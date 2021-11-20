賽事心得／統一發票盃半馬 為台北馬拉松暖身！

今年的路跑活動，只參加了四月的復活節路跑跟五月的桐花盃路跑疫情在五月中提升至三級防疫警戒，直到七月底才調降回二級警戒隨著疫情的升溫，原訂六月的新豐西瓜路跑延期到十月，最後還是取消雖然七月底防疫等級終於調降回二級，但仍是有許多限制這段期間跑量歸零，也幾乎忘了跑步是甚麼感覺了！

好在疫情趨緩，也開始有一些線上路跑活動然而一直提不起勁，好險有跑友揪團去參加運筆的線上環台挑戰賽才讓自己從八月底開始強迫自己走走、跑跑動起來原定十月的路跑雖然大多還是取消，但好消息是報名活動又開始了台北馬確定朝如期舉辦的方向開放報名，我選擇報名了全馬。

突然某天環台賽跑友LINE群貼出這場統一發票盃路跑活動雖然不像以前都免費，但有新增半馬項目，當作LongRun訓練也是不錯。雖然備戰台北馬的時間有點短，但因為沒有要跑PB，所以這段時間大都維持每週一次質量跑、跟一次週末的LongRu，剩下有時間的話就會稍微跑跑有氧跑，目標是只要能從容的在台北馬無痛無傷完賽就好。

賽事當天，因為是5點半起跑，所以三點就起床悠閒的在三點半前吃完早餐，慢慢悠閒的著裝四點十多分鐘就準備騎車出發，外面好像還下著毛毛雨。這次半馬不僅當成台北馬拉松的LongRu，練習同時也要測試這次的鞋子跟能量膠。鞋子是SKECHERS GORUN RIDE 8 FLOW能量膠則是SiS GO等滲透壓能量膠。

不到五點就到了總統府前廣場，逛逛拍照發發訊息寄物之後就很勤奮的暖身，暖身做足夠真的很重要雖然從家裡出發時有下毛毛雨，但還好進入市區就沒下雨了從家裡出發時還覺得有點冷，但暖身完後就不覺得冷這種18度上下陰涼的天氣最適合路跑了。

鳴槍起跑前有跟線上環台賽的隊友Mia相認看著她穿著比賽鞋，就跟他說出發後不用等我了果然出發沒多久就不見車尾燈的消失在我的眼前，真是強！而我今天的目標是希望用舒服的六分～六分半配速完成。

看看手錶，可能太久沒路跑心情好，加上體感不錯天氣又適合一路都是踩著5:55~6:10的配速舒服穩定的前進。有攝影師就擺姿勢拍照，沒攝影師就專注跑步的當下除了身心放空，注意配速跟心率，也按計畫里程數補充能量膠看來鞋子跟能量膠在這次的測試都沒有問題！

順順跑，雖然最後腳還是會有點酸，但心情是沒有壓力的最後一公里還可以稍微加速前進，終點前甚至還衝刺了一下跑過終點拱門，回頭向賽道鞠躬，按下手錶，完成久違的半馬路跑。

賽後又解鎖了另一名線上環台賽的跑友紹邦，真是開心，還遇到上次一起跑的樂哥，並招呼到妹子團去拍照聊天，樂哥跟妹子團跑友還玩起了變身COSPLAY，真的很歡樂！

總結：全馬破四後不跑成績相對比較沒壓力，鞋子跟能量膠都沒有問題！這場半馬成績的平均配速是剛剛好的六分速整，自己也很滿意，但全馬不等於兩個半馬，到時能不能用六分速跑完也是未知數。

能夠見到平常只在LINE群聊天的線上環台賽跑友真的很高興！這場應該是解封後的第一場台北市市區內封街的大型路跑，希望疫情能離我們遠去，路跑活動都能如期順利進行！