賽事心得／萬金石馬拉松 彌鬥子參上

萬金石馬拉松歷經2020疫情延期到2021，又從3月延期到11月；終於在21日開跑了。準備已久的彌豆(鬥)子也登場了，歷時5:37順利完賽。

早上六點半準時起跑，最初一公里戴著口罩在隧道中奔跑，差點無法呼吸。跑了6公里身體開始進入狀況，速度略微提升；隨著太陽升起，氣溫升高，身體大量流汗，過了25公里出現快要中暑的感覺，步伐也慢了下來。雖然不斷喝水，但流失的電解質無法及時得到補充，腿部肌肉也一跳一跳地快要抽筋。加上忘記攜帶能量果膠，到了20公里才有補給站，吃點東西回復體力。後半段跑起來相當難受。太陽照射之下，30公里後走走停停，總算爬回了終點。

第一次感受到萬金石的魅力，真不愧是全台賽事品質最高的比賽。水站、補給站數量充足，並且分配位置平均，間隔約2.5公里。讓我想著再撐一下，就可以進站休息一下了，慢慢把公里數吃完。工作人員素質相當高，交通管制良好，個人認為有晉級金標賽事的實力。

遠古時代人類為了生存，進行狩獵必須要具有長時間跑步的能力。人跑得沒有動物快，好在身上毛髮稀疏，散熱良好，加上直立行走有助於長距離奔跑。所以原始人主要狩獵的方式，是把獵物跑到累死。非洲大草原的動物，雖然身體能力強，但是不具備長距離奔跑的能力。因此看到人類都是逃之夭夭，即使是號稱百獸之王的獅子，遇上非洲的原始部落民族，也是繞著走。一幅就是不敢惹的模樣。

這個跑步的基因，已經深深烙進人類身體中，已經變成本能。所以千萬不要說自己不能跑，每個人都有跑步的潛力，只要願意踏出第一步喚醒自己的超能力。就能身體越來越健康。