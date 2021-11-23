賽事心得／萬金石馬拉松 最痛苦的一場跑馬

這場萬金石是我跑過最痛苦的一場馬拉松，為了明年的 226 一共報名了三場馬拉松來體驗一下最後的馬拉松路段，這一場在一個星期前就知道是一個很熱的天氣了，奇怪ㄟ，前一天後一天都是寒流超冷，就比賽這天最熱，看起來是一個上天的試煉，早早前一天晚上就跟小民一起去住在萬里，感謝廖總願意讓我在前一個晚上先去萬里住宿，也靠著他的直覺找出 CP 值高的住宿點，隔天的比賽是六點半出發，這樣子就不用三點多從台北出發了，也可以比較從容。

清晨到達會場翡翠灣，搭配著微亮的天空，大家除了暖身慢跑之外，都在海邊等待著日出的美景，在這美景的當下突然想起我肚子好痛就丟下小民各自努力，先去排廁所兼拉筋暖身，萬金石不虧是國際賽事，廁所在數量上還有舒適度上都有一定的水準，不用大排長龍還可以任君選擇，為了這個還上了兩次 (輕量化到極致) 感受一下國際級的感受。好了這個應該都不是重點，做完了必要的賽前儀式，調整好心情慢慢地往出發點移動。

寄物前先來一張

拍完照其實要做的事情還蠻多的 寄物 暖身等等的....

起跑後心中想著今天過九點之後會很熱，當成 Long run 就好，調整好心情抓著穩定的速度 5:35 5:40 推進，慢慢地暖機，出了隧道沒多久，遇到了因上廁所而走散的小民，在那裏蹭阿蹭的不知道在蘑菇什麼。

我 : 你也太慢了吧，你是老狼嗎!!

小民 : 我今天狀況不好，順順的跑完就可以~@#@#$%%^#$%

我 : (直接打斷) 開局用這個老梗已經沒用了喔

小民 : 真的啦~~~ 今天很熱不要跑太快你慢一點不然後段會很慘

我 : 可是前面有一個穿台積電的人，我想要超車台積電，這是我的夢想

小民 : ......

後來想一想今天的目標是 Long run 有個人講垃圾話，時間會過得比較快，跑著跑著有一個綠影跑過去，原來是 Terry，嚷嚷著說今天太熱 '只要' 破四就好，來不及跟他講兩句他就揚長而去了，今天的目標就是兩個人順順的跑完，只要我稍微想要往外拉出去，他就會不斷的提醒 ㄟ~~ 快了喔!!，今年還有一個比較特別的地方，補給站都是給瓶裝水 350ml 左右，所以每次進站只要一個人進去拿兩人份出來相當的方便，剩下的那個人就保持穩定配速，跑著跑著後面也慢慢地形成了一個集團。

一開始氣溫很涼快，還可以垃圾話連發

不知不覺已經拉了一個集團了....

出了中角灣大約是 12 K，開始沒有遮蔽物了，完全是沒得閃躲的大太陽，氣溫也漸漸的上升了，心跳開始從 14x -> 15X ，配速有稍微的降下來一點，但還是保持著心情愉悅的聊天與跑步，隨著時間的推移，漸漸地大家的話也變少了，通常都是小民說的多，我說的少，對於垃圾話的防禦力下降了，到了18K 左右是核電廠的大橋，我們還是保持一樣的配速上去，下坡就稍微降低速度，降低心跳，一路上都是利用這個方式來好好的休息，漸漸地我開始期待每 2.5 公里出現的水站，喝完水澆身體的頻率也開始變高了，到了折返點 21 K前

小民 : 我覺得我好像 ITB 痛痛的，我想要 21K 的時候停個 20 秒 重開機一下

我 : OKOK 等等一起，但是剛才超車的妹子還沒有拉爆他，等等被反殺一波會很難看

小民 : .......

休息一下再起跑後，身體感覺舒緩了許多，下次跑很熱的全馬我也要這樣幹，用 20 秒 換個大舒緩相當的划算，過了沒多久大約是 25K 到了北海高爾夫球場。

小民 : (認真)接下來的路程你要靠你自己了，我 ITB 超痛我想要休一下

我 : 真的齁 ?? 要不要我再帶一下撐到 30 ，剛才被反殺有點難看 (死要面子)，撐一下應該要得回來

小民 : (搖手) 掰掰

接下來剩下的 17 K 我要靠我自己了，沒有人帶就沒這麼輕鬆了，先看一下自己手上的牌還有哪些

心跳要爆不爆的邊緣 160 (X)

肌肉OK 沒有痠痛或是不舒服的感覺 (O)

頭皮沒有曬傷 OK 防曬沒有掉 (O)

心理上 剛才被妹子反殺一波 不太爽 (X)

正在降速硬撐中速度只剩下 六分速

看起來首先要解決的事心跳太高的問題，妹子的問題先擺一旁，除非有把握一口氣超車，不然一直跟在後面要超不超的，加上最近剛過跟騷法，跑個步也會被告真的太衰了，還是先解決心跳的問題好了，我的做法就是先降速但是保持跑姿不要跑掉，先把心跳降到155 左右，只要撐到三十公里的中角灣，旁邊有一排的房子應該可以靠著陰影休息一下，死撐活撐地到了中角灣終於可以休息一下了，第一次覺得中角灣的房子數量太少，沒過多久就要轉進超痛苦的獅頭山 + 青年活動中心，看著坡坡相連到天邊，坡本身並不恐怖，但是心跳壓不下來真的很麻煩，每跑完一個坡感覺下坡都來不及休息，馬上又下一個坡，終於我在青年活動中心那裏步兵了，我決定要好好地走到心跳降到 14X 再開始跑，在活動中心前的補給站，先喝水補到爽再走，拉個筋，重新開機一下調整好狀態。

開機成功印象中利用下坡慢慢地找回狀態

40K 終於過了 也放下心中的大石

過了活動中心就沒有任何比較大的上坡了，利用下坡順順的跑把狀態找回來，也順便痛宰了那個超車的妹子，出了牌樓前之前打 X 的狀態都變成綠燈，果然狀態好什麼都是順的，回到了台二線，太陽依舊猛烈，但是體感上感覺狀態一點一點回來，順順的跑回終點應該是沒有問題了，到了40K 左右的台電展示館前，搭配著碧海藍天，我暗自的覺得馬拉松的美景永遠是出現在40K 這牌子，只要你能夠達到40K，剩下的 2K 根本就是小菜一碟，就端看你最後要衝刺拉一波，抑或順順進終點，你都已經對得起你自己的努力了，最後以 4:11 坐收，但是相當的對得起自己。

記得這個努力的自己 雖然步兵但是並不可恥