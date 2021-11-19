「決DUEL萬金石」上傳萬金石跑步照片 美津濃好禮送給你
因為疫情的關係等了好久，這次終於要上戰場了！美津濃 vs 運動筆記這次將在萬金石賽道上幫大家拍下跑步英姿，不管有練沒練，都能當成紀念！凡跑過必留下痕跡，11月22日起，來運動筆記「賽事相簿區」搜尋自己的萬金石參賽照片，除了可以下載收藏，還能上傳到「每日照片」參加抽獎！
上傳範例：找到自己的萬金石參賽照片後，上傳到每日照片區並搭配活動專屬貼圖（共三款，擇一即可）
活動專屬貼圖（一）
活動專屬貼圖（二）
活動專屬貼圖（三）
圖片來源：123RF
活動時間：11 月 22 日起 - 11 月 28 日 23:59 截止
活動辦法：到運動筆記「賽事相簿區」搜尋自己的萬金石參賽照片，上傳到「每日照片」，搭配「美津濃萬金石」系列貼圖（如範例三款），並 hashtag ＃決duel萬金石 或是 ＃reachbeyond，完成以上動作即可參加抽獎。
得獎公告：得獎者將於 11/29（一） 於本活動頁公告，同步會以運動筆記「站內訊息」通知得獎者，得獎者須於得獎公告 3 日內 （12/1 以前），回覆個人寄送資訊，逾時將視同放棄，不另行通知，亦不進行候補。本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區。獎項內容、顏色與款式，皆採隨機贈送，恕無法更換、轉讓或折抵。
【注意事項】
1.照片須為本人擁有，如經他人檢舉或主辦單位發現盜圖、合成造假等，將失去活動資格
2.未達圖文標準失去活動資格，恕不另行通知
3.運動筆記得刊登或擷取、分享上傳之內容
4.本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區
5.主辦單位有修改以上活動內容之權利
6.活動參加者於參加活動之同時，即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範
7.敬請確認個人資料正確性，若因個人資料有誤造成無法聯繫，視同放棄獲獎權利
8.未入選者恕不一一通知9.活動獎品不可更改轉讓或折抵兌換現金
獎品：
・MIZUNO 鞋履收納袋（NT$ 380 ）（共 5 名）
圖片來源：MIZUNO
|賽事相簿區
|上傳圖片區
責任編輯：Wen
圖片來源：MIZUNO、123RF
＊好康活動，盡在運動筆記
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