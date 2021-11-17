Usain Bolt ：我若出賽仍可以贏下東奧百米金牌！

圖/theathletic

這位「地表最速」的傳奇短跑選手 Usain Bolt 在最近向媒體法新社表示，假如他在今年能夠重返東京奧運，那麼他將會在東京贏下百米金牌。現年 35 歲的 Bolt 在退休後，仍十分牽掛田徑場上的一切，僅管他的退休生活相當豐富，但仍改變不了他熱愛田徑的事實，他表示在家中觀看今年的東京奧運相當沮喪，因為一向稱霸短跑項目的牙買加竟然鍛羽而歸，由來自義大利的 Lamont Jacobs 以 9 秒80 取得勝利。

圖/路透

他表示我真的很懷念比賽。有種「真希望我在那裡的感覺」，因為對我來說，我就為了那些時刻而存在，所以當我只能在家中觀看時，那是相當令我難受的。Usain Bolt 幾乎主宰了上一個世代的短跑項目，曾贏得 8 枚奧運會金牌，如果不是在 2008 年的 4x100 接力中，因隊友 Nesta Carter 的回朔性藥檢未能通過，而被追回一面金牌，他將累積生涯 9 金的驚人成績。但，Bolt 所締造的 100m 9 秒58 的紀錄及 200m 19 秒19 的世界紀錄，至今未有人能夠打破。

圖/olympics

Bolt 的教練在他生涯即將結束時對他說：「人們沒有變得更快，而是你變慢了。」Bolt 表示自己從未那麼想過，不過現在看來這是一個事實，因為許多人沒有真的變快，因為我已經將障礙設立的如此之高，然後我開始退步，所以對我來說 9 秒80 我仍是有可能完成的。

接著，他表示現在的新生代中他還沒有見過任何他認為可能會打破他的紀錄的人，所以他認為還需要幾年的時間才能出現真正打破他世界紀錄的人。

責任編輯：Ian

新聞來源：firstpost

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