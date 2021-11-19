2021新竹市決戰左岸接力賽 獎牌設計理念

跑一場接力賽，認識一座城。（感謝臣林設計監製細膩的3D模造獎牌）

新竹市早在1733就建城了，取竹塹的”竹”，象徵日新月新之意，是北台灣最早開發的城市，文化底蘊十分豐富。近年來在市長的勤政下，特別致力於與百姓生活息息相關的環保水質淨化生態的各項工程，尤其在頭前溪的淨化工程做得是可圈可點，令市民百姓津津樂道。獎牌外型以水滴狀來呈現，代表水質淨化；獎牌下方的設計有從空拍圖看得到的生態池，提升環境美化看得到；正中心一眼就看出是我們都喜愛的東門城，將接力跑者一棒一棒接續的傳承做出歷史見證，有青山綠水紅花陽光相伴，這場賽事在頭前溪旁的運動賽道上舉辦，別具意義，歡迎大家來新竹跑步！