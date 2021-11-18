賽前情報／萬金石馬拉松周末開跑 8種配速攻略報你知！

因疫情延宕的新北市萬金石馬拉松，將在本週日(2021/11/21)登場！

還記得完成挑戰抵達終點的感動嗎？運動筆記配速列車將陪參賽的選手們一起挑戰自我，帶領大家抵達終點！本次全程馬拉松共配8個班次，每班由2位專業車長執行配速任務，配速員身著白綠色配速背心、綁上完賽成績的空飄汽球，看好你要挑戰的完賽時間 300、315、330、345、400、430、500、530，跟著車長前進達標就對了！

配速員名單如下

各班次配速攻略

300 攻略請點我

想挑戰SUB3的選手，本次配速將以穩定的均速前進為主，水站會進不停留，全程均速約在4:10~4:15/km。

315 攻略請點我

均速4:30～4:35/kmㄧ路推進。列車長暖心破風！建議大家將訓練量降低、提高M配速及速度的練習，維持跑感，迎接比賽日的到來！

330 攻略請點我

想跟百傑女神素雅的車( 我我我，但跟不上 )、想有人聊天進終點找330車長庭帆準沒錯！全程配速會落在4”55正負10秒的配速來前進，全程進補給站方式皆以降速靠近水站抓取補給後直接離開。

345 攻略請點我

平均配速是 5:19-5:20/km，起跑後速度先放慢維持在5:25km，讓要跟車的跑友們可以跟得上並且先暖身。全程以均速完成全馬(上坡配速及下坡配速會依照地形減速或加速)，一路帶大家回到終點，目前規劃以不超過三分鐘為原則，各位跑友再視體力狀況選擇要搭乘的班車，可以盡量跑在車長後方，可以減低一些風阻，減少體力耗損。

400 攻略請點我

以穩定的均速前進為主（但會依照風勢情況微調）；全程水站皆會進去，行進配速將以 每公里5:30~35秒 來執行，以確保跑友可以順利 SUB 4。

430 攻略請點我

本班配速列車全程設定以6:20/Km(正負5秒)的均速為原則，上坡路段6:20~6:30/Km，下坡路段6:10~6:20/Km，最後將以4小時27分~30分的時間準時完賽。全馬路線設計原路折返，只有21K處設有一個折返點，並沒有反覆繞轉折返的問題，有利於配速的流暢與穩定。

500 攻略請點我

500列車按計畫將以均速7:06/km(含補給時間)前進，前半馬因順風加上跑者體力較好，會稍微將均速拉至7:00/km，回程因逆風及上坡路段，我們會將速度放慢，以7:12/km進站。500列車每個水站都會進站，並停留約 20~30 秒的時間讓大家補充水份，建議跑者們要把握每一次的補水機會，以維持能順利完賽的基本體能喔。

530 攻略請點我

此次配速最後一班列車以平均速度 7:10 ~ 7:20/km 的速度前進，每個水站停留時間約 20~30 秒時間讓跑者有充份的時間來補充水份，希望可以在輕鬆與愉快的心情下，來完成此次的全馬，並且在規定的時間內回到終點大門。也給挑戰初馬的跑者參考速度與時間指標，讓自我挑戰的跑者可以在指定的時間內，成功完賽。

2021 新北市萬金石馬拉松賽前提醒

看完了配速攻略，賽前提醒也很重要！在疫情之下，參加賽事有些注意事項，一起看看吧！

現場報到

選擇現場報到的跑友，本週四起可到新北市新莊體育館（新北市新莊區中華路一段75號）指定時間進行報到，需提供3擇1健康證明(如已網路上傳過可免帶)、報到編號及選手身分證明文件。現場報到還有一份萬金石紀念品，逛逛萬金石運動博覽會挖寶！

現場報到日期及時間

11/18-11/19 (09:00-22:00)、11/20 (09:00-17:00)

寄物規範

有寄物的需求的跑友，請務必使用 大會規定的衣物保管袋，就是報到物資內的透明束口袋，可用自己的袋子再放進透明束口袋，不然是無法寄物的。

賽事專用束口袋，一定要放最外層。

賽道補給

賽道補給提供單包裝水、運動飲料、能量飲及香蕉，完賽因疫情雖沒有提供歡樂 BAR，但主辦還是很感心準備熱騰騰的肉粽及麵包讓大家享用。

完賽禮領取

2021年賽事因疫情減少接觸，沒有終點掛牌的服務，抵達終點後依序自取>完賽物資。2020年保留資格的選手，跑友很關心的2面獎牌也會在此時領取，現場有辨識指示牌外，也會有人員進行引導。

2020及2021完賽獎牌值得珍藏

主辦單位恨用心在號碼布用女王頭辨識是否為2020保留資格的選手。

最後提醒跑者，提前抵達現場準備，共同參與臺灣唯一世界田徑總會銀標籤認證賽事！當天在 TVBS 56頻道、TVBS ASIA、TVBS News YT及麥卡貝網路電視都有 LIVE直播，關心賽事的朋友們歡迎線上為選手們加油！

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責任編輯：Barry

圖片來源：新北市萬金石馬拉松、運動筆記

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