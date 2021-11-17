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停辦2年後復辦 2022金門馬拉松還有名額

中央社 / 金門縣17日電
因疫情連2年取消的金門馬拉松，日前已宣布將於2022年1月15、16日登場，至17日尚有名額可報名。圖為金門在地田徑好手林玟（左）、高以諾（右）於110年11月2日記者會中歡迎跑友共襄盛舉。 中央社
因疫情連2年取消的金門馬拉松，日前已宣布將於2022年1月15、16日登場，至17日尚有名額可報名。圖為金門在地田徑好手林玟（左）、高以諾（右）於110年11月2日記者會中歡迎跑友共襄盛舉。 中央社

疫情停辦2年的金門馬拉松2022年1月15、16日將重返賽道。金門縣政府教育處表示，目前報名總人數已達1萬3500人，分別是競賽組4900人、休閒組8600人。有興趣的跑友可接續報名。

縣府教育處今天發布新聞表示，礙於全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未結束，為減輕金門縣快篩及機位的負擔，2022金門馬拉松競賽組報名人從去年的8000人減少為5000人，其中金門籍1500人、非金門籍3500人。休閒組限額1萬1000人。

教育處表示，競賽組第一階段金門縣民限定1500名額，從11月5日受理報名，已經額滿；第二階段11月15日下午6時開始報名，最搶手組別10.8公里組，開始報名的20分鐘內，1600個名額即額滿；16日晚間，半馬和全馬項目也近乎額滿。總計非金門籍競賽組報名超過3400人。

為因應防疫及減少群聚風險，並落實實名制及分流起跑，今年度休閒組改為全面線上報名。教育處說，昨天晚上6時開放報名後，到今天下午為止，報名人數達8600人。

教育處指出，與過去不同的是，2022金門馬休閒組除了採網路報名，還需負擔宅配費寄送報名禮。休閒組禮品豐富，報名禮為號碼布及經過票選的2022休閒組T恤，完賽禮為300C.C.玻璃瓶高粱酒及加贈2021文青小方巾、提袋，歡迎跑友揪團接續報名。

教育處代處長黃雅芬表示，如未來全球疫情穩定控制，整個賽事名額會再逐漸增額，到時邀請跑友重返金門賽道。詳情參考「2022金門馬拉松競賽規程」網址：https://www.sportsnet.org.tw/20220116_web/。

金門 疫情 馬拉松

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