賽事心得／統一發票盃路跑 疫情後跑一波

（看到攝影師，馬上收起厭世臉，堆起笑容是跑者必備技能）

夜晚帷幕尚未揭開，總統府前已經準備好迎接疫情後的賽事。賽前上傳疫苗証明、量體溫、噴酒精，起跑前口罩戴好戴滿，都是目前賽事的常態。能有賽事參加真的很感恩，尤其感謝醫護拼命加班幫全民打疫苗，有預約疫苗要準時出現，不然醫護會很苦惱。

往年發票盃北中南各辦一場，今年因疫情改為一場，但增加半馬組。酌收報名費：$400元，實在划算，距離臺北馬剩4週，拿來當測試賽剛剛好。賽前依照“Jack Daniels' VDOT Running Calculator”的計算，如果臺北馬想跑3h25m，半馬要跑到98m，以此為本場目標。

睽違近半年終於再度踏上起跑線，人潮不是很擁擠，18度涼爽的氣溫很適合跑步。雖然半馬也可在河濱自主完成，但比賽的氣氛就是不一樣。自主練習總是帶著早起疲倦感；比賽則是緊張&興奮夾雜一起。起跑後，忽然飄來一陣不同於汗味戰士的氣息，原來是妹子的髮香，能參加賽事真是太好了(握拳～)前7K流汗異常的多，可能跟近日無法適應氣溫的變化有關(體感覺得很冷，袖套都穿上)，同時還想去廁所，明明起跑前去過兩次廁所，理性上知道不用去廁所，忍一下就過了。

7K之後身體漸入佳境，身體比較放鬆，腳步也輕快許多。轉進水門後維持4:35的節奏推進。遇見朋友就打招呼閒聊兩句，看看週遭的風景享受得來不易的賽事，除了要確認怪怪的里程牌，大致上不看錶，跟著體感跑。過橋來到對岸，只剩4K。不如以往氣喘呼呼的掙扎，而是珍惜當下的時刻，享受與眾人一起奔跑的節奏。漸漸的進入大佳河濱的範圍，短暫跟9K人潮匯流約150m後分開。當下知道前面短少的里程已校正回歸，於是耐心等待拱門進入視界後，眼睛直視前方、用力擺臂、腳步加快，跑向終點。踏上感應墊，停錶：97m49s。達成賽前的目標，代表沒有亂了節奏，有盡力但也沒有操過頭，是個剛剛好的程度，Good Job! 接下來就是保持狀態到臺北馬。

雖然里程牌位置有問題，但補給站的位置是正確的，感應晶片是黏在號碼布，很方便。希望明年能延續21K的組別。

P.S:電子發票環保，兌獎快速，大家要用啊～