑進一小時內啊!!第一次參加的萬金石馬拉松，雖然只是10公里組，但也留下了好回憶:)2021萬金石馬拉松延期兩次，我是在第二次抽籤時抽中的，原本要跟我一起搭接駁車的老媽，因為防疫需求也無法一同前往，只能由我獨自在清晨2點起床，再搭計程車到台北車站搭接駁車~大約3點20分到國光客運台北站

開了一小時左右到萬金石會場，距離10公里的起跑時間6點50分還很有兩個多小時，時間相當的充裕!!

到寄物區旁邊的選手休息區，在棚內自已拎著椅子找了個可以靠背的地方，邊休息邊吃從家裡帶來的桂圓蛋糕配咖啡，還真是意外的愜意~

萬金石寄物需要另外裝在一個透明的束口寄物袋，看到很多人都是直接把路跑袋塞進寄物袋中，我也不例外，但覺得這種寄物方式有點多此一舉...(跑完領回寄物袋時發現破了，也只能把它丟了~)看時間差不多了，寄物之後就去拍個照再排個廁所，這次有女性專用的流動廁所，裡頭還有附衛生紙，相當貼心啊~

準備出發!!在起跑點有架設大螢幕，人很多，我也默默的擠到前半段，邊看著全馬的領先選手們在賽道上奔馳，邊等著挑戰馬的起跑時間到來!!

10公里路線：起點(臺2線48.4km處)出發>右轉石角路>龜吼漁港周邊海岸線>漁澳路>東澳路>港東路>港西路(經野柳隧道) >玉田路>右轉基金公路(台2線) >折返點(台電北部展示館對向停車場) >沿基金公路(台2線) >萬里隧道>終點

起跑!!一開始是被人包圍著跑，但沒有嚴重塞車或是當步兵的程度，不過因為規定一公里後才能脫口罩，跑著跑著我才想起這是我第一次戴著口罩跑步啊!!過了一公里就馬上把口罩脫了!!可能是太陽太大，可能是戴著口罩，才跑沒多久就覺得已經滿頭大汗啦~~經過曾經造訪的龜吼漁港，頓時有種熟悉感，第一個水站難得沒有停下來，因為手上拿著手機，覺得再拿瓶裝水會太麻煩，想說平常練跑都沒喝水，應該沒問題吧~不過這太陽真的很大!!繼續跑跑跑，經過短短的野柳隧道，一出隧道就是綿延的海岸線，海很藍但陽光好刺眼，轉向右邊瞄了一眼又連忙轉回來，看著烈陽下的攝影師真的覺得辛苦了!!

第二個水站有拿了一瓶水，但一直轉不開~~~喝了幾口又麻煩水站志工幫忙倒掉了，雖然是防疫考量，但覺得自己好浪費水啊~~大約在6公里處，看到領先的人折返了，咻一下的衝過身邊~而這時有個緩下坡，該死，等等折返後是上坡嗎?所幸這坡度真的很緩，應該影響不大!!折返了~到這時我都不知道自己跑了多快或跑多久，因為我一路都沒看錶，完全憑自身感覺~

折返後的水站應該也是最後一個，於是又再度轉開了一瓶水，離開水站後，迎接我們的是難得的陰影處!!終於可以暫別艷陽啦~~最後跑進萬里隧道，原本以為跟野柳隧道一樣是短短的，咦?不對啊~怎麼跑得像沒有盡頭?在隧道中迎來9公里，這時的我才低頭看了一下錶，53分??所以我有機會跑進一小時內嗎??所以出了隧道就是終點了嗎??認知到這點的我開始加快腳步，但其實也快不到哪裡去，只能自以為的加速...除了隧道還超過了兩位男士，抬頭看到終點拱門的時間表了，58分?衝啊衝啊~~~就這樣過了終點，我跑進一小時啦 (歡呼~~)在終點處自己拿了獎牌和毛巾，拆晶片，退晶片錢，拿完賽物資，可以說是一氣呵成~只是剛跑完就坐下來彎腰拆鞋帶拆晶片，站起來時差點覺得頭暈啊....接下來看到一排的攤位，因為還有時間，難得逛了一下，為了拍照才上官網查了完賽時間，喔喔~名次比我想像中得好呢!!

大會時間：00:59:04

晶片時間：00:58:36

總名次：294/3646

性別名次：58/1472

跑進一小時是有點意外的，由於梨狀肌發炎，前幾天都還在針灸治療，也認真拉筋舒緩，跑完之後雖然沒太大感覺，但搭接駁車回到台北後，就有感覺到屁股它又開始疼啦~~看了一下Garmin的數據，沒想到大多都跑在5分速啊，到最後一公里還能夠衝刺~~只是心率會不會太高了?!雖然原本心率就高，但平均180也太高了，覺得191這數字有點陌生啊....

回家後清點了一下完賽禮，相當的豐盛!!其中有一瓶600ml的水和300ml的運動飲料已經被我喝掉了~

獎牌非常的精美，獎牌帶的顏色也配得很好看正面的女王頭是立體的喔!!

若要評價這場賽事，只能說整體來說都相當優秀，就是交通比較不方便，但明年三月我應該還無法挑戰全馬，等2023再來抽籤吧!!

*完整圖文版：https://fmegumih.pixnet.net/blog/post/47968060