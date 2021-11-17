撒野墾丁打造熱情屏東 騎車跑步探索墾丁野風景

在演藝界有著亮眼表現的 151 林彥君，這次將再次回到墾丁參賽。圖/LAVA 台灣鐵人三項公司

今年最受期待的越野運動嘉年華本周末將在墾丁熱血上映！由 LAVA 台灣鐵人三項公司與 XTERRA Taiwan 攜手打造的在地品牌賽事 「LAVA｜Xtrail撒野墾丁越野嘉年華」，於 2021 年 11 月 20-21 日正式開賽，將有超過 1,200 名選手及眷屬來到墾丁。

抱持對墾丁的情感認同與追求永續發展的理念下，兩個團隊決定自深耕墾丁開始合作推廣賽事，未來並將拓展於台灣各地，放眼成為國際品牌賽事。

今年最受期待的越野運動嘉年華LAVA｜Xtrail本周末將在墾丁熱血上映！ 圖/LAVA 台灣鐵人三項公司

疫情放緩解封在即 國內選手齊聲支持

今年受疫情影響，民眾體認到健康與運動的重要關聯性，「LAVA｜Xtrail 撒野墾丁」宣布開放報名以來，受到許多登山車與越野跑愛好者的肯定與支持。讓 LAVA｜Xtrail 撒野墾丁不只成為最受期待的南台灣賽事，也引領越野運動的風潮。

這次參賽者來自全台各地，個個「頂港有名聲，下港有出名」：在演藝界有著亮眼表現的 151 林彥君，這次將再次回到墾丁參賽，此外， XTERRA 越野三項優勝好手謝昇諺，以及下坡車女王周佩霓、好動夫妻王皓正與許見微，知名的三項教練許元耕、林忠義與郭修森、李瑋都將備戰上陣。而越野跑項目少不了在各地屢屢奪勝的周青、身兼教練與菁英選手的江晏慶、鄧宗易，以及恰恰越野賽事主辦陳炯宇與靠北越野意見領袖林飄丿也將共襄盛舉。

自 11 月份起，在有限度的條件下戶外運動無須再戴口罩，讓戶外運動愛好者更能發揮全力享受競賽，感受墾丁山林芬多精的美好。 LAVA 台灣鐵人三項公司籲請選手與我們一起遵守防疫規範，於會場內全程戴上口罩、保持社交距離，並落實防疫措施。

大力推廣越野登山車 越野跑不讓你落單

擁有最佳越野登山車地形環境的墾丁，在 LAVA鐵人三項公司和 XTERRA Taiwan、國內登山車好手「亞洲車神-阿丹」江勝山共同努力下，規劃出多樣化的騎乘路線，包括 Enduro 全地形下坡車耐力賽，26 公里及 11 公里 Cross Country 登山車越野賽，要給初階入門與進階的選手們最好的賽事體驗。

圖/LAVA 台灣鐵人三項公司

越野跑部分則包含 2.5 公里接力繞圈賽與 11 公里及 22 公里不同距離賽制，用雙腳踩上門馬羅草原、赤牛嶺，實際體驗墾丁地貌的多樣化。這次亦特別規劃三人團體組，由三個人組成一隊一起起跑一起完賽，就是不讓你落單。大會亦安排「掃把」殿後隊員，最後出發巡視並收尾賽道，照顧落後參賽者的安全與健康。

追求環保愛墾丁 攜家帶眷嘉年華

用情墾丁不傷害， LAVA｜Xtrail 撒野墾丁邀請選手們使用水袋背包與可回收式水杯，減少製造一次性使用的垃圾。此外，完賽獎牌首次與春池玻璃合作，運用再生玻璃鑄造完賽獎牌，彰顯完賽的榮耀與永續發展的精神。完賽大禮規劃恆春三寶『瓊麻、洋蔥、港口茶』，讓每位選手帶走屬於恆春半島的在地特色，從主辦單位到參賽者，齊心為恆春墾丁獻上一份心力。

圖/LAVA 台灣鐵人三項公司

蔚為經典的賽事並得到知名品牌的支持，感謝玉山銀行及 DHL 國際快遞大力支持本活動，知名自行車零組件廠商，包括瑞士商 DT SWISS、瑞士商 FOX 與美商 Specialiezde 共同支持登山車活動。還有跨界的各大品牌、屏科大的志工學生以及在地居民不餘遺力的贊助與支持，讓本次活動首次舉辦就眾所期待。11 月 20-21 日歡迎大家一起來到墾丁六福山莊，一起在山野中幫選手加油，一起Chill！

責任編輯：Ian

＊賽事新聞，盡在運動筆記