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「決DUEL萬金石」上傳萬金石跑步照片 美津濃好禮送給你

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

因為疫情的關係等了好久，這次終於要上戰場了！美津濃 vs 運動筆記這次將在萬金石賽道上幫大家拍下跑步英姿，不管有練沒練，都能當成紀念！凡跑過必留下痕跡，11月22日起，來運動筆記「賽事相簿區」搜尋自己的萬金石參賽照片，除了可以下載收藏，還能上傳到「每日照片」參加抽獎！

上傳範例：找到自己的萬金石參賽照片後，上傳到每日照片區並搭配活動專屬貼圖（共三款，擇一即可）

活動專屬貼圖（一）
活動專屬貼圖（二）
活動專屬貼圖（三）

圖片來源：123RF

活動時間：11 月 22 日起 - 11 月 28 日 23:59 截止

活動辦法：到運動筆記「賽事相簿區」搜尋自己的萬金石參賽照片，上傳到「每日照片」，搭配「美津濃萬金石」系列貼圖（如範例三款），並 hashtag ＃決duel萬金石 或是 ＃reachbeyond，完成以上動作即可參加抽獎。

得獎公告：得獎者將於 11/29（一） 於本活動頁公告，同步會以運動筆記「站內訊息」通知得獎者，得獎者須於得獎公告 3 日內 （12/1 以前），回覆個人寄送資訊，逾時將視同放棄，不另行通知，亦不進行候補。本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區。獎項內容、顏色與款式，皆採隨機贈送，恕無法更換、轉讓或折抵。

【注意事項】

1.照片須為本人擁有，如經他人檢舉或主辦單位發現盜圖、合成造假等，將失去活動資格

2.未達圖文標準失去活動資格，恕不另行通知

3.運動筆記得刊登或擷取、分享上傳之內容

4.本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區

5.主辦單位有修改以上活動內容之權利

6.活動參加者於參加活動之同時，即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範

7.敬請確認個人資料正確性，若因個人資料有誤造成無法聯繫，視同放棄獲獎權利

8.未入選者恕不一一通知9.活動獎品不可更改轉讓或折抵兌換現金

獎品：

・MIZUNO 鞋履收納袋（NT$ 380 ）（共 5 名）

圖片來源：MIZUNO 

賽事相簿區
上傳圖片區

責任編輯：Wen

圖片來源：MIZUNO、123RF

＊好康活動，盡在運動筆記

萬金石

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