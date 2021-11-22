LAVA｜Xtrail 墾丁越野嘉年華 寫下越野賽事新里程碑

由 LAVA 台灣鐵人三項公司與 XTERRA Taiwan 共同舉辦，全新賽事品牌「LAVA｜Xtrail 撒野墾丁越野嘉年華」 （以下簡稱為Lava｜Xtrail墾丁越野賽）週末兩日（11 月 20-21 日）於墾丁六福山莊作為主場地盛大登場。

Lava｜Xtrail 墾丁越野賽首創國內先例，同時納入越野登山車及越野跑賽事，此次賽事一共吸引 1,000 多人參與，豐富的賽程內容吸引眾多越野好手前來參與，賽事場面熱鬧非凡！

圖/台灣鐵人三項公司

跨界合作創新局 疫情之後奔馳野徑

近十年台灣耐力運動人口倍增，LAVA 台灣鐵人三項公司前後代理 IRONMAN 70.3、IRONMAN 系列賽事，隨後 XTERRA 越野鐵人三項進入臺灣，長年耕耘台灣越野運動讓更多人勇敢踏入山林，馳騁於自然野徑。本次兩大耐力運動賽事主辦單位攜手合作，舉辦 Lava｜Xtrail 墾丁越野賽，不僅點燃越野登山車運動於國內復甦的契機，更讓今年因疫情受到壓抑，熱愛運動的好手們得以找到舞台大展身手。

週六越野單登山車賽事以及週日越野跑賽事，共計吸引 1,000 多位越野選手報名參賽，在涼爽天氣之下，兩日賽場熱鬧非凡，包括藝人姚元浩、151 林彥君、林柏妤、Windy 段慧琳，「鐵人一哥」謝昇諺，以及「下坡車女王」周佩霓、「好動夫妻」王皓正與許見微，知名的三項教練許元耕、身兼教練與菁英選手的江晏慶等等，還有協力廠商共襄盛舉，樹立全新賽事風格。

旅遊節目主持人 Windy 段慧琳連續參加「Lava｜Xtrail墾丁越野賽」登山車和越野跑兩日賽事，皆以不錯的成績完賽。圖/台灣鐵人三項公司

越野登山車首日登場 亞洲車神江勝山親自操刀

首日（11/20）登場的越野登山車賽，邀請登山車國手江勝山（阿丹）親自操刀規劃賽道，包括 Cross Country 越野登山車賽 11 公里、26 公里，Enduro 全地形耐力賽（6 站），以及 2.5 公里 Cross Country 限時繞圈賽，吸引國家亞運培訓隊選手以及國內眾多熱愛越野登山車運動的好手前來參賽，最小年紀參賽選手僅有 7 歲。

開場賽事 26 公里 Cross Country 越野登山車賽男子組冠軍由上個月全運會登山車越野賽冠軍李懿宸奪下，時間 01:43:09。李懿宸表示：「很喜歡這次的賽道，距離賽道設計者阿丹給予的目標還差一點點，但他會更努力往目標邁進。」女子組由蔡雅羽以 02:02:17 奪下后座。11公 里 Cross Country 越野登山車賽男子組冠軍由徐子恩以 53:48 奪下，女子組冠軍則是黃合旬以 01:05:20 完賽。

XC 限時繞圈賽，開賽後國內男女菁英選手同場競速、互別苗頭，李懿宸 與宜蘭培訓隊 何彥誼 全場捉對廝殺，兩人一前一後互相追咬、互不相讓，總計纏鬥 14 圈，進入終點前最後一圈由 何彥誼 單飛進場拿下勝利。女子組冠軍則是由 26 公里越野登山車賽車后 蔡雅羽 以14 圈再度攻下一城。

26公里 Cross Country越野登山車賽男子組冠軍由上個月全運會登山車越野賽冠軍李懿宸奪下，時間 01:43:09。

26 公里 Cross Country 越野登山車賽女子組由蔡雅羽以 02:02:17 奪下后座。

首場國家公園 Endruo 全地形耐力賽

本次 Enduro 全地形耐力賽選手挑戰的將是難度更高的路段；飛躍、高速下坡、連續高低起伏落差、急降等路線通通端上檯面，共計 6 個分段，為國內 Enduro 越野登山車賽之創舉，每一個分段代表不同路線特色，讓參賽選手飛躍美麗且壯闊山林之間。女子組冠軍由「登山車女王」周佩霓奪下，她笑說很開心國內有這樣的賽事讓大家比賽兼聯絡感情，希望 Lava｜Xtrail 未來都可以繼續舉辦。

菁英分齡選手齊聚一堂 野跑墾丁不讓你落單

第二日（11/21）接續傳遞熱血的 Trail Run 越野跑賽事，越野跑賽事包含 22 公里、11 公里、2.5 公里接力組別，其中 2.5 公里接力賽組採用計時繞圈賽制，賽道距離雖短但難度不低。清晨 7 點由 22 公里門馬羅組率先開跑，11 公里南灣組、2.5 公里石牛溪組接續出發。

圖/台灣鐵人三項公司

22 公里越野跑奪下冠軍的 Landry Benoit 跑出 01:56:49 的亮眼成績，來到台灣已經七年，他表示很喜歡台灣也很開心可以和江晏慶在賽道上追逐較勁，賽道非常有趣，地形內容豐富也稍有難度，非常值得。拿下第二名的江晏慶表示這次的賽道設計相較 XTERRA Taiwan 稍有差異，需要更多的肢體動作攀爬、平衡，河床部分路段也較為原始，難度的確是比較高。女子組則由王竹賢以02:37:32奪下，她表示賽道設計的很棒，今天天氣很舒服，她有把強度拉高跑出不錯的成績。

11 公里越野跑冠軍為前一天拿下 11 公里登山車賽亞軍的曾詠鉦，時間為 55:22，開賽後便一路居於領先位置，他表示賽道頗具挑戰，連兩日比賽有點辛苦不過真的很值得。女子組冠軍魏子勛 以 01:14:43 完賽，她表示享受著涼爽的天氣，身體感覺一直都很好，就這樣維持好狀態一路跑完，非常喜歡這場越野賽事。

在 22 公里越野跑奪下冠軍的 Landry Benoit 跑出 01:56:49 的亮眼成績。

22 公里越野跑女子組冠軍則由王竹賢以 02:37:32 奪下，她表示賽道設計的很棒。

落實環保賽事願景 追求永續發展經營

LAVA｜Trail 以越野賽事為主軸，更積極推廣環保賽事概念，鼓勵現場選手自備水袋背包與可重複使用的汲水工具，賽場餐點提供也特別選用自然容器承裝，大幅降低不必要的資源浪費。全程賽道亦備足補給品與醫療資源，讓每一位選手能更安穩的縱情山林之間。

最特別的是完賽獎牌和獎盃採用環保再生玻璃製作，每一個都是手工製作獨一無二，象徵我們對大自然的愛護與熱情；完賽大禮規劃恆春三寶『瓊麻、洋蔥、港口茶』，讓每位選手帶走屬於恆春半島的在地特色，從主辦單位到參賽者，齊心為恆春墾丁獻上一份心力。

完賽獎牌採用環保再生玻璃製作，每一個都是手工製作獨一無二，象徵我們對大自然的愛護與熱情。

完賽獎牌採用環保再生玻璃製作，每一個都是手工製作獨一無二，象徵我們對大自然的愛護與熱情。

好的賽事不乏知音，感謝玉山銀行及DHL國際快遞大力支持本活動，知名自行車零組件廠商，包括瑞士商 DT SWISS、瑞士商 FOX 與美商 Specialized共同支持。還有跨界的各大品牌、屏科大的志工學生以及在地居民不餘遺力的贊助與支持，讓本次活動首次舉辦就大獲好評。

Lava｜Xtrail墾丁越野賽首創國內越野登山車與越野跑共同舉辦的賽事，以嘉年華作為主題，賽事氛圍輕鬆自在，選手們在冬日歡聚於墾丁，徜徉競速於山徑之間，在 2021年即將走向終點的此刻，參賽選手齊聚南台灣，在山與海的包圍之下，完成最貼近大自然的越野體驗。

賽事成績：

11 月 20 日（六）越野登山車

26 公里 Cross Country 越野登山車賽

男子個人組：

#2001 李懿宸 01:43:09 #2004 龔裕哲 01:47:36 #2008 許元耕 01:47:57

女子個人組：

#2101 蔡雅羽 02:02:17 #2102 陳姿吟 02:08:40 #2117 李易珊 02:29:56

11 公里 Cross Country 越野登山車賽

男子個人組：

#1029 徐子恩 53:48 #1008 曾詠鉦 53:56 #1009 陳佳勇 55:02

女子個人組：

#1048 黃合旬 01:05:20 #1047 周驊 01:06:02 #1043 徐嘉君 01:15:26

11月21日（日）越野跑

22公里越野跑

男子組個人：

#5005 Landry Benoit 01:56:49 #5160 江晏慶 02:01:54 #5001 吳宇穆 02:04:17

女子組個人：

#5158 王竹賢 02:37:32 #5035 陳宏芹 02:38:37 #5066 楊繕鎂 02:51:14

11 公里越野跑

男子組個人：

#7097 曾詠鉦 53:22 #7076 謝昇諺 57:05 #7116 黃大原 01:01:01

女子個人組：

#7120 魏子勛 01:14:43 #7268 王麗婷 01:16:35 #7151 林麗娟 01:17:24

完整成績查詢請至官方網站。

責任編輯：Ian

新聞來源：臺灣鐵人三項公司

圖片來源：臺灣鐵人三項公司

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